Dự đoán trận hot Ngoại hạng Anh: Liverpool tiếp tục sa lầy, Arsenal quyết thắng

Liverpool - Brighton: 22h, 13/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân Inter Milan giữa tuần mang lại chút không khí “dễ thở” cho Liverpool và HLV Arne Slot, trong bối cảnh ông quyết định gạt Mohamed Salah khỏi danh sách thi đấu sau cuộc phỏng vấn gây bão gần đây. Trước đó, trận hòa 3-3 trên sân của Leeds khiến Liverpool chỉ có 23 điểm và đã thủng lưới 24 bàn – đánh dấu khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch ở thời điểm này kể từ Leicester mùa 2016/17.

Liverpool (áo đỏ) tiếp đón Brighton trên sân nhà

"The Kop" cũng chỉ còn cách mốc 50 bàn thua trong một năm dương lịch đúng hai lần nữa – điều mà họ mới chạm tới hai lần trong lịch sử. Ngay cả lợi thế sân nhà cũng không còn là “bùa hộ mệnh”, khi Liverpool đã ba trận liền không thắng tại Anfield (hòa 1, thua 2).

Hành quân tới Anfield với vị trí thứ 8, Brighton chỉ kém top 4 đúng ba điểm dù vừa trải qua hai trận không thắng (hòa 1, thua 1). Thầy trò Fabian Hürzeler đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn và thua Aston Villa, trước khi phải nhờ bàn gỡ muộn để níu lại 1 điểm trong cuộc so tài với West Ham. Cả hai trận đều diễn ra trên sân nhà, vì thế việc rời "tổ ấm" The AMEX có lẽ lại là điều tích cực.

Nên nhớ, "Chim mòng biển" chỉ thua 1 trong 5 trận sân khách gần nhất tại Premier League (thắng 2, hòa 2), giữ sạch lưới ở hai chuyến xa nhà vừa qua. Lần gần nhất họ có ba trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách là vào năm 2020.

Brighton hướng tới mục tiêu lần đầu tiên thắng Liverpool hai trận liên tiếp tại Premier League sau khi hạ đối thủ 3-2 hồi tháng Năm. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ hoàn thành.

Dự đoán: Liverpool 2-2 Brighton Đội hình dự kiến Liverpool: Mamardashvili; Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Roberton; Mac Allister, Gravenberch; Wirtz, Szoboszlai, Ekitike; Isak Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Hecke, Dunk, Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Diego Gomez; Welbeck

Arsenal - Wolves: 3h, 14/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh

Với việc các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đang áp sát, Arsenal đứng trước cơ hội củng cố vị trí đầu bảng khi tiếp đón Wolves. Bởi lẽ, đội khách đang sở hữu số điểm thấp nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm này của mùa giải.

Arsenal hướng đến chiến thắng đậm trước Wolves

Chuỗi phong độ chỉ thắng hai trong năm trận gần nhất (hòa 2, thua 1), khép lại bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa ở những phút cuối tuần trước, đã khiến khoảng cách an toàn của Arsenal bị thu hẹp xuống còn hai điểm.

Hàng thủ bị bào mòn bởi chấn thương là nguyên nhân rõ ràng, khi "Pháo thủ" để lọt lưới sáu bàn trong năm trận – gấp đôi số lần thủng lưới của mười vòng mở màn. Dù vậy, đội bóng của Mikel Arteta vừa lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-0 trước Club Brugge ở Champions League, tạo đà thuận lợi để kéo dài chuỗi bốn trận thắng liên tiếp tại Emirates ở Premier League.

Trong khi đó, mùa giải tệ hại của Wolves tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Một bộ phận người hâm mộ đã tẩy chay 15 phút đầu trận gặp Manchester United nhằm phản đối giới chủ. Và khi họ trở lại sân, đội nhà lại phải chứng kiến kịch bản quen thuộc: thất bại 1-4.

HLV Rob Edwards thẳng thắn thừa nhận hàng thủ thi đấu “như xem một trận trẻ con”. Chỉ có hai đội trong lịch sử Premier League từng trải qua số trận không thắng nhiều hơn Wolves ở thời điểm họ đã đá 15 trận (hòa 2, thua 13). Cộng thêm bốn thất bại trắng liên tiếp trên sân khách, chuyến hành quân tới sân đội đầu bảng rõ ràng là thử thách vô cùng ngột ngạt.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía Wolves, khi họ đã thua cả tám lần chạm trán gần nhất. Arsenal đã sút tung lưới Wolves trong 35 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Và đây hứa hẹn là một chiến thắng đậm đà cho "Pháo thủ".