Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth

(3h, 16/12, vòng 16) MU sẽ leo lên top 5 Ngoại hạng Anh nếu thắng Bournemouth trên sân nhà Old Trafford.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
-
AFC Bournemouth
-
Đang cập nhật
Rayo Vallecano vs Real Betis
Rayo Vallecano
-
Real Betis
-
SCTV15

Premier League | 3h, 16/12 | SVĐ Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Bournemouth
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Mazraoui, Heaven, Luke Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Phá dớp sân nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson

MU phá dớp sân nhà

Chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất và giành 7 điểm trong 9 điểm tối đa ở ba vòng vừa qua, quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim của MU đang được chứng minh là đúng đắn. Trong 9 trận gần đây, MU giành được 18 điểm, nhiều hơn tổng số điểm họ có được trong 17 trận trước đó. Dù vậy, sự ổn định vẫn là điều “Quỷ đỏ” đang tìm kiếm nhưng chưa thể đạt được trên sân nhà Old Trafford.

Sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà từ ngày 30/8 đến 25/10, MU hiện đã trải qua 2 trận liền tại “Nhà hát của những giấc mơ” không biết mùi chiến thắng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Amorim cũng đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn ở 14 trong tổng số 15 trận Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 tính đến thời điểm này.

Bournemouth đang sa sút

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth chỉ cần đúng một trận ở vòng 15 để cân bằng số trận giữ sạch lưới cả mùa của MU, khi họ giành được 1 điểm trước Chelsea. Dù kết quả này không quá tệ, nó vẫn kéo dài chuỗi trận không thắng đầy khó khăn của “The Cherries”.

Kể từ chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest vào cuối tháng 10, Bournemouth đã không thể giành chiến thắng trong 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm trong tổng số 18 điểm tối đa. Đây là chuỗi phong độ đáng thất vọng của thầy trò HLV Andoni Iraola.

Sự sa sút đó khiến Bournemouth từng cạnh tranh top 4 rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, với nguyên nhân chủ yếu đến từ hiệu suất tấn công đi xuống. Bournemouth đứng trước nguy cơ không ghi bàn trong 3 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2022/23.

Từng là cơn ác mộng với mọi hàng thủ tại Ngoại hạng Anh, Antoine Semenyo hiện đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, có thể do ảnh hưởng từ những đồn đoán chuyển nhượng liên tục bủa vây.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/12/2025 17:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN