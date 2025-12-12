Salah nổi giận với Wirtz, coi tiền vệ người Đức như kẻ thù ở Liverpool

Theo thông tin từ tờ BILD, Salah tỏ ra phẫn nộ với Florian Wirtz khi ngôi sao người Đức được coi như tương lai của Liverpool. Tờ báo này viết: "Wirtz đang mở ra tương lai mà Salah không có phần, khiến anh ta nổi điên".

Salah đã bị đẩy lên ghế dự bị trong 3 trận liên tiếp trước khi tung ra buổi phỏng vấn “gây chấn động” sau trận hòa 3-3 với Leeds United cuối tuần trước. Ngôi sao người Ai Cập không ngại chỉ trích HLV Slot và cả Liverpool. Tiếp đó, anh bị loại khỏi danh sách đăng kí thi đấu trận Liverpool thắng Inter Milan 1-0 ở Cúp C1.

Salah khiến nội bộ Liverpool dậy sóng

Việc Salah không còn là trung tâm của Liverpool giúp cho Wirtz có nhiều đất diễn hơn. Cầu thủ sinh năm 2003 vẫn đang cố gắng để thích nghi với giải Ngoại hạng Anh sau giai đoạn đầu đầy khó khăn.

Hiện chưa rõ Salah có trở lại đội hình chính cuối tuần này khi Liverpool gặp Brighton tại vòng 16 Ngoại hạng Anh (22h, 13/12). Đây được dự báo cũng sẽ là trận cuối cùng của anh trước khi trở lại ĐTQG để dự giải vô địch châu Phi CAN 2025.

Tờ BILD còn tuyên bố Salah không khác gì kẻ thù trong phòng thay đồ Liverpool, kêu gọi "The Kop" bán ngay lập tức cầu thủ này. Tờ báo Đức dự đoán MU sẽ sớm gửi đề nghị chiêu mộ anh vào tháng 1 tới.

Chưa hết, tờ BILD chỉ trích HLV Arne Slot đã tạo ra hệ thống rối loạn dù Liverpool giúp ông tăng cường lực lượng đáng kể, khi chi tiêu tới 446,5 triệu bảng vào phiên chợ hè 2025.

Việc liên tục gạt Salah lên ghế dự bị được mô tả là “cuộc chiến quyền lực công khai”, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi thành tích bết bát của Slot mùa này. Liverpool đã thua tới 9/16 trận gần nhất trên mọi đấu trường.