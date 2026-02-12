Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua)
(3h, 13/2, bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha) Barcelona không hề ngại việc hành quân đến sân Metropolitano của Atletico Madrid.
3h, 13/2 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Llorente
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Mendoza
Koke
Baena
Alvarez
Lookman
Điểm
Joan Garcia
Martin
Eric Garcia
Araujo
Cancelo
Bernal
De Jong
Yamal
Lopez
Olmo
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Barcelona quyết đánh sập Metropolitano
Barcelona đang đạt phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Họ toàn thắng 6 trận trên mọi đấu trường, ghi tới 19 bàn. Thống kê này thực sự khiến mọi đối thủ phải e sợ.
Trái ngược với Barcelona, Atletico Madrid đã đối diện với việc không thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất. Họ có thể thắng 5-0 Real Betis ở Cúp Nhà vua, nhưng khi trở lại La Liga lại thua 0-1. Điều đó cho thấy sự bất ổn lớn của đội bóng này.
Những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona trong thời gian gần đây cũng có sự chênh lệch lớn. 4 trận gần nhất 2 đội gặp nhau chứng kiến Barcelona bất bại và thắng tới 3 trận.
Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid ở bán kết Cúp nhà Vua tuần này và một chiến thắng sẽ đưa họ nhích thêm gần tới cơ hội đoạt cú ăn 4.
Nguồn: [Link nguồn]-12/02/2026 17:50 PM (GMT+7)