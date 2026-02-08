Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - SLNA: Thất bại tan nát (Hết giờ)

V-League | 19h15, 8/2 | Hàng Đẫy Thể Công Viettel 1 - 4 Sông Lam Nghệ An (H1: 1-1) Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Điểm Văn Việt Kyle Colonna Tiến Dũng Văn Tú Phan Tuấn Tài Wesley Nata Viết Tú Hoàng Minh Nhâm Mạnh Dũng Paulo Martins Lucao Điểm Văn Bình Văn Huy Văn Lương Văn Khánh Khắc Ngọc Mạnh Quỳnh Xuân Bình Bá Quyền Justin Garcia Olaha Reon Moore Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Sông Lam Nghệ An Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Lucao 20' Xem video Xem video 3' Justin Garcia Xem video 55' Olaha (PEN) Xem video 84' Dale Moore Xem video 90+1' Olaha (PEN) Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu SLNA giao bóng. 3’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THỂ CÔNG 0-1 SLNA Xem video Bàn thắng đến rất nhanh, xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt góc hiệu quả của SLNA. Người có dứt điểm cận thành chính xác là ngoại binh Justin Garcia. 7’ Thẻ vàng! Hoàng Văn Khánh của SLNA phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng nguy hiểm. 8’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Xem video Paulinho đánh đầu cận thành chính xác, làm tung mành lưới của SLNA. Tuy nhiên, Kyle Colonna đã kéo áo thủ môn Cao Văn Bình và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho Thể Công. 15’ Dứt điểm quyết đoán từ tuyến hai Xem video Wesley Nata dứt điểm quyết đoán, tuy nhiên không gây nguy hiểm với khung thành SLNA. 20’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THỂ CÔNG 1-1 SLNA Xem video Cuối cùng thì Thể Công Viettel cũng có bàn gỡ hòa, với cú dứt điểm cận thành chính xác của Lucao. 25’ THỂ CÔNG LẦN THỨ 2 KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN BÀN THẮNG Xem video Lucao tiếp tục làm tung lưới SLNA. Tuy nhiên, tiền đạo của Thể Công không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. 29’ CƠ HỘI!!! Xem video Lucao có thêm cơ hội rõ ràng, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo bên phía Thể Công lại không trúng đích. 35’ Trận đấu gián đoạn Xem video Cầu thủ Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công đang phải nằm sân. Trận đấu gián đoạn ít phút. 42’ Lucao nỗ lực dứt điểm Xem video Tiền đạo của Thể Công xoay xở tốt, dứt điểm trúng khung thành nhưng không gây nguy hiểm với SLNA. 45’ Lucao tả xung hữu đột Xem video Lucao đang là điểm sáng trên hàng công của Thể Công, liên tục uy hiếp hệ thống phòng ngự của SLNA. Tuy nhiên, bàn thứ hai là điều Lucao chưa có. Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 5 phút. 45+4’ Thẻ vàng! Bá Quyền của SLNA phản ứng dữ dội, nhưng vẫn phải nhận thẻ vàng cho pha phạm lỗi với Lucao bên phía Thể Công. 45+6’ Hiệp 1 khép lại Hai đội hòa nhau 1-1. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Thể Công giao bóng. 50’ Đánh đầu trúng đích! Xem video Paulinho đánh đầu trúng đích nhưng không thắng được thủ môn Cao Văn Bình. 53’ PENALTY CHO SLNA!!! Xem video Trung vệ Kyle Colonna mắc lỗi sơ đẳng, khiến Thể Công phải chịu quả penalty. 55’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THỂ CÔNG 1-2 SLNA Xem video Olaha dễ dàng đánh bại Văn Việt trên chấm phạt đền, giúp SLNA vượt lên. 60’ Khó khăn bủa vây Thể Công Tuyến giữa của Thể Công không kiểm soát được nhịp độ. Vì thế, dù đang bị dẫn bàn nhưng đội chủ nhà không tạo ra được những cơ hội rõ rệt. 66’ Cứu thua ấn tượng! Xem video Thủ môn Cao Văn Bình vừa có pha cứu thua ấn tượng cho SLNA. 68’ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP!!! Xem video Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xác định cầu thủ Vương Văn Huy của SLNA phạm lỗi với Pedro Henrique ở thời điểm Thể Công có thể ghi bàn. Vì thế, cầu thủ của SLNA phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 72’ Sút phạt nguy hiểm! Pedro Henrique sút phạt trúng đích, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. 75’ VẪN KHÔNG VÀO! Xem video Paulinho đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm, tiếc rằng bóng đi vọt xà. 78’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG! Xem video Pedro Henrique dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Đinh Xuân Tiến, nhưng bóng đi trúng xà ngang khung thành SLNA. 84’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THỂ CÔNG 1-3 SLNA Xem video Sai lầm của Paulinho đã khiến Thể Công phải nhận bàn thua thứ ba. Dale Moore bứt tốc và đánh bại thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt. Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 6 phút. 90’ PENALTY CHO SLNA Lần thứ hai ở trận đấu này, SLNA được hưởng penalty. Một lần nữa người mắc lỗi là Paulinho, và người bị phạm lỗi là Olaha. 90+1’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THỂ CÔNG 1-4 SLNA Xem video Olaha một lần nữa thành công trên chấm phạt đền, giúp SLNA có bàn thứ tư. 90+7’ Trận đấu kết thúc Thể Công thua đậm 1-4 trên sân nhà. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Văn Việt, Kyle Colonna, Tiến Dũng, Văn Tú, Phan Tuấn Tài, Wesley Nata, Viết Tú, Hoàng Minh, Nhâm Mạnh Dũng, Paulo Martins, Lucao Văn Bình, Văn Huy, Văn Lương, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Xuân Bình, Bá Quyền, Justin Garcia, Olaha, Reon Moore

Đội hình ra sân của hai đội

Chủ nhà sẵn sàng cho màn so tài

Không ngừng bám đuổi

Thể Công trở lại thi đấu sau quãng nghỉ dài và đã thắng Thanh Hóa 2-1 để duy trì cuộc đua vô địch. Mặc dù vậy khoảng cách của họ với CAHN đang là 7 điểm, do đó mỗi cú trượt chân từ phía Thể Công sẽ đưa CAHN đến gần chức vô địch hơn, nhất là trong bối cảnh Ninh Bình đang mất phong độ.

Trong khi đó SLNA đã thua 1-3 trước Hà Nội trong trận đấu vòng 12, khiến họ chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng có 3 điểm. Mặc dù HLV Văn Sỹ Sơn đã cho thấy khả năng động viên tinh thần các cầu thủ lẫn điều chỉnh một số mảng miếng chiến thuật, chất lượng cầu thủ của SLNA vẫn kém khá xa các đội top đầu V-League để có thể tạo ra bất ngờ nào.

Cơ hội bằng vàng của Thể Công

Vòng đấu vừa qua đóng vai trò then chốt ở cuộc đua trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 1. CAHN, bằng chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Ninh Bình FC, đã vươn lên số 1. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel cũng tận dụng những sai lầm của đối thủ cạnh tranh để áp sát.

Cách biệt giữa đội bóng áo lính và Ninh Bình FC chỉ còn 5 điểm. Quan trọng là Viettel vẫn còn tới 2 trận chưa đấu. Điều đó có nghĩa nếu thắng cả 2 trận trong tay, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2 của Ninh Bình FC và tham gia vào cuộc đua vô địch với CAHN.

Chủ nhà có phong độ ấn tượng

Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để làm được điều đó. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.

Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.

SLNA cực tệ trên sân khách

Về phong độ sân khách, SLNA hiện đứng thứ 14/14 đội trên bảng xếp hạng. Chỉ Nam Định là đội hiếm hoi cùng với SLNA chưa thắng trận nào khi xa “tổ ấm” ở V-League mùa này. Nhưng về điểm số, SLNA vẫn là kém nhất (2 điểm nhờ 2 trận hòa, trong khi Nam Định có 3 điểm xa nhà).

Việc SLNA "đói" bàn thắng trong các trận đấu sân khách là điều đặc biệt đáng lo ngại. Đội bóng xứ Nghệ chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận sân khách từ đầu mùa. Thực tế là trong 5 chuyến hành quân vừa qua tới sân của Thể Công Viettel, có tới 4 trận SLNA không biết ghi bàn là gì. Với tất cả những thống kê đó, khó có thể tin SLNA sẽ thay đổi tình hình vào tối nay.

Đội khách cần điểm để đua trụ hạng

Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận.