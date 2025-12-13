Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 13/12 | Anfield Liverpool 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Brighton Brighton Điểm Mamardashvili Joe Gomez Konate Van Dijk Roberton Mac Allister Gravenberch Wirtz Szoboszlai Ekitike Isak Điểm Verbruggen Kadioglu Hecke Dunk Cuyper Baleba Ayari Minteh Rutter Diego Gomez Welbeck Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mamardashvili, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Roberton, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Isak Verbruggen, Kadioglu, Hecke, Dunk, Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Welbeck

Liverpool đang bất ổn

Trận hòa 3-3 trên sân của Leeds khiến Liverpool chỉ có 23 điểm và đã thủng lưới 24 bàn – đánh dấu khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch ở thời điểm này kể từ Leicester mùa 2016/17. "The Kop" cũng chỉ còn cách mốc 50 bàn thua trong một năm dương lịch đúng hai lần nữa – điều mà họ mới chạm tới hai lần trong lịch sử. Ngay cả lợi thế sân nhà cũng không còn là “bùa hộ mệnh”, khi Liverpool đã ba trận liền không thắng tại Anfield (hòa 1, thua 2).

Salah trở lại

Tuần trước, Salah tạo nên sóng gió với màn tự xin phỏng vấn sau trận đấu với Leeds United để bày tỏ bức xúc về việc phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp. Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận đấu với Inter Milan, Salah được HLV Slot đưa trở lại ở trận đấu này. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan không khẳng định Salah sẽ được đá chính. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được thi đấu để chào tạm biệt CĐV Liverpool về thi đấu CAN Cup.