Arsenal lộ điểm yếu đua vô địch Ngoại hạng Anh: Sợ hãi mỗi khi đá sau Man City

“Căn bệnh” sợ hãi mỗi khi đá sau Man City tái diễn

Có những tuần, Arsenal trông như không thể bị ngăn cản. Nhưng cũng có những thời điểm, “Pháo thủ” lại bộc lộ sự mong manh. Và sau thêm màn trình diễn thiếu thuyết phục nữa trên sân Brentford, một mô típ quen thuộc về Arsenal trong những tuần gần đây tiếp tục lộ rõ.

Martin Odegaard thể hiện sự thất vọng trong trận Arsenal hòa Brentford

Kể từ đầu năm, Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc phản ứng sau kết quả của Man City trong cuộc đua vô địch. Đây đã là lần thứ tư đoàn quân của Mikel Arteta thi đấu sau Man City trong một vòng đấu và rồi đánh rơi điểm số.

Tuần này, Man City dễ dàng quật ngã Fulham, còn Arsenal thì vấp ngã trước Brentford vào ngày hôm sau. Trước đó, Arsenal cũng thua Man United một ngày sau khi Man City đánh bại Wolves.

Sớm hơn vào ngày 18/1, Arsenal không thể gia tăng đáng kể cách biệt với Man City khi bị cầm hòa trên sân Nottingham Forest, chỉ vài giờ sau khi Man City để thua MU trong trận derby Manchester. Điều tương tự xảy ra khi “Pháo thủ” gặp Liverpool, ngay sau khi Man City đánh rơi điểm trước Brighton.

Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 12 vòng đấu

Ngược lại, mỗi khi Arsenal đá trước Man City, họ lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Cuối tuần trước, không hề có chút căng thẳng nào khi Arsenal gặp Sunderland, trước chiến thắng kịch tính của Man City trước Liverpool tại Anfield. Arsenal cũng thắng đậm Leeds United ngay tại Elland Road, trước khi Man City hòa 2-2 trên sân Tottenham.

Arsenal cũng vượt khó trên sân Bournemouth, ngay trước khi Man City hòa Chelsea 1-1 ở “Super Sunday”. Thậm chí, khi tiếp Aston Villa trên sân nhà, Arsenal giành được chiến thắng 4-1 mang tính khẳng định cho tham vọng vô địch. Một lần nữa, điều đó diễn ra một ngày trước khi Man City ra sân.

Cuộc đua vô địch nóng lên

Arteta bác bỏ quan điểm cho rằng Arsenal việc “đá sau” Man City ảnh hưởng đến đội bóng của ông: “Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đã chơi tốt sau họ vài lần mùa này và vẫn giành chiến thắng”.

Lập luận của ông có cơ sở. Những chiến thắng sít sao trước Brighton và Everton trong tháng 12 đến vài giờ sau khi Man City giành trọn 3 điểm. Nhưng đó là năm 2025, còn bây giờ là 2026. Vạch đích đã gần hơn, các đấu trường cúp bắt đầu tăng nhiệt. Những câu hỏi khó sẽ xuất hiện nhiều hơn và áp lực cán đích cũng lớn dần.

Theo Arteta, những điểm số vừa đánh rơi của Arsenal liên quan đến sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự trước một trong những đội bóng có lối chơi hỗn loạn nhất Ngoại hạng Anh là Brentford: “Chúng tôi thiếu một số yếu tố khi gặp họ. Bạn phải phòng ngự tốt hơn trong những tình huống như vậy, thậm chí là ngăn chặn từ sớm. Bạn muốn không cho họ bất kỳ cơ hội nào, hoặc chỉ hy vọng điều xấu không xảy ra, và chúng tôi đã không làm đủ tốt điều đó suốt cả trận”.

Lewis Potter của Brentford ghi bàn vào lưới Arsenal

Tuy nhiên, liệu điều này có liên quan đến áp lực thi đấu sau Man City? Ở trận gặp Brentford, có những thời điểm Arsenal không còn là chính mình.

Chỉ trong ba phút đầu, Gabriel chuyền lỗi biếu đối phương quả phạt góc, rồi liên tiếp phạm lỗi vụng về, suýt nữa phải rời sân vì hai thẻ vàng. Trước cơ hội lớn của Igor Thiago trong hiệp một, tình huống buộc thủ môn David Raya phải cứu thua xuất sắc, Declan Rice để mất bóng rất đáng tiếc, điều hiếm thấy ở anh và gợi lại sai lầm của Martin Zubimendi dẫn đến bàn gỡ của MU tại Emirates hồi tháng Một.

Gabriel Martinelli giờ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước Nottingham Forest và Brentford, trái ngược với hình ảnh anh thường tỏa sáng trong khoảnh khắc áp lực cao, điển hình là trước Man City hồi tháng 9 năm ngoái.

Cuộc đua vô địch luôn tạo ra những tác động khó lường lên cầu thủ, và điều đó càng củng cố quan điểm rằng, dù Arsenal sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng, kinh nghiệm đua đường dài của Man City vẫn là “lá bài tẩy” so với thầy trò Arteta.

Dù lịch thi đấu có thực sự là yếu tố quyết định hay không, Arsenal vẫn phải giải quyết dứt điểm vấn đề “đá sau Man City”, và càng sớm càng tốt.

Giữa tuần này, Arsenal gặp Wolves ở trận đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh. Nhưng ở hai vòng đấu sau đó, Man City lại đá trước Arsenal.

Những trận này sẽ đưa Arsenal bước vào hai trận derby London tiếp theo, đặt ra những câu hỏi tương tự như tại Brentford. Chủ nhật tuần tới, họ gặp Tottenham, đội bóng có thể hưởng lợi từ “hiệu ứng HLV mới” sau sự ra đi của Thomas Frank. Một tuần sau, Chelsea làm khách tại Emirates, và tập thể của Liam Rosenior đã cho thấy họ có thể tạo ra thế trận đầy căng thẳng tại đây.

Chỉ trong 5 ngày, Arsenal đã từ chỗ có lúc hơn 9 điểm rơi xuống khoảng cách 4 điểm, trong khi Man City bắt đầu “ngửi thấy mùi máu”. Cuộc đua vô địch giờ đây thực sự đã nóng lên.