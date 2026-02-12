Trực tiếp bóng đá Brentford - Arsenal: "Pháo thủ" coi chừng (Ngoại hạng Anh)
(3h, 13/2, vòng 26) Arsenal cần 3 điểm để củng cố ngôi đầu Premier League khi hành quân tới Gtech Community để chạm trán hiện tượng Brentford trong trận derby London.
Arsenal coi chừng
Arsenal vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng khoảng cách giữa họ và Man City tạm bị thu hẹp xuống 3 điểm sau khi đoàn quân của Pep Guardiola thắng đậm Fulham 3-0 trên sân nhà Etihad. Do đó, “Pháo thủ” buộc phải thắng khi hành quân tới Gtech Community để chạm trán hiện tượng Brentford trong trận derby London.
Dẫu vậy, Arsenal không thể mong chờ một chuyến làm khách dễ dàng, nhất là khi Brentford trở về sân nhà sau hai chuyến xa nhà đầy ấn tượng trước Aston Villa và Newcastle. Với chỉ 10 người, Brentford bằng cách nào đó vẫn rời Villa Park với chiến thắng 1-0, trước khi gây sốc bằng màn hạ Newcastle 3-2 ở vòng 25.
Điểm tựa hàng thủ
Dường như đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn chệch choạc của tháng Một, Arsenal toàn thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và tái lập sự chắc chắn nơi hàng thủ, với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp trước Sunderland, Leeds United và Chelsea.
“Pháo thủ” hiện có cơ hội giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ chuỗi 812 phút không thủng lưới hồi tháng 11. Kể từ đầu mùa 2022/23, Arsenal cũng tránh được thất bại ở 19/20 trận derby London trên sân khách.
Chuỗi trận đó bao gồm chiến thắng 3-1 tại Gtech Community vào ngày đầu năm 2025, trước khi Arsenal tiếp tục đánh bại Brentford 2-0 vào tháng 12, qua đó kéo dài mạch bất bại trước “Bầy ong” lên con số 8.
Arsenal đang phải đối mặt với cơn ác mộng chấn thương đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải.
