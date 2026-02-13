Kịch bản sốc: MU hay Man City thách thức Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh?

Man City hưởng lộc từ Arsenal

Arsenal đang khiến cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của họ trở nên cam go hơn. Trận hòa 1-1 trước Brentford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh khiến khoảng cách giữa "Pháo thủ" và Man City rút ngắn xuống còn 4 điểm.

Đây không phải thống kê lớn, dẫu vậy cũng không nhỏ tới mức mong manh. Nhưng với các fan "Pháo thủ", họ có thể phải lo lắng bởi vốn dĩ đội bóng này có quá khứ "ngã ngựa" ở cuộc đua vô địch trong 3 mùa giải liên tiếp.

Arsenal của hiện tại bản lĩnh hơn nhiều so với trong quá khứ. Nhưng sự ổn định vẫn là thứ xa xỉ phẩm đối với đoàn quân HLV Arteta. Trong 5 trận gần nhất, Arsenal mất điểm tới 3 trận (hòa Brentford và Nottingham Forest, thua MU).

Arsenal mất điểm không đáng có

Việc Arsenal không bị Man City bắt kịp là điều may mắn. Nhưng may mắn không thể mãi song hành, nhất là khi nửa xanh thành Manchester dần lấy lại phong độ. Chiến thắng 3-0 trước Fulham gần đây giúp cho "The Citizens" đánh dấu trận thắng thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu của Man City trong 4 vòng đấu tới không quá khó khăn. Newcastle là đội khó đối phó nhất, nhưng Man City lại được chơi trên sân nhà ở trận đó.

Nhìn sang Arsenal, 4 trận sắp tới chứng kiến họ gặp tới 3 cái tên khó chịu là Tottenham, Chelsea và Brighton. Gặp Brentford cũng đã đủ để Arsenal "ngã ngựa", vậy không thể đảm bảo đoàn quân HLV Arteta đánh bại tất cả những cái tên kể trên.

Chưa hết, Arsenal và Man City còn cuộc chạm trán vào cuối mùa, cụ thể tại vòng 33. Chính vì vậy, nếu không duy trì phong độ đủ tốt cho đến khi đôi bên đối đầu nhau, Arsenal có thể phải đối diện với thảm cảnh tuột ngôi vương 3 mùa liên tiếp.

MU đừng mơ đua vô địch

MU bất bại 5 trận dưới thời HLV Carrick (4 thắng, 1 hòa). Họ thắng Man City và Arsenal, trong khi trận gần nhất hòa West Ham 1-1. Phong độ của MU cao nhất trong số các CLB ở top 4 Ngoại hạng Anh hiện nay.

Nhưng các fan MU không thể bị thống kê đó làm họ ảo tưởng. Mục tiêu khả dĩ nhất của "Quỷ đỏ" vẫn là top 4, qua đó đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới. Còn ở cuộc chiến vô địch, đoàn quân HLV Carrick kém Arsenal tới 12 điểm. Trên lý thuyết, MU có thể vô địch nếu họ toàn thắng ở giai đoạn còn lại, trong khi Arsenal, Man City hay đội xếp thứ 3 là Aston Villa thua ít nhất 5 trận.

Dẫu vậy, đó chỉ là kịch bản nói cho vui. Còn thực tiễn là điều quá hão huyền. Ngay đến siêu máy tính Opta còn xác định đội chủ sân Old Trafford có 0% cơ hội lên ngôi. Trong khi đó, ở cuộc chiến giành vé dự Cúp C1, MU nhận về thống kê 30,24%.

MU cần biết lượng sức mình

MU phải cẩn thận trọng cuộc đua top 4. Họ hiện chỉ hơn đội xếp thứ 5 là Chelsea 1 điểm, hơn đội hạng 6 Liverpool 3 điểm. Chỉ cần 1 vài trận sảy chân, đoàn quân HLV Carrick có thể nếm mùi cay đắng.

Lợi thế lớn nhất của MU chính là lịch thi đấu. Họ chỉ cần tập trung toàn lực cho Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea hay Liverpool phải phân phối sức cho cuộc chiến ở FA Cup và Cúp C1.

Cờ đã đến tay MU. Họ không thể bỏ lỡ Cúp C1 thêm nữa. Đây cũng là lúc để HLV Carrick chứng minh năng lực, qua đó mơ về việc được trao cơ hội lâu dài tại sân Old Trafford.