Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid Barcelona

(3h, 13/2, bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha) Barcelona không hề ngại việc hành quân đến sân Metropolitano của Atletico Madrid.

3h, 13/2 | Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua) - 1
Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Mendoza, Koke, Baena, Alvarez, Lookman
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Quyết đánh sập Metropolitano (Cúp Nhà vua) - 1
Joan Garcia, Martin, Eric Garcia, Araujo, Cancelo, Bernal, De Jong, Yamal, Lopez, Olmo, Torres

Barcelona quyết đánh sập Metropolitano 

Barcelona đang đạt phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Họ toàn thắng 6 trận trên mọi đấu trường, ghi tới 19 bàn. Thống kê này thực sự khiến mọi đối thủ phải e sợ. 

Trái ngược với Barcelona, Atletico Madrid đã đối diện với việc không thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất. Họ có thể thắng 5-0 Real Betis ở Cúp Nhà vua, nhưng khi trở lại La Liga lại thua 0-1. Điều đó cho thấy sự bất ổn lớn của đội bóng này. 

Những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona trong thời gian gần đây cũng có sự chênh lệch lớn. 4 trận gần nhất 2 đội gặp nhau chứng kiến Barcelona bất bại và thắng tới 3 trận. 

Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico
Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico

Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid ở bán kết Cúp nhà Vua tuần này và một chiến thắng sẽ đưa họ nhích thêm gần tới cơ hội đoạt cú ăn 4.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 17:50 PM (GMT+7)
