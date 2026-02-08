Người đẹp quần vợt "mũm mĩm" gây sốt làng thể thao với thói quen "vén váy"

Giữa làng quần vợt hiện đại, nơi chuẩn mực hình thể và hình ảnh ngày càng bị “đóng khung”, Alexandra Jaksec xuất hiện như một ngoại lệ thú vị. Không sở hữu vóc dáng mảnh mai quen thuộc, nữ tay vợt người Mỹ vẫn trở thành tâm điểm nhờ sức hút rất riêng, bắt đầu từ chính sự tự tin trên sân đấu.

Alexandra Jaksec, 24 tuổi, cao 1m62 lôi cuốn nhờ vẻ đẹp "mũm mĩm"

Không theo khuôn mẫu, vẫn khiến sân tennis phải ngoái nhìn

Alexandra có thân hình khá “mũm mĩm” so với chuẩn vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Cô không cao, không gầy, nhưng lại sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi và thần thái thoải mái hiếm thấy mỗi khi bước ra sân. Chính sự đối lập ấy khiến Jaksec nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt trong các giải đấu sinh viên và những sân chơi phong trào tại Mỹ.

Thay vì che giấu khuyết điểm, Jaksec chọn cách chơi tennis đúng với con người mình. Cô di chuyển linh hoạt, đánh bóng chắc tay, và luôn giữ phong thái tự nhiên. Trên sân, một chi tiết nhỏ nhưng rất quen thuộc với Jaksec là thói quen vén nhẹ váy khi vào những pha bóng dài hoặc cần xoay người nhanh. Với cô, đó đơn thuần là để tránh vướng víu, giúp cơ thể thoải mái hơn trong từng nhịp di chuyển.

Nhưng chính hành động tưởng chừng rất đời thường ấy lại khiến hình ảnh của Jaksec trở nên khác biệt. Không quá phô trương, không cố gợi cảm, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, tạo nên nét duyên ngầm khiến người xem dễ nhớ, khó quên.

Từ sân đấu đến mạng xã hội: Sức hút đến từ sự thật thà

Bước ra khỏi sân đấu, Alexandra tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội với vai trò huấn luyện viên và nhà sáng tạo nội dung tennis. Những đoạn video hướng dẫn giao bóng, đứng lưới hay chuẩn bị điểm rơi đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, không chỉ bởi kỹ thuật dễ hiểu, mà còn bởi hình ảnh một nữ VĐV rất “đời”.

Jaksec không xây dựng hình tượng hoàn hảo. Cô nói về hành trình đến với tennis trong điều kiện kinh tế hạn chế, về quãng thời gian thiếu ổn định khi liên tục đổi môi trường thi đấu, và cả những khoảnh khắc từng tự ti vì vóc dáng của mình. Chính sự thẳng thắn đó giúp Jaksec kết nối mạnh mẽ với cộng đồng người chơi tennis nghiệp dư, đặc biệt là phụ nữ.

Trong bối cảnh hậu trường quần vợt ngày càng chịu áp lực hình ảnh, Alexandra trở thành minh chứng rằng, sức hút đôi khi không đến từ khuôn mẫu.

Ngắm những hình ảnh của nữ VĐV người Mỹ (Nguồn ảnh Instagram nhân vật)