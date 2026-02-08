3 Grand Slam còn lại năm 2026, ai sẽ càn quét những chiếc cúp danh giá

Australian Open 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan rộng khắp làng quần vợt thế giới. Carlos Alcaraz hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22 bằng chiến thắng mang tính biểu tượng trước Novak Djokovic người suýt chạm tay vào Grand Slam thứ 25 lịch sử. Ở nội dung nữ, Elena Rybakina trở lại đầy uy lực, khẳng định cô chưa bao giờ rời khỏi cuộc đua đỉnh cao.

Alcaraz (bên trái) có nhiều khả năng sẽ thâu tóm phần lớn Grand Slam năm 2026

Vấn đề lớn được đặt ra lúc này không còn là ai thống trị Australian Open, mà là, ai sẽ “vơ vét” ba Grand Slam còn lại của mùa giải 2026? Roland Garros, Wimbledon và US Open, ba mặt sân, ba thế giới hoàn toàn khác nhau, hứa hẹn mở ra một năm tennis vừa phân cực, vừa đầy bất định.

Roland Garros (24/5 - 7/6): Vương quốc đất nện và cuộc chiến của những ám ảnh

Với nội dung đơn nữ. Swiatek vẫn là chuẩn mực, nhưng không còn độc tôn. Dù thất bại ở bán kết Roland Garros 2025 và có một mùa đất nện không trọn vẹn, Iga Swiatek vẫn là cái tên mặc định khi nói đến Paris. Bốn danh hiệu Grand Slam tại đây không chỉ là thống kê, mà là sự khẳng định quyền lực. Swiatek hiểu từng mét đất ở Philippe-Chatrier, và Roland Garros vẫn là nơi cô dễ tìm lại bản năng sát thủ nhất. Tuy nhiên, năm 2026 sẽ không phải chuyến dạo chơi.

Roland Garros là "sân nhà" của Swiatek

Aryna Sabalenka mang theo nỗi ám ảnh lớn nhất sự nghiệp, chưa từng vô địch Grand Slam ngoài mặt sân cứng. Ba lần đăng quang Madrid Open cho thấy cô hoàn toàn đủ sức thống trị đất nện, vấn đề chỉ nằm ở bản lĩnh trong những trận đấu 3 set căng thẳng tại Paris.

Coco Gauff, nhà vô địch Roland Garros 2025, bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu với nhiều thách thức. Phong độ không ổn định sau chức vô địch, nhưng khi đạt trạng thái tốt nhất, Gauff vẫn là tay vợt cực kỳ khó bị đánh bại trên sân đất nện nhờ khả năng phòng ngự và thể lực.

Ngoài ra, Elina Svitolina, người khởi đầu năm 2026 đầy bùng nổ và Mirra Andreeva, viên ngọc 18 tuổi của WTA, là những ẩn số đủ sức làm đảo lộn trật tự nếu vào “điểm rơi”.

Dự báo: Swiatek vẫn là cửa trên, nhưng Roland Garros 2026 có thể là nơi Sabalenka phá dớp, hoặc Andreeva bắt đầu kỷ nguyên mới.

Nội dung đơn nam. Alcaraz - Sinner, trận chiến không hồi kết. Nếu có mặt sân nào phản ánh rõ nhất kỷ nguyên mới của tennis nam, thì đó chính là đất nện.

Carlos Alcaraz là nhà vua không tranh cãi ở Roland Garros. Hai lần vô địch liên tiếp, sự ổn định đáng kinh ngạc và khả năng thích nghi với mọi điều kiện khiến anh gần như không có đối thủ thực sự tại Paris.

Người duy nhất đủ khả năng thách thức anh là Jannik Sinner. Trận chung kết Roland Garros 2025, dài thứ hai lịch sử Grand Slam là minh chứng cho việc họ đã đẩy giới hạn của nhau đi xa đến mức nào. Với Sinner, Roland Garros 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là mảnh ghép cuối để hoàn tất Career Grand Slam.

Alexander Zverev và Lorenzo Musetti là những kẻ rình rập nguy hiểm. Zverev ổn định đến mức đáng sợ trên đất nện, còn Musetti, nếu khỏe mạnh sở hữu bộ kỹ năng thuần chất đất nện bậc nhất thế hệ.

Dự báo: Alcaraz vẫn là ứng viên số một, nhưng Sinner đang ở rất gần khoảnh khắc lịch sử.

Wimbledon (29/6 - 12/7): Truyền thống, kinh nghiệm và khoảnh khắc lật đổ

Sân cỏ luôn là bài toán nan giải của quần vợt nữ, và Iga Swiatek đã bất ngờ giải được bài toán ấy vào năm 2025 bằng chức vô địch Wimbledon áp đảo. Sau màn hủy diệt Amanda Anisimova 6-0, 6-0 ở chung kết, Swiatek không còn bị xem là “tay mơ sân cỏ”.

Tuy nhiên, Sabalenka vẫn là biểu tượng ổn định nhất ở các Grand Slam. Dù chưa từng vào chung kết Wimbledon, cô liên tục vào sâu và chỉ cần một nhịp tâm lý đúng lúc để phá vỡ giới hạn.

Elena Rybakina, nhà vô địch 2022, đang có phong độ cao nhất kể từ ngày đăng quang tại London. Còn Anisimova, với lối đánh tấn công thuần cỏ, sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn.

Dự báo: Wimbledon nữ 2026 khó đoán nhất, nhưng Rybakina và Swiatek là hai cái tên đáng tin cậy nhất.

Với nội dung nam. Sinner và Alcaraz đã chia nhau ba danh hiệu Wimbledon gần nhất. Cả hai đều đã hoàn thiện bộ kỹ năng trên mặt sân cỏ, và một trận chung kết nữa giữa họ gần như là kịch bản mặc định. Nhưng Wimbledon còn một cái tên khác.

Djokovic, bảy lần vô địch hiểu rõ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để chạm tới Grand Slam thứ 25. Anh đã thua Alcaraz và Sinner liên tiếp ở các kỳ major gần đây, nhưng mặt sân cỏ vẫn là nơi Djokovic có lợi thế lớn nhất về kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu.

Taylor Fritz là lựa chọn “ngựa ô” đáng chú ý, với thành tích ấn tượng trên sân cỏ và tâm lý ngày càng trưởng thành.

Dự báo: Nếu Djokovic còn cơ hội tạo nên lịch sử, thì đó chính là Wimbledon 2026.

US Open (30/8 - 13/9): Nơi hỗn loạn được phép xảy ra

Nội dung đơn nữ, Sabalenka hướng tới hat-trick lịch sử. Hai lần vô địch liên tiếp giúp tay vợt Belarus trở thành nữ hoàng thực sự tại Flushing Meadows. New York là sân khấu hoàn hảo cho cá tính, sức mạnh và cảm xúc của cô.

Sabalenka (bên phải) hướng tới thành công tại Grand Slam cuối năm 2026

Coco Gauff luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, trong khi Anisimova đã chứng minh cô không hề e ngại áp lực lớn. Naomi Osaka, nếu khỏe mạnh, vẫn là mối đe dọa đặc biệt trên mặt sân cứng.

Bên cạnh đó, những cái tên trẻ như Victoria Mboko hay Iva Jovic có thể tiếp nối truyền thống “kẻ thách thức bất ngờ” của US Open.

Với đơn nam, Alcaraz - Sinner và hy vọng Mỹ. "Carlitos" và "Người băng" tiếp tục là trung tâm quyền lực. Họ đã thống trị các mặt sân cứng trong hai năm qua và không có dấu hiệu suy giảm.

Sinner là đối trọng lớn nhất với Alcaraz

Djokovic, nếu vẫn còn theo đuổi Slam 25, không bao giờ được phép bị gạch tên. Nhưng ánh nhìn của người Mỹ sẽ đổ dồn vào Ben Shelton và Learner Tien, hai đại diện sáng giá nhất cho hy vọng chấm dứt 23 năm chờ đợi Grand Slam nam của Mỹ.

Ba Grand Slam còn lại của năm 2026 sẽ là sự đan xen giữa thế hệ kế thừa và những nỗ lực chống lại thời gian. Alcaraz và Sinner đang định hình trật tự mới, Swiatek và Sabalenka tiếp tục chia nhau quyền lực, trong khi Djokovic vẫn kiên trì theo đuổi khoảnh khắc bất tử cuối cùng.

Ai sẽ “vơ vét” cúp? Có thể là Alcaraz. Có thể là Sabalenka. Nhưng chắc chắn, phần còn lại của mùa giải 2026 rất đáng để chờ đợi.