Trực tiếp bóng đá Brighton - Crystal Palace: Những phút cuối kịch tính (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 21h, 8/2 | SVĐ The Amex Brighton 0 - 1 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Brighton vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Verbruggen Boscagli Kadioglu Dunk Gross De Cuyper Baleba Howell Mitoma Kostoulas Rutter Điểm Henderson Richards Lacroix Lerma Munoz Hughes Wharton Mitchell Sarr Pino Larsen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 61' Sarr Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Crystal Palace giao bóng. 5’ Đánh đầu! Brighton được hưởng phạt góc và bóng được treo về phía cột sau và Dunk đã bật cao đánh đầu. Đáng tiếc bóng đi ra ngoài. 11’ Tạt bóng! Crystal Palace lên bóng tốt và bóng được treo vào vòng cấm nhưng hậu vệ Brighton đã phá bóng ra. 15’ Không được! Bóng được chọc xuống rất hay nhưng Sarr không thể đuổi kịp. Thủ môn của Brighton đã băng ra kịp thời. 19’ Đánh đầu! Dunk bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 25’ Không hiểu ý nhau! Đồng đội chọc khe khá đẹp cho Larsen nhưng cầu thủ này lại không hiểu ý và chạy hướng khác. 31’ Không vào! Mitoma căng ngang hay và bóng bật ra. De Cuyper băng vào dứt điểm. Bóng đi rất căng nhưng hậu vệ Crystal Palace đã che chắn thành công. 38’ Liên tục dứt điểm! Brighton liên tục dứt điểm 2 lần từ ngoài vòng cấm nhưng cuối cùng, trọng tài biên đã căng cờ khi cầu thủ chạm bóng thứ hai của Brighton đã việt vị. 39’ Nguy hiểm! Palace chơi bài ném biên xa và Baleba phá bóng đập người Larsen nảy ra ngoài. 42’ Đánh đầu! Palace được hưởng phạt góc và Lerma bật cao đánh đầu, đáng tiếc bóng lại đi vào bên cạnh lưới. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ. 45+5’ Hết hiệp một! Tỉ số vẫn là 0-0. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Brighton giao bóng. 50’ Không được! Bóng được tạt vào từ bên cánh phải nhưng bóng lại bay thẳng tới tay thủ môn của Brighton. 55’ Cắt bóng tốt! Bóng được phất dài cho Mitoma băng xuống nhưng thủ môn của Palace đã băng ra kịp thời. 61’ VÀ...OOOOO!! BRIGHTON 0-1 CRYSTAL PALACE! Guessand chọc khe tốt và Sarr băng thẳng xuống vòng cấm, đánh bại thủ thành của Brighton để mở tỉ số. 67’ Đánh đầu! Bóng được treo vào vòng cấm từ bên cánh phải nhưng Lerma lại đánh đầu ra ngoài. 71’ Thay người! Baleba, Howell, De Cuyper rời sân. Gomez, Minteh, Welbeck vào sân. 73’ Dứt điểm! Larsen chỉ có một mình nên quyết định sút luôn dù góc rất hẹp. Bóng đi căng nhưng bị thủ môn đẩy ra. 78’ Liên tục va chạm! Hai đội đang liên tục va chạm. Gần nhất, Boscogli bị đau và Welbeck không thắng được Lacroix trong pha đọ vai. 85’ Thẻ vàng cho Palace! Larsen kéo người và phải nhận thẻ vàng. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ. 90+4’ KHÔNG VÀO! Larsen băng vào dứt điểm cận thành rất hay rồi nhưng thủ môn của Brighton còn hay hơn khi đẩy bóng thành công. 90+6’ Hết giờ! Chung cuộc, Palace thắng 1-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Verbruggen, Boscagli, Kadioglu, Dunk, Gross, De Cuyper, Baleba, Howell, Mitoma, Kostoulas, Rutter Henderson, Richards, Lacroix, Lerma, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Sarr, Pino, Larsen

Đội khách không có Mateta

Crytsal Palace sẽ không có tiền đạo hàng đầu, Jean-Philippe Mateta trong trận đấu này. Cầu thủ người Pháp vẫn đang bị đau đầu gối. HLV Glasner tiết lộ Mateta sẽ ngồi ngoài trong cả trận đấu ở vòng tới với Burnley. Trong khi các bác sĩ của AC Milan cho rằng Mateta phải mất 4 tháng để bình phục. Tân binh Strand Larsen sẽ có nhiệm vụ cực kỳ nặng nề.

Nuôi hy vọng đua vé dự cúp châu Âu

Sau 24 vòng đấu Premier League, Brighton hiện đứng thứ 13 với 31 điểm, giành được 7 chiến thắng, 10 trận hòa và để thua 7 trận. Nếu giành được chiến thắng trước Crystal Palace, Brighton có thể vươn lên vị trí thứ chín và tiếp tục nuôi hy vọng mong manh cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace hành quân tới The Amex với phong độ đáng lo ngại, khiến mọi tín hiệu tích cực mà họ từng thể hiện ở mùa trước dần bị xóa nhòa. Đoàn quân của Oliver Glasner đã trượt dài trên bảng xếp hạng trong những tháng gần đây, hiện đứng gần khu vực xuống hạng hơn là nhóm dẫn đầu.