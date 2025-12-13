Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Salah trở lại, liệu có đá chính không? (Ngoại hạng Anh)
(22h, 13/12) Arne Slot đã nhân nhượng khi đưa Salah trở lại nhưng cầu thủ này có được đá chính hay không?
Premier League | 22h, 13/12 | Anfield
Điểm
Mamardashvili
Joe Gomez
Konate
Van Dijk
Roberton
Mac Allister
Gravenberch
Wirtz
Szoboszlai
Ekitike
Isak
Verbruggen
Kadioglu
Hecke
Dunk
Cuyper
Baleba
Ayari
Minteh
Rutter
Diego Gomez
Welbeck
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Liverpool đang bất ổn
Trận hòa 3-3 trên sân của Leeds khiến Liverpool chỉ có 23 điểm và đã thủng lưới 24 bàn – đánh dấu khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch ở thời điểm này kể từ Leicester mùa 2016/17. "The Kop" cũng chỉ còn cách mốc 50 bàn thua trong một năm dương lịch đúng hai lần nữa – điều mà họ mới chạm tới hai lần trong lịch sử. Ngay cả lợi thế sân nhà cũng không còn là “bùa hộ mệnh”, khi Liverpool đã ba trận liền không thắng tại Anfield (hòa 1, thua 2).
Salah trở lại
Tuần trước, Salah tạo nên sóng gió với màn tự xin phỏng vấn sau trận đấu với Leeds United để bày tỏ bức xúc về việc phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp. Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận đấu với Inter Milan, Salah được HLV Slot đưa trở lại ở trận đấu này. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan không khẳng định Salah sẽ được đá chính. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được thi đấu để chào tạm biệt CĐV Liverpool về thi đấu CAN Cup.
HLV Arne Slot sẽ đưa Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay mặc dù Salah đã chỉ trích ông sau trận hòa Leeds.
-13/12/2025 16:10 PM (GMT+7)