Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: Salah ngã đòi 11m không thành (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 8/2 | Anfield Liverpool 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Liverpool vs Man City Man City Điểm Alisson Konate Van Dijk Szoboszlai Kerkez Gravenberch Mac Allister Salah Wirtz Gakpo Ekitike Điểm Donnarumma Nunes Guehi Khusanov Ait Nouri Rodri O'Reilly Bernardo Silva Marmoush Semenyo Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn Tình huống nổi bật HIỆP 1 KẾT THÚC Liverpool và Man City tạm hòa nhau 0-0. 43’ KHÔNG PENALTY Từ quả đá phạt, Van Dijk có cú đánh đầu chuyền cho Salah, người ngã trong vòng cấm. Liverpool cho rằng Bernardo Silva đã kéo sau với Salah nhưng trọng tài không cho 11m. 42’ THẺ VÀNG Marmoush đẩy sau Gravenberch ở giữa sân trong lúc Gravenberch đang thoát bóng. 41’ MARMOUSH SÚT XA Hàng thủ Liverpool liên tục chặn các pha đánh vào giữa của Man City, nhưng sau đó đội chủ nhà toàn để mất bóng khi chưa kịp vào guồng phản công. Pha bóng kết thúc với cú sút xa vô hại của Marmoush. 34’ MAN CITY TẤN CÔNG Một thoáng không ăn ý giữa Alisson và Van Dijk khiến Man City kiếm được quả ném biên. Rodri từ cánh phải chuyền về phía cột xa nhưng Haaland không có góc dứt điểm thuận lợi, và cú đá cầu may của anh bị Alisson bắt gọn. 31’ GUEHI NGĂN CẢN EKITIKE Wirtz từ sân nhà thả bóng xuống nách trái rất tốt cho Ekitike, nhưng anh không chuyền cho Salah mà định sút và chỉ có được cú đá vô hại vào chân Guehi. 28’ SALAH TÂNG BÓNG DỘI NÓC LƯỚI! Donnarumma phá ra một quả phạt góc nhưng Szoboszlai thực hiện cú treo trở lại từ cánh trái. Bóng xoáy và Donnarumma đã hất ra thay vì bắt dính, bóng rơi ngay chân Salah nhưng cú tâng của anh đưa bóng dội nóc lưới cầu môn bỏ trống! 26’ CƠ HỘI CHO SALAH! Mac Allister thực hiện đường chuyền rất tốt cho Salah đứng ở giữa Guehi và Ait-Nouri, nhưng Salah ngay khi sút đã bị Guehi lao đến làm đổi hướng bóng đi chệch cột dọc! 22’ CƠ HỘI CHO MARMOUSH! Ait-Nouri đã vượt qua Szoboszlai sát đường biên dọc bên cánh trái, nhưng cú căng ngang không ở vị trí thuận lợi để dứt điểm cho Haaland. Haaland do đó nhả cho Marmoush, người cũng phải mất 2 nhịp chạm để sút nhưng cú đá chạm Mac Allister đi ra ngoài. 12’ MARMOUSH BỎ LỠ ĐỐI MẶT!! Semenyo làm tường bóng bổng cho Haaland chọc khe đưa Marmoush thoát xuống, nhưng Marmoush sút chệch cột dọc ở pha đối mặt Alisson!! Quay chậm cho thấy Marmoush cũng sẽ bị bắt việt vị bởi VAR nếu có ghi bàn. 9’ KHUSANOV ĐÁNH ĐẦU Konate phạm lỗi với Marmoush và Man City có quả đá phạt ở trung lộ. Bernardo Silva treo bóng vào và Khusanov dù đón được nhưng bị kèm khá sát nên cú đánh đầu đi ra ngoài. 5’ EKITIKE GÂY NGUY HIỂM Liverpool pressing bên phần sân Man City và Khusanov hơi chần chừ, đường chuyền lên bị Ekitike chắn bóng và Ekitike sau đó lao tới giữ bóng trong cuộc sát đường biên ngang, nhưng cú trả ra bị Guehi chặn được! 2’ KERKEZ NGĂN CẢN HAALAND!! Suýt nữa Man City mở tỷ số! Bernardo Silva ở trung lộ chọc khe và Haaland sút trúng người Alisson. Bóng bật ra trong lúc Haaland tiếp đà băng tới, nhưng Kerkez đã kịp can thiệp không cho Haaland sút vào cầu môn trống!!! 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Man City giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Alisson, Konate, Van Dijk, Szoboszlai, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike Donnarumma, Nunes, Guehi, Khusanov, Ait Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva, Marmoush, Semenyo, Haaland

Liverpool cần tiếp tục cuộc đua top 4

Sau 4 trận hòa liên tiếp và cú sốc thua Bournemouth ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đã trút cơn thịnh nộ lên Newcastle để thắng đậm 4-1 dù bị dẫn trước. Các nhân viên trang phục của Liverpool hẳn cũng đã “đánh bóng” đôi giày dứt điểm tốt nhất cho các cầu thủ, khi “Lữ đoàn đỏ” ghi tới 15 bàn trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn đang phải sắm vai bám đuổi trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Họ hiện kém đội đứng thứ tư là MU 5 điểm, trong khi Fulham, Brentford và Sunderland đang theo sát ngay phía sau “Lữ đoàn đỏ”.

Man City chịu sức ép lớn

Người hâm mộ Arsenal sẽ tiếp tục “soi” Man City, sau khi “The Citizens” bị Tottenham đang sa sút bất ngờ kìm chân trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở vòng trước. Đánh rơi điểm số ở 5/6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Man City đã tụt lại 6 điểm so với Arsenal (tính đến trước vòng 25).

Đoàn quân của Pep Guardiola đang có chuỗi không thắng 3 trận sân khách liên tiếp, và đều thủng lưới ít nhất 2 bàn.

Hai đội thiếu vắng nhân sự

Arne Slot mang đến cả tin vui lẫn tin không mấy tích cực về mặt nhân sự trong buổi họp báo trước trận. Joe Gomez có cơ hội nhỏ kịp bình phục chấn thương hông để góp mặt trận đại chiến tại Anfield, nhưng Jeremie Frimpong (chấn thương đùi) thì chưa sẵn sàng trở lại.

Conor Bradley (chấn thương đầu gối), Alexander Isak (chân) và Giovanni Leoni (đầu gối) là những cái tên còn lại trong danh sách vắng mặt của nhà đương kim vô địch. Với những gì đã thể hiện trước Newcastle, Liverpool không có lý do gì để thay đổi công thức chiến thắng đã mang lại màn hủy diệt ấn tượng.

Bên phía Man City, Pep Guardiola vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân của Bernardo Silva, người dính chấn thương gân kheo trong trận hòa Tottenham và sau đó vắng mặt ở chiến thắng trước Newcastle ở bán kết lượt về League Cup hồi giữa tuần.

Rayan Cherki ít nhất cũng đủ thể lực để vào sân từ ghế dự bị ở trận giữa tuần sau khi gặp vấn đề vào cuối tuần trước, trong khi Ruben Dias đã trở lại danh sách đăng ký thi đấu sau quãng thời gian dưỡng thương kéo dài từ đầu năm mới.

Anfield sẽ kết thúc tham vọng của "Man xanh"

Dù vẫn còn thiếu ổn định, Liverpool hiện tại rất khác so với tập thể từng bị Man City cuốn phăng tại Etihad ở lượt đi. “Lữ đoàn đỏ” hoàn toàn có thể tận dụng phong độ sân khách sa sút, sự mệt mỏi sau trận giữa tuần và những thiếu hụt nơi hàng thủ của Man City để giáng thêm một đòn mạnh vào tham vọng đua vô địch của thầy trò Pep Guardiola.

Salah trở lại đầy bùng nổ, Wirtz đang đạt đỉnh cao phong độ, còn Ekitike tỏ ra cực kỳ ăn ý với ngôi sao người Đức, giúp đoàn quân của Arne Slot đủ khả năng “lấy lửa đấu lửa” với Man City. Một màn đôi công rực lửa, kịch tính và giàu cảm xúc tại Anfield là điều hoàn toàn có thể chờ đợi.