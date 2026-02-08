Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Hoffenheim 08/02/26 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
1
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
1
Liverpool vs Manchester City 08/02/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Sassuolo vs Inter Milan 09/02/26 - Trực tiếp
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa

(Vòng 13 V-League) Tiền vệ Việt kiều Đăng Khoa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Công an TP.HCM ở những phút cuối trận.

   

V-League | 19h15, 8/2 | Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1
1 - 2
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1
Thanh Hóa
(H1: 1-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Makrillos 14' Xem video
Xem video 9' Thongkhamsavath
Xem video 76' Thongkhamsavath

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Thanh Hóa giao bóng.

4’

CÔNG AN TP.HCM TẤN CÔNG!

Makrillos xoay người dứt điểm trong tư thế khó và không có gì nguy hiểm với thủ môn Y Êli Niê.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1

6’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

XÀ NGANG!!!

Ngọc Mỹ thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, bóng liếm mép trên xà ngang khung thành Công an TP.HCM.

9’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! 1-0 CHO THANH HÓA

Thongkhamsavath đoạt bóng ngăn Công an TP.HCM phản công, trước khi tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Lê Giang.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

14’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! 1-1 CHO CÔNG AN TP.HCM

Ngọc Hà thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm để Makrillos băng vào đánh đầu ở cự ly gần tung lưới Thanh Hóa.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 3

25’

Không được

Ngọc Mỹ không thể khống chế đường bóng dài của đồng đội.

28’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

CỘT DỌC!

Đăng Khoa đột phá vào trung lộ rồi chọc khe xé toang hàng thủ Thanh Hóa, tiếc rằng Tiến Linh lại dứt điểm trúng cột dọc.

35’

CƠ HỘI!!!

Sau pha phối hợp nhịp nhàng, Endrick treo bóng về phía cột xa loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa, nhưng Makrillos không thể chạm chân dứt điểm.

41’

Không được

Thongkhamsavath thoát xuống và lướt qua Gia Bảo rồi trả ngược, nhưng Quang Hùng đã có mặt ngăn chặn kịp thời. Trọng tài sau đó đã xác định có lỗi việt vị.

45’

Bù giờ

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Công an TP.HCM giao bóng.

47’

Không được

Ngọc Mỹ thoát xuống cánh phải nhận bóng rồi thực hiện quả tạt, thủ môn Lê Giang dễ dàng bắt gọn.

56’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 4

NGUY HIỂM!

Từ quả treo bóng bên cánh trái, Minh Trọng đánh đầu ngược đưa bóng đi cắt qua khung thành Thanh Hóa.

65’

Thế trận giằng co

Thanh Hóa không chỉ tích cực áp sát mà còn tự tin kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn.

68’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

CỨU THUA!!!

Từ quả phạt góc, Ngọc Mỹ đánh đầu ngược buộc thủ môn Lê Giang phải bay người cứu thua, trước khi một cầu thủ Thanh Hóa khác có mặt đá bồi dội cột dọc.

70’

CỨU THUA!!!

Từ pha phối hợp rất phức tạp trong vòng cấm, Raphael Utzig dứt điểm bị thủ môn Y Êli Niê cản phá xuất sắc.

76’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 2

SIÊU PHẨM!!! 2-1 CHO THANH HÓA

Nhận đường chuyền từ Doãn Ngọc Tân, tuyển thủ Lào Thongkhamsavath tung cú sút xa hiểm hóc làm bó tay thủ môn Lê Giang.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 4

84’

CỨU THUA!!!

Makrillos đột phá vượt qua hậu vệ Thanh Hóa rồi dứt điểm tinh tế, nhưng thủ môn Y Êli Niê tiếp tục cản phá xuất sắc.

89’

CƠ HỘI!!!

Makrillos chọc khe thuận lợi nhưng Đăng Khoa lại xử lý chần chừ, tạo điều kiện cho hậu vệ Thanh Hóa kịp lùi về ngăn chặn kịp thời.

90’

Bù giờ

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

90+7’

KHÔNG ĐƯỢC

Đăng Khoa dứt điểm đi ra ngoài trong tư thế đối mặt, trước khi trọng tài thổi phạt lỗi việt vị.

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Thanh Hóa rời sân Thống Nhất với 3 điểm, một kết quả rất bất ngờ.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1
Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Đăng Khoa, Quang Hùng, Endrick, Minh Trọng, Đức Phú, Ngọc Hà, Makrillos, Tiến Linh
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ) - 1
Y Êli Niê, Minh Đoàn, Bá Tiến, Alisherovich, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Doãn Ngọc Tân

Nỗi lo khâu dứt điểm

Xét về tương quan lực lượng, Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình. HLV Lê Huỳnh Đức đang sở hữu trong tay một đội hình có chiều sâu với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi danh như Minh Trọng, Tiến Linh, Quốc Cường, Endrick hay Matheus.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của đội bóng thành phố mang tên Bác lại nằm ở khâu dứt điểm. Tiền đạo chủ lực Tiến Linh đang gặp vấn đề về phong độ và chịu áp lực tâm lý nặng nề sau tình huống đá hỏng phạt đền ở trận thắng PVF CAND. Việc thiếu vắng Williams Lee cũng sẽ khiến khả năng kiểm soát khu trung tuyến của đội chủ sân Thống Nhất bị ảnh hưởng đáng kể.

Chuyến làm khách khó nhằn

Thanh Hóa hiện xếp ở áp chót trên bảng xếp hạng V-League. Họ chỉ có 9 điểm, hơn đội bét bảng Đà Nẵng chỉ 2 điểm. Đội bóng xứ Thanh rất cần tích lũy thêm điểm số để tránh xa khỏi nguy cơ tụt hạng, ngoài ra còn cần cải thiện thứ hạng để không phải đá trận play-off tranh suất trụ hạng. 

Nhưng Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nên nhớ Công an TP.HCM được chơi trên sân nhà Thống Nhất. Suốt 7 năm trôi qua, Thanh Hóa không biết mùi chiến thắng khi hành quân đến sân của đối thủ này. 

Công an TP.HCM hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League khi nắm trong tay 20 điểm. Họ chỉ kém vị trí thứ 3 của Thể Công - Viettel khoảng cách 2 điểm. Điều này đồng nghĩa Công an TP.HCM rất khao khát thắng trận đấu tới để mơ thăng tiến trên bảng xếp hạng.

Video bóng đá Công an TP.HCM - TP.HCM: Tiến Linh và sao Việt kiều tỏa sáng (Cúp quốc gia)
Video bóng đá Công an TP.HCM - TP.HCM: Tiến Linh và sao Việt kiều tỏa sáng (Cúp quốc gia)

(Vòng 1/8) Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Tiến Linh đã thể hiện bản năng săn bàn và cùng dàn sao Công an TP.HCM áp đảo.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/02/2026 12:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN