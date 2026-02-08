Ekitike - Wirtz đứng đầu các cặp tấn công ăn ý nhất của bóng đá Anh, Haaland gây choáng

Hugo Ekitike đang có phong độ rất cao ở Liverpool thời gian gần đây, và sự thành công của anh song hành với sự ăn ý giữa anh và Florian Wirtz. Họ đã kiến tạo bàn thắng cho nhau tới 6 lần ở mọi đấu trường mùa này, con số cao nhất Liverpool trong hơn 2 thập kỷ qua (từ sau cặp Owen - Gerrard của mùa 2002/03).

Wirtz - Ekitike đã liên tục dọn cỗ cho nhau thời gian gần đây

Vậy ở bóng đá Anh còn có những cặp tấn công nào phối hợp tốt với nhau? Chúng ta sẽ thống kê xem cặp tấn công nào ăn ý nhất theo cách đơn giản, đó là số lần các cặp tấn công đó kiến tạo bàn thắng cho nhau.

Hugo Ekitike – Florian Wirtz (Liverpool)

Ekitike đã ghi bàn đầu tiên cho Liverpool do Wirtz kiến tạo (ở trận gặp Crystal Palace tranh Community Shield), nhưng phải tới gần đây khi Wirtz vào phom thì sự ăn ý giữa họ mới thực sự phát huy. Wirtz dọn cỗ cho Ekitike trước Barnley ở FA Cup và Newcastle ở Premier League, trong khi Ekitike đã đáp lễ cho Wirtz trong các trận gặp Wolves, Barnsley và Qarabag.

Erling Haaland – Jeremy Doku (Man City)

Cặp tấn công này ăn ý nhau ở chỗ Doku biết đột phá và chuyền vào, còn Haaland biết chọn chỗ để đón bóng. Doku đã kiến tạo tới 5 bàn cho Haaland mùa này, dù Haaland vẫn chưa đáp lẽ đồng đội lần nào.

Cả Reijnders và Doku đều rất ăn ý trong phối hợp với Haaland

Erling Haaland – Tijjani Reijnders (Man City)

Khác với mối quan hệ giữa anh với Doku trên sân, Haaland khi đá với Reijnders lại rất chịu khó chuyền, đơn giản vì Reijnders là một chuyên gia xâm nhập vòng cấm rất nguy hiểm. Haaland tất nhiên hay bị theo kèm nên anh hút người để Reijnders có điều kiện dứt điểm, và họ đã kiến tạo cho nhau mỗi người 2 lần.

Igor Thiago – Kevin Schade (Brentford)

Bộ đôi tiền đạo này là một cặp “anh lớn – em bé” kiểu cổ điển của các đội bóng Anh ngày trước đá 4-4-2, Thiago to khỏe chơi cao hơn và làm tường, trong khi Schade nhanh nhẹn và có kỹ năng kiến thiết. Schade đã kiến tạo 3 bàn cho Thiago từ đầu mùa, trong khi Thiago đáp lễ lại cho đồng đội 1 lần.

Rogers và Buendia, cặp tiền vệ tấn công phối hợp ghi bàn tốt nhất bóng đá Anh mùa này

Morgan Rogers – Emiliano Buendia (Aston Villa)

Khác với các cặp bên trên, đây là một cặp tiền vệ tấn công đá đằng sau Ollie Watkins chứ không phải tiền đạo. Cả hai đều rất giỏi trong kéo bóng lên đột phá, Rogers khỏe và nhanh hơn trong khi Buendia khéo và sút xa tốt hơn. Họ đều đã kiến tạo cho nhau mỗi người 2 lần, còn Rogers đã kiến tạo 2 bàn cho Watkins (và Watkins kiến tạo lại cho Rogers 1 bàn).

Các cặp tấn công ăn ý khác của bóng đá Anh

Một cầu thủ khác cũng đang tìm ra đối tác ưng ý để kiến thiết bàn thắng là Antoine Semenyo. Mới đến Man City chưa lâu nhưng Semenyo đã ghi tới 3 bàn đều do Bernardo Silva chuyền cho. Nhân nói đến Man City, cặp Foden – Cherki cũng có chung mối quan hệ hợp tác giống cặp Rogers – Buendia của Aston Villa, chỉ là Foden vẫn chưa kiến tạo cho Cherki lần nào dù đồng đội người Pháp đã giúp anh ghi 3 bàn.

Chưa dừng lại ở Man City, Haaland ghi bàn tốt tới mức không chỉ Doku và Reijnders, anh còn ghi bàn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Matheus Nunes và Cherki. 2 cầu thủ này đều đã 2 lần kiến tạo cho Haaland, và chân sút người Na Uy đều đã đáp lễ mỗi người 1 lần.

Richarlison - Kudus

Richarlison – Kudus của Tottenham có sự tương đồng gần như cặp Haaland – Doku, một người đá cắm ở trong tận dụng cơ hội còn người kia to khỏe, biết rê dắt và chủ yếu dạt cánh để đưa bóng vào. Kudus đã kiến tạo 3 bàn cho Richarlison mùa này nên sự vắng mặt của họ ảnh hưởng đáng kể lên hàng công Spurs.

Bruno Fernandes là nhà kiến thiết số 1 của Premier League, điều đó không còn phải bàn. Vậy những ai được hưởng lợi từ anh nhất? Cả Casemiro và Benjamin Sesko đều được Fernandes 3 lần dọn cỗ thành bàn, nên cứ ai chịu khó đột nhập vòng cấm là sẽ có cơ hội được Fernandes dọn món tận miệng.