Liverpool căng như dây đàn: HLV Slot gặp riêng Salah, nói rõ tương lai "Vua Ai Cập"

🔴 Salah – Slot: Cuộc nói chuyện quyết định cho trận gặp Brighton

HLV Arne Slot xác nhận ông sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Mohamed Salah vào sáng thứ sáu để chốt khả năng ra sân của tiền đạo người Ai Cập trước Brighton. Đây được xem là cuộc nói chuyện mang tính quyết định, sau chuỗi ngày Salah công khai bày tỏ sự bất mãn với ban huấn luyện và CLB.

Salah gần đây khiến nội bộ Liverpool dậy sóng khi cho rằng mình bị “bỏ rơi” sau trận hòa với Leeds, đồng thời ám chỉ khả năng chia tay Anfield trước thềm AFCON. Việc anh bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Inter Milan càng làm dấy lên hoài nghi về rạn nứt nghiêm trọng giữa đôi bên.

Slot khẳng định chỉ sau buổi nói chuyện riêng này, mọi quyết định mới được đưa ra. “Kết quả cuộc trao đổi sẽ quyết định mọi thứ vào thứ bảy”, ông nhấn mạnh trong buổi họp báo.

⚡ Mâu thuẫn leo thang: Salah tố CLB, ám chỉ chia tay người hâm mộ

Tiền đạo 33 tuổi không ngần ngại chỉ trích ban lãnh đạo Liverpool vì đẩy anh vào thế khó trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ. Anh cũng hé lộ ý định nói lời tạm biệt với CĐV ngay trong trận gặp Brighton, một tuyên bố khiến nội bộ càng trở nên căng thẳng.

Salah đã không đá chính tại Ngoại hạng Anh kể từ cuối tháng 11 và chỉ có 19 phút trong trận hòa Sunderland hôm 3/12. Việc bị gạt tên ở trận Champions League với Inter Milan được cho là giọt nước tràn ly khiến anh bùng nổ bức xúc.

Dù vậy, Liverpool vẫn giành chiến thắng tại San Siro khi không có Salah, tạo ra những câu hỏi lớn về vai trò và tương lai của anh trong kế hoạch của Slot.

🟠 Arne Slot lên tiếng: Muốn Salah ở lại nhưng không nhượng bộ

Khi được hỏi trực tiếp về tương lai Salah, HLV Arne Slot trả lời đầy dứt khoát: “Tôi không thấy lý do gì để không muốn cậu ấy ở lại”. Đây là lần hiếm hoi ông thể hiện lập trường rõ ràng về tiền đạo hàng đầu của đội.

Slot cũng cho biết quyết định loại Salah khỏi danh sách thi đấu trận gặp Inter không phải là động thái cá nhân mà xuất phát từ sự thống nhất chung của CLB. Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về ông ở việc lựa chọn đội hình thi đấu.

Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh mọi phát ngôn về Salah chỉ nên được đưa ra sau khi ông đã đối thoại trực tiếp với cầu thủ. “Lần tiếp theo tôi nói về Salah, nên là nói chuyện với anh ấy chứ không phải trên bục họp báo”, Slot khẳng định.