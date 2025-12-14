Trực tiếp bóng đá Alaves - Real Madrid: Mệnh lệnh phải thắng (La Liga)
(Vòng 17 La Liga, 3h, 15/12) Real Madrid bước vào chuyến làm khách trên sân của Alaves với mệnh lệnh bắt buộc phải thắng sau chuỗi trận thất vọng.
Laliga | 3h, 15/12 | Estadio Mendizorrotza
Điểm
Sivera
Castro
Tenaglia
Parada
Enriquez
Calebe
Blanco
Suarez
Alena
Martinez
Boye
Điểm
Courtois
Valdepenas
Rudiger
Asencio
Valverde
Bellingham
Tchouameni
Ceballos
Vinicius
Rodrygo
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội giải tỏa áp lực
Real Madrid đang bước vào giai đoạn đầy sóng gió sau hai thất bại liên tiếp trước Celta Vigo và Man City. Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến bầu không khí tại Bernabeu trở nên nặng nề, đặc biệt là với HLV Xabi Alonso. Dù chiếc ghế của ông chưa lung lay ngay lập tức, nhưng nếu “Kền kền trắng” tiếp tục sa sút và khép lại năm 2026 trong cảnh mờ nhạt, tương lai của Alonso rõ ràng không được đảm bảo.
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trước mắt của Real là phải sớm tìm lại chiến thắng để giải tỏa áp lực và ổn định tinh thần toàn đội. Chuyến làm khách trên sân của Alaves được xem là cơ hội không thể tốt hơn.
Lịch sử đối đầu và bản lĩnh sân khách
Tại La Liga 2025/26, Real đang đứng thứ 2 với 36 điểm, bỏ xa Alaves - đội chỉ xếp thứ 11 và mới có 18 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của cả hai không quá chênh lệch khi cùng chỉ thắng 2/5 trận gần nhất. Alaves còn có lợi thế sân nhà và chỉ thua 1/5 trận gần đây, cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu.
Dẫu vậy, Real Madrid vẫn nắm trong tay nhiều lợi thế quan trọng. "Đội bóng Hoàng gia" đang có chuỗi trận sân khách khá ấn tượng khi bất bại trong cùng giai đoạn. Đặc biệt, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Real, với 9 chiến thắng trong 10 lần chạm trán Alaves gần nhất, chưa kể sự vượt trội rõ rệt về chất lượng đội hình.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/12/2025 17:04 PM (GMT+7)