Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City

Premier League 2025-26 Arsenal

Một nhà cái danh tiếng đã sớm "chốt sổ" cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và trả thưởng cho người chơi đặt cược vào Arsenal.

   

Nhà cái chốt Arsenal vô địch sớm, không quan tâm kết quả trận Liverpool - Man City

Arsenal đã nới rộng khoảng cách với Man City lên 9 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Sunderland ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Giờ đây, thầy trò HLV Mikel Arteta có thể sắm vai "ngư ông đắc lợi" khi Man City phải làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào đêm nay (23h30, 8/2).

Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh vẫn còn 13 vòng đấu, một nhà cái danh tiếng ở Ireland gây ngỡ ngàng khi sớm công nhận Arsenal là nhà vô địch, đồng thời tiến hành trả thưởng sớm cho những người chơi đặt cược vào "Pháo thủ".

Nhà cái sớm trả thưởng cho người chơi đặt cược Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

Nhà cái sớm trả thưởng cho người chơi đặt cược Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

Trong thông cáo trên trang chủ, nhà cái khẳng định kịch bản sốc chỉ xuất hiện nếu Arsenal bị trọng tài xử ép hoặc có thói quen sảy chân như... Tottenham: “Chúng tôi không thể hứa điều này sẽ khiến người hâm mộ Arsenal ngừng lo lắng về mọi quyết định không có lợi cho đội bóng của trọng tài, đồng thời coi đó là một phần của âm mưu nào đó, nhưng hy vọng ít nhất cũng giúp một vài người ở bắc London yên tâm hơn.

Phải có một sai lầm ở mức độ ‘Tottenham’ thì Arsenal mới không thể vô địch Ngoại hạng Anh từ thời điểm này. Chắc chắn sẽ không còn điều gì có thể xảy ra nữa, đúng không?”.

Từ ứng viên số 3 tới cơ hội vô địch sau 22 năm

Theo thông tin từ nhà cái, đây sẽ là danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên của Arsenal kể từ năm 2004. Trước khi mùa giải khởi tranh, họ chỉ được xếp thứ 3 trong danh sách ứng viên với tỷ lệ cược 5/2 (đặt 2 ăn 5). Thời điểm đó, Liverpool là đội được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 15/8, còn Man City có tỷ lệ 2/1.

Trong phần lớn mùa giải, Arsenal duy trì vị trí dẫn đầu và từng bước nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vì vậy, nhà cái cho rằng các đối thủ khó có thể san lấp khoảng cách 9 điểm từ nay đến tháng 5 và “chốt sớm” cuộc đua vô địch.

Trước đó, nhà cái danh tiếng trên từng có quyết định tương tự tại giải VĐQG Scotland khi trả thưởng sớm cho người chơi đặt cược Celtic vô địch sau 2 vòng đấu. Tuy nhiên, quyết định này đang gây tranh cãi khi Celtic trải qua mùa giải bất ổn, thay tới 3 HLV và hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hearts 6 điểm.

Arteta quyết không "gáy" sớm

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Sunderland, HLV Arteta khẳng định chiến thắng vừa qua không có nhiều ý nghĩa bởi mùa giải vẫn còn rất dài: "Kết quả này không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta vẫn phải thắng rất nhiều trận nữa để đạt được mục tiêu, vì vậy đừng tập trung vào điều đó, đó là chuyện khác.

Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã làm những gì cần làm, hãy đánh giá lại, cố gắng cải thiện và chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Brentford".

Arsenal đạt "hỏa lực" tối đa: Đây là lúc bứt tốc định đoạt cuộc đua vô địch
Arsenal đạt "hỏa lực" tối đa: Đây là lúc bứt tốc định đoạt cuộc đua vô địch

Arsenal còn một ngón đòn khác bên cạnh phạt góc để phục vụ cho hành trình vô địch Premier League, và họ đang có dấu hiệu bứt tốc trong cuộc đua này.

Bấm xem >>

08/02/2026 09:51 AM (GMT+7)
