Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 16/12 | SVĐ Old Trafford
MU 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0)

MU phá dớp sân nhà

Chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất và giành 7 điểm trong 9 điểm tối đa ở ba vòng vừa qua, quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim của MU đang được chứng minh là đúng đắn. Trong 9 trận gần đây, MU giành được 18 điểm, nhiều hơn tổng số điểm họ có được trong 17 trận trước đó. Dù vậy, sự ổn định vẫn là điều “Quỷ đỏ” đang tìm kiếm nhưng chưa thể đạt được trên sân nhà Old Trafford.

Sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà từ ngày 30/8 đến 25/10, MU hiện đã trải qua 2 trận liền tại “Nhà hát của những giấc mơ” không biết mùi chiến thắng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Amorim cũng đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn ở 14 trong tổng số 15 trận Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 tính đến thời điểm này.

Bournemouth đang sa sút

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth chỉ cần đúng một trận ở vòng 15 để cân bằng số trận giữ sạch lưới cả mùa của MU, khi họ giành được 1 điểm trước Chelsea. Dù kết quả này không quá tệ, nó vẫn kéo dài chuỗi trận không thắng đầy khó khăn của “The Cherries”.

Kể từ chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest vào cuối tháng 10, Bournemouth đã không thể giành chiến thắng trong 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm trong tổng số 18 điểm tối đa. Đây là chuỗi phong độ đáng thất vọng của thầy trò HLV Andoni Iraola.

Sự sa sút đó khiến Bournemouth từng cạnh tranh top 4 rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, với nguyên nhân chủ yếu đến từ hiệu suất tấn công đi xuống. Bournemouth đứng trước nguy cơ không ghi bàn trong 3 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2022/23.

Từng là cơn ác mộng với mọi hàng thủ tại Ngoại hạng Anh, Antoine Semenyo hiện đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, có thể do ảnh hưởng từ những đồn đoán chuyển nhượng liên tục bủa vây.