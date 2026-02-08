Người mẫu "ảnh nóng" bất ngờ "làm loạn" môn thể thao tốc độ ở nước Anh

Một quyết định tưởng chừng mang màu sắc giải trí lại bất ngờ thổi bùng tranh cãi trong làng đua tốc độ tại Anh, khi Linda Lusardi, biểu tượng Page 3 (trang số 3 của một tờ báo, chuyên đăng ảnh người mẫu gợi cảm, khỏa thân) một thời xuất hiện để thực hiện lễ bốc thăm giải đua xe moto MAXiCab Championship hôm 26/1. Phản ứng từ người hâm mộ chia rẽ dữ dội, biến buổi bốc thăm thành tâm điểm hậu trường thể thao.

Linda Lusardi xuất hiện, gây sốt giải thể thao tốc độ tại nước Anh

Khi hào quang showbiz bước vào đường đua tốc độ

Linda Lusardi, 67 tuổi, từng là gương mặt đình đám của Page 3 từ cuối thập niên 1970 đến cuối những năm 1980. Sau nhiều năm rời xa ánh đèn hào nhoáng, bà bất ngờ được mời thực hiện lễ bốc thăm vòng knock-out giải MAXiCab Championship, một sự kiện thuộc hệ thống speedway (đua xe tốc độ trên sân đất) tại Anh.

Hình ảnh Lusardi rút tên các đội từ một chiếc túi màu cam, trong bối cảnh không gian mang tính “tại gia”, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, đoạn video đã khiến cộng đồng người hâm mộ speedway “dậy sóng”.

Phản ứng trái chiều: Giải trí hay phản cảm?

Một bộ phận CĐV tỏ rõ sự bức xúc. Họ cho rằng cách tổ chức buổi bốc thăm thiếu tính chuyên nghiệp, đi ngược nỗ lực xây dựng hình ảnh nghiêm túc cho môn thể thao vốn đang chật vật thu hút khán giả trẻ.

“Thật đáng xấu hổ. Một môn thể thao chuyên nghiệp lại làm bốc thăm như trò đùa”, một người hâm mộ chỉ trích. Người khác mỉa mai rằng speedway đang “tự đánh mất mình” khi dựa vào yếu tố gây chú ý thay vì giá trị thể thao.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại nhìn sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Một số CĐV cho rằng việc mời một nhân vật nổi tiếng, giàu tính biểu tượng văn hóa đại chúng có thể giúp speedway tiếp cận nhóm khán giả mới. “Chút hào nhoáng và showbiz đâu phải điều xấu. Ít nhất, mọi người đang nói về speedway”, một người hâm mộ bình luận.

Linda Lusardi và cái nhìn rất khác về quá khứ

Bản thân bà Linda cũng là nhân vật nhiều chiều. Sau sự nghiệp người mẫu, bà chuyển hướng sang diễn xuất, từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Emmerdale, The Bill, Hollyoaks và nhiều chương trình giải trí khác.

Đáng chú ý, Lusardi từng thừa nhận bà “khá xấu hổ” khi nhìn lại giai đoạn Page 3 dưới lăng kính hiện đại. Theo bà, đó là sản phẩm của một thời đại khác, khi chuẩn mực xã hội và cách đối xử với phụ nữ còn rất nhiều vấn đề. Những chia sẻ thẳng thắn này khiến hình ảnh của Lusardi không đơn thuần là một biểu tượng gợi cảm, mà còn là người từng trải, hiểu rõ sự thay đổi của thời cuộc.

Giữa những tranh cãi ồn ào, một điều rõ ràng, hậu trường thể thao đôi khi còn nóng hơn cả đường đua. Và từ ồn ào này, có lẽ giải MAXiCab Championship 2026 sẽ được chú ý nhiều hơn.