Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thanh Hóa: Sao Việt kiều bỏ lỡ (V-League) (Hết giờ)

V-League | 19h15, 8/2 | Thống Nhất Công an TP.HCM 1 - 2 Thanh Hóa (H1: 1-1) Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Thanh Hóa Thanh Hóa Điểm Lê Giang Gia Bảo Matheus Đăng Khoa Quang Hùng Endrick Minh Trọng Đức Phú Ngọc Hà Makrillos Tiến Linh Điểm Y Êli Niê Minh Đoàn Bá Tiến Alisherovich Văn Lợi Đình Huyên Ngọc Hà Thongkhamsavath Văn Tùng Ngọc Mỹ Doãn Ngọc Tân Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Thanh Hóa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Makrillos 14' Xem video Xem video 9' Thongkhamsavath Xem video 76' Thongkhamsavath Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Thanh Hóa giao bóng. 4’ CÔNG AN TP.HCM TẤN CÔNG! Xem video Makrillos xoay người dứt điểm trong tư thế khó và không có gì nguy hiểm với thủ môn Y Êli Niê. 6’ XÀ NGANG!!! Xem video Ngọc Mỹ thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, bóng liếm mép trên xà ngang khung thành Công an TP.HCM. 9’ VÀO!!! 1-0 CHO THANH HÓA Xem video Thongkhamsavath đoạt bóng ngăn Công an TP.HCM phản công, trước khi tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Lê Giang. 14’ VÀO!!! 1-1 CHO CÔNG AN TP.HCM Xem video Ngọc Hà thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm để Makrillos băng vào đánh đầu ở cự ly gần tung lưới Thanh Hóa. 25’ Không được Xem video Ngọc Mỹ không thể khống chế đường bóng dài của đồng đội. 28’ CỘT DỌC! Xem video Đăng Khoa đột phá vào trung lộ rồi chọc khe xé toang hàng thủ Thanh Hóa, tiếc rằng Tiến Linh lại dứt điểm trúng cột dọc. 35’ CƠ HỘI!!! Xem video Sau pha phối hợp nhịp nhàng, Endrick treo bóng về phía cột xa loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa, nhưng Makrillos không thể chạm chân dứt điểm. 41’ Không được Xem video Thongkhamsavath thoát xuống và lướt qua Gia Bảo rồi trả ngược, nhưng Quang Hùng đã có mặt ngăn chặn kịp thời. Trọng tài sau đó đã xác định có lỗi việt vị. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Công an TP.HCM giao bóng. 47’ Không được Xem video Ngọc Mỹ thoát xuống cánh phải nhận bóng rồi thực hiện quả tạt, thủ môn Lê Giang dễ dàng bắt gọn. 56’ NGUY HIỂM! Xem video Từ quả treo bóng bên cánh trái, Minh Trọng đánh đầu ngược đưa bóng đi cắt qua khung thành Thanh Hóa. 65’ Thế trận giằng co Thanh Hóa không chỉ tích cực áp sát mà còn tự tin kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn. 68’ CỨU THUA!!! Xem video Từ quả phạt góc, Ngọc Mỹ đánh đầu ngược buộc thủ môn Lê Giang phải bay người cứu thua, trước khi một cầu thủ Thanh Hóa khác có mặt đá bồi dội cột dọc. 70’ CỨU THUA!!! Xem video Từ pha phối hợp rất phức tạp trong vòng cấm, Raphael Utzig dứt điểm bị thủ môn Y Êli Niê cản phá xuất sắc. 76’ SIÊU PHẨM!!! 2-1 CHO THANH HÓA Xem video Nhận đường chuyền từ Doãn Ngọc Tân, tuyển thủ Lào Thongkhamsavath tung cú sút xa hiểm hóc làm bó tay thủ môn Lê Giang. 84’ CỨU THUA!!! Xem video Makrillos đột phá vượt qua hậu vệ Thanh Hóa rồi dứt điểm tinh tế, nhưng thủ môn Y Êli Niê tiếp tục cản phá xuất sắc. 89’ CƠ HỘI!!! Xem video Makrillos chọc khe thuận lợi nhưng Đăng Khoa lại xử lý chần chừ, tạo điều kiện cho hậu vệ Thanh Hóa kịp lùi về ngăn chặn kịp thời. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+7’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Đăng Khoa dứt điểm đi ra ngoài trong tư thế đối mặt, trước khi trọng tài thổi phạt lỗi việt vị. HẾT GIỜ! Thanh Hóa rời sân Thống Nhất với 3 điểm, một kết quả rất bất ngờ. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Đăng Khoa, Quang Hùng, Endrick, Minh Trọng, Đức Phú, Ngọc Hà, Makrillos, Tiến Linh Y Êli Niê, Minh Đoàn, Bá Tiến, Alisherovich, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Doãn Ngọc Tân

Nỗi lo khâu dứt điểm

Xét về tương quan lực lượng, Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình. HLV Lê Huỳnh Đức đang sở hữu trong tay một đội hình có chiều sâu với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi danh như Minh Trọng, Tiến Linh, Quốc Cường, Endrick hay Matheus.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của đội bóng thành phố mang tên Bác lại nằm ở khâu dứt điểm. Tiền đạo chủ lực Tiến Linh đang gặp vấn đề về phong độ và chịu áp lực tâm lý nặng nề sau tình huống đá hỏng phạt đền ở trận thắng PVF CAND. Việc thiếu vắng Williams Lee cũng sẽ khiến khả năng kiểm soát khu trung tuyến của đội chủ sân Thống Nhất bị ảnh hưởng đáng kể.

Chuyến làm khách khó nhằn

Thanh Hóa hiện xếp ở áp chót trên bảng xếp hạng V-League. Họ chỉ có 9 điểm, hơn đội bét bảng Đà Nẵng chỉ 2 điểm. Đội bóng xứ Thanh rất cần tích lũy thêm điểm số để tránh xa khỏi nguy cơ tụt hạng, ngoài ra còn cần cải thiện thứ hạng để không phải đá trận play-off tranh suất trụ hạng.

Nhưng Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nên nhớ Công an TP.HCM được chơi trên sân nhà Thống Nhất. Suốt 7 năm trôi qua, Thanh Hóa không biết mùi chiến thắng khi hành quân đến sân của đối thủ này.

Công an TP.HCM hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League khi nắm trong tay 20 điểm. Họ chỉ kém vị trí thứ 3 của Thể Công - Viettel khoảng cách 2 điểm. Điều này đồng nghĩa Công an TP.HCM rất khao khát thắng trận đấu tới để mơ thăng tiến trên bảng xếp hạng.