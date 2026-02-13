Kịch bản sốc: MU hay Man City thách thức Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Kịch bản sốc: MU hay Man City thách thức Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Manchester United

Arsenal không cho thấy sự chắc chắn trong những thời điểm then chốt của mùa giải, từ đó gieo hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City.

   

Man City hưởng lộc từ Arsenal

Arsenal đang khiến cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của họ trở nên cam go hơn. Trận hòa 1-1 trước Brentford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh khiến khoảng cách giữa "Pháo thủ" và Man City rút ngắn xuống còn 4 điểm.

Đây không phải thống kê lớn, dẫu vậy cũng không nhỏ tới mức mong manh. Nhưng với các fan "Pháo thủ", họ có thể phải lo lắng bởi vốn dĩ đội bóng này có quá khứ "ngã ngựa" ở cuộc đua vô địch trong 3 mùa giải liên tiếp.

Arsenal của hiện tại bản lĩnh hơn nhiều so với trong quá khứ. Nhưng sự ổn định vẫn là thứ xa xỉ phẩm đối với đoàn quân HLV Arteta. Trong 5 trận gần nhất, Arsenal mất điểm tới 3 trận (hòa Brentford và Nottingham Forest, thua MU).

Arsenal mất điểm không đáng có

Arsenal mất điểm không đáng có

Việc Arsenal không bị Man City bắt kịp là điều may mắn. Nhưng may mắn không thể mãi song hành, nhất là khi nửa xanh thành Manchester dần lấy lại phong độ. Chiến thắng 3-0 trước Fulham gần đây giúp cho "The Citizens" đánh dấu trận thắng thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. 

Lịch thi đấu của Man City trong 4 vòng đấu tới không quá khó khăn. Newcastle là đội khó đối phó nhất, nhưng Man City lại được chơi trên sân nhà ở trận đó. 

Nhìn sang Arsenal, 4 trận sắp tới chứng kiến họ gặp tới 3 cái tên khó chịu là Tottenham, Chelsea và Brighton. Gặp Brentford cũng đã đủ để Arsenal "ngã ngựa", vậy không thể đảm bảo đoàn quân HLV Arteta đánh bại tất cả những cái tên kể trên.

Chưa hết, Arsenal và Man City còn cuộc chạm trán vào cuối mùa, cụ thể tại vòng 33. Chính vì vậy, nếu không duy trì phong độ đủ tốt cho đến khi đôi bên đối đầu nhau, Arsenal có thể phải đối diện với thảm cảnh tuột ngôi vương 3 mùa liên tiếp. 

MU đừng mơ đua vô địch

MU bất bại 5 trận dưới thời HLV Carrick (4 thắng, 1 hòa). Họ thắng Man City và Arsenal, trong khi trận gần nhất hòa West Ham 1-1. Phong độ của MU cao nhất trong số các CLB ở top 4 Ngoại hạng Anh hiện nay.

Nhưng các fan MU không thể bị thống kê đó làm họ ảo tưởng. Mục tiêu khả dĩ nhất của "Quỷ đỏ" vẫn là top 4, qua đó đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới. Còn ở cuộc chiến vô địch, đoàn quân HLV Carrick kém Arsenal tới 12 điểm. Trên lý thuyết, MU có thể vô địch nếu họ toàn thắng ở giai đoạn còn lại, trong khi Arsenal, Man City hay đội xếp thứ 3 là Aston Villa thua ít nhất 5 trận.

Dẫu vậy, đó chỉ là kịch bản nói cho vui. Còn thực tiễn là điều quá hão huyền. Ngay đến siêu máy tính Opta còn xác định đội chủ sân Old Trafford có 0% cơ hội lên ngôi. Trong khi đó, ở cuộc chiến giành vé dự Cúp C1, MU nhận về thống kê 30,24%.

MU cần biết lượng sức mình

MU cần biết lượng sức mình

MU phải cẩn thận trọng cuộc đua top 4. Họ hiện chỉ hơn đội xếp thứ 5 là Chelsea 1 điểm, hơn đội hạng 6 Liverpool 3 điểm. Chỉ cần 1 vài trận sảy chân, đoàn quân HLV Carrick có thể nếm mùi cay đắng. 

Lợi thế lớn nhất của MU chính là lịch thi đấu. Họ chỉ cần tập trung toàn lực cho Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea hay Liverpool phải phân phối sức cho cuộc chiến ở FA Cup và Cúp C1. 

Cờ đã đến tay MU. Họ không thể bỏ lỡ Cúp C1 thêm nữa. Đây cũng là lúc để HLV Carrick chứng minh năng lực, qua đó mơ về việc được trao cơ hội lâu dài tại sân Old Trafford.

Sesko lại cứu MU: Carrick phải xếp đá chính, tránh "vết xe đổ" Amorim - Mainoo
Sesko lại cứu MU: Carrick phải xếp đá chính, tránh "vết xe đổ" Amorim - Mainoo

Benjamin Sesko chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng đá chính với 2 bàn thắng đẹp mắt trong 3 trận gần nhất, và HLV Michael Carrick chắc chắn không thể...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/02/2026 12:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN