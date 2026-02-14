Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City có thể lật đổ Arsenal trong 5 vòng tới?

Arsenal lại mắc sai lầm

Premier League mùa này đang chứng kiến màn so kè nghẹt thở giữa Arsenal và Manchester City, hai ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Sau 26 vòng đấu, “Pháo thủ” dẫn đầu với 57 điểm, trong khi “Man xanh” bám sát phía sau với 53 điểm, cùng số trận đã chơi. Khoảng cách 4 điểm không quá lớn, nhưng đủ để tạo nên áp lực khổng lồ trong chặng nước rút sắp tới.

Arsenal bị Brentford cầm hòa

Cú sảy chân của Arsenal trên sân Brentford khiến cuộc đua trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thầy trò Mikel Arteta từng có cơ hội tái lập cách biệt 6 điểm, nhưng trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối khiến họ đối diện những rủi ro lớn ở chặng đường sắp tới. Trong bối cảnh Man City vẫn duy trì phong độ ổn định và bản lĩnh của kẻ bám đuổi không ngừng nghỉ, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá đắt.

Khó khăn chờ đợi “Pháo thủ” 5 vòng tới

Nhìn vào lịch thi đấu 5 vòng tới, Arsenal đối mặt thử thách không nhỏ. Họ sẽ lần lượt chạm trán Wolves và Tottenham trên sân khách trước khi tiếp Chelsea tại Emirates. Hai chuyến làm khách tiếp theo trước Brighton và Everton cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, trận derby Bắc London với Tottenham luôn chứa đựng yếu tố khó lường, còn Brighton từ lâu không còn là đối thủ dễ chịu với các ông lớn.

Trong khi đó, Man City có phần “dễ thở” hơn về mặt lý thuyết. Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tiếp Newcastle và Nottingham Forest trên sân nhà, nơi họ thường xuyên thể hiện sức mạnh vượt trội. Xen giữa là các chuyến làm khách trước Leeds và West Ham, trước khi gặp Crystal Palace (chưa xác định ngày). Dù không thể xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào ở Premier League, lịch đấu của Man City được đánh giá cân bằng hơn so với Arsenal.

Lịch thi đấu 5 vòng đấu tới Arsenal Man City 18/2: Wolves (sân khách) 21/2: Newcastle (sân nhà) 22/2: Tottenham Hotspurs (sân khách) 28/2: Leeds (sân khách) 1/3: Chelsea (sân nhà) 4/3: Nottingham Forest (sân nhà) 4/3: Brighton (sân khách) 14/3: West Ham (sân khách) 15/3: Everton (sân khách) Chưa xác định: Crystal Palace (sân nhà)

Sức ép nghẹt thở từ Man City

Vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này không chỉ nằm ở lịch thi đấu, mà còn ở bản lĩnh đường dài. Mùa giải 2023/24, họ từng dẫn đầu phần lớn thời gian nhưng hụt hơi trước chính Man City trong giai đoạn quyết định. Arteta đã nỗ lực xây dựng một tập thể trưởng thành hơn, song áp lực bảo vệ ngôi đầu khi bị Man City bám đuổi sát sao là thử thách tâm lý không nhỏ.

Ngược lại, Man City quá quen với những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đội bóng của Guardiola sở hữu chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và thói quen bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa. Chỉ cần Arsenal thêm một lần sảy chân, Man City hoàn toàn có thể thu hẹp cách biệt xuống còn 1 điểm, thậm chí san bằng điểm số nếu kịch bản thuận lợi xảy ra.

Arsenal và Man City đua vô địch Ngoại hạng Anh căng thẳng

Trong 5 vòng tới, khả năng “Man xanh” vượt lên chiếm ngôi đầu là hoàn toàn có cơ sở. Nếu họ giành trọn 15 điểm và Arsenal đánh rơi từ 4-5 điểm, cục diện sẽ đảo chiều.

Tất nhiên, Premier League chưa bao giờ đơn giản như những phép tính trên giấy. Arsenal vẫn nắm lợi thế điểm số và quyền tự quyết, còn Man City dù già dơ cũng không có gì đảm bảo khả năng giành điểm trong từng trận.

Cuộc đua song mã hứa hẹn sẽ còn nhiều bước ngoặt. Năm vòng đấu tới có thể không quyết định tất cả, nhưng chắc chắn sẽ định hình rõ ràng hơn cán cân quyền lực.

Liệu Arsenal đủ bản lĩnh để bảo toàn ngôi đầu, hay Man City lại tái hiện màn tăng tốc quen thuộc để soán ngôi? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong những tuần đầy căng thẳng phía trước.