Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua)

3h, 13/2 | Metropolitano Atletico Madrid 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Barcelona Barcelona Điểm Oblak Llorente Pubill Hancko Ruggeri Simeone Mendoza Koke Baena Alvarez Lookman Điểm Joan Garcia Martin Eric Garcia Araujo Cancelo Bernal De Jong Yamal Lopez Olmo Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Mendoza, Koke, Baena, Alvarez, Lookman Joan Garcia, Martin, Eric Garcia, Araujo, Cancelo, Bernal, De Jong, Yamal, Lopez, Olmo, Torres

Barcelona quyết đánh sập Metropolitano

Barcelona đang đạt phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Họ toàn thắng 6 trận trên mọi đấu trường, ghi tới 19 bàn. Thống kê này thực sự khiến mọi đối thủ phải e sợ.

Trái ngược với Barcelona, Atletico Madrid đã đối diện với việc không thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất. Họ có thể thắng 5-0 Real Betis ở Cúp Nhà vua, nhưng khi trở lại La Liga lại thua 0-1. Điều đó cho thấy sự bất ổn lớn của đội bóng này.

Những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona trong thời gian gần đây cũng có sự chênh lệch lớn. 4 trận gần nhất 2 đội gặp nhau chứng kiến Barcelona bất bại và thắng tới 3 trận.