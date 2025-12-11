Nóng tương lai Salah: Các đại gia Ả Rập muốn giải cứu "Vua Ai Cập" khỏi Liverpool

Salah là mục tiêu của Saudi Pro League

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới ở Riyadh (Saudi Arabia), ông Mugharbel nói với BBC: “Salah luôn được chào đón tại Saudi League, nhưng việc đàm phán với cầu thủ là trách nhiệm của các CLB. Chắc chắn Salah là một trong những mục tiêu của họ”.

Salah ghi bàn gần nhất cho Liverpool vào ngày 2/11, trong trận thắng Aston Villa 2-0 ở Ngoại hạng Anh

Có thông tin cho rằng Salah có thể rời Liverpool ngay tháng Một tới, dù anh mới gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vào tháng Tư. Sự quan tâm của Saudi Pro League dành cho “Vua Ai Cập” không phải điều mới mẻ. Liverpool từng từ chối đề nghị trị giá 150 triệu bảng từ Al Ittihad vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một quan chức của giải đấu lên tiếng công khai kể từ những phát biểu gây tranh cãi gần đây của tiền đạo người Ai Cập.

Salah đã bị loại khỏi danh sách đội hình Liverpool trong chiến thắng 1-0 trên sân Inter Milan ở Champions League hôm 10/12, sau khi công khai mâu thuẫn với HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool. Sau trận hòa 3-3 với Leeds United tại Ngoại hạng Anh hôm 4/12, tiền đạo người Ai Cập tố Liverpool đã “ném anh xuống gầm xe buýt” và khẳng định mối quan hệ giữa anh với HLV Slot đã đổ vỡ.

Gerrard lên tiếng về ồn ào của Salah

Cựu đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard cho rằng Salah đã “hơi cảm tính và hơi vội vàng” trong buổi phỏng vấn cuối tuần qua. Huyền thoại người Anh chia sẻ với TNT Sports: “Rõ ràng cậu ấy rất thất vọng vì không được thi đấu, điều đó tôi hiểu. Một vài câu nói về việc đổ lỗi cho người khác là không đúng.

Salah cần rút lại điều đó, cần giải quyết trực tiếp với HLV. Tất cả chúng ta từng có lúc mất bình tĩnh, từng hành xử cảm tính. Tôi tin khi mọi chuyện nguội lại, Salah sẽ tự nói rằng: ‘Lẽ ra tôi không nên nói vậy. Tôi đã hơi xúc động, hơi nóng vội’”.

Gerrard so sánh tình huống này với vụ Luis Suarez mâu thuẫn với HLV Brendan Rodgers năm 2013, khi tiền đạo Uruguay cố gắng rời Liverpool. Suarez từng bị tách ra tập luyện một mình nhưng sau đó trở lại đội một và thi đấu thêm một mùa trước khi chuyển đến Barcelona.

“Tôi đã chứng kiến chuyện đó và từng trải qua với Suarez. Tôi hiểu cảm giác ấy”, Gerrard nói thêm.

Kể từ khi gia nhập Liverpool từ Roma năm 2017, Salah là nhân tố quan trọng giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Premier League và đăng quang Champions League 2019. Tuy nhiên, mùa này anh mới ghi 4 bàn sau 13 trận ở Ngoại hạng Anh. Liverpool đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10, kém đội đầu bảng Arsenal tới 10 điểm.

Liverpool sẽ tiếp Brighton trên sân nhà vào cuối tuần này, hai ngày trước khi Salah hội quân cùng đội tuyển Ai Cập dự Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON).

“Cuối cùng thì Liverpool cần Salah trở lại với phong độ tốt nhất, ghi bàn trở lại, bởi cậu ấy vẫn là cầu thủ hay nhất, chân sút tốt nhất và sẽ giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Gerrard nhấn mạnh.