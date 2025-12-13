Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Premier League 2025-26

(22h, 13/12) Arne Slot đã nhân nhượng khi đưa Salah trở lại nhưng cầu thủ này có được đá chính hay không?

   

Premier League | 22h, 13/12 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh) - 1
Mamardashvili, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Roberton, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Kadioglu, Hecke, Dunk, Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Welbeck

Liverpool đang bất ổn

Trận hòa 3-3 trên sân của Leeds khiến Liverpool chỉ có 23 điểm và đã thủng lưới 24 bàn – đánh dấu khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch ở thời điểm này kể từ Leicester mùa 2016/17. "The Kop" cũng chỉ còn cách mốc 50 bàn thua trong một năm dương lịch đúng hai lần nữa – điều mà họ mới chạm tới hai lần trong lịch sử. Ngay cả lợi thế sân nhà cũng không còn là “bùa hộ mệnh”, khi Liverpool đã ba trận liền không thắng tại Anfield (hòa 1, thua 2).

Salah trở lại

Tuần trước, Salah tạo nên sóng gió với màn tự xin phỏng vấn sau trận đấu với Leeds United để bày tỏ bức xúc về việc phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp. Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận đấu với Inter Milan, Salah được HLV Slot đưa trở lại ở trận đấu này. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan không khẳng định Salah sẽ được đá chính. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được thi đấu để chào tạm biệt CĐV Liverpool về thi đấu CAN Cup.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay, HLV Slot vì sao nhượng bộ?
Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay, HLV Slot vì sao nhượng bộ?

HLV Arne Slot sẽ đưa Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay mặc dù Salah đã chỉ trích ông sau trận hòa Leeds.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

13/12/2025 16:10 PM (GMT+7)
