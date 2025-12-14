Trực tiếp bóng đá Alaves - Real Madrid: Mệnh lệnh phải thắng (La Liga)

Laliga | 3h, 15/12 | Estadio Mendizorrotza Alaves 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Alaves vs Real Madrid Real Madrid Điểm Sivera Castro Tenaglia Parada Enriquez Calebe Blanco Suarez Alena Martinez Boye Điểm Courtois Valdepenas Rudiger Asencio Valverde Bellingham Tchouameni Ceballos Vinicius Rodrygo Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Alaves Alaves Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sivera, Castro, Tenaglia, Parada, Enriquez, Calebe, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boye Courtois, Valdepenas, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

Cơ hội giải tỏa áp lực

Real Madrid đang bước vào giai đoạn đầy sóng gió sau hai thất bại liên tiếp trước Celta Vigo và Man City. Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến bầu không khí tại Bernabeu trở nên nặng nề, đặc biệt là với HLV Xabi Alonso. Dù chiếc ghế của ông chưa lung lay ngay lập tức, nhưng nếu “Kền kền trắng” tiếp tục sa sút và khép lại năm 2026 trong cảnh mờ nhạt, tương lai của Alonso rõ ràng không được đảm bảo.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trước mắt của Real là phải sớm tìm lại chiến thắng để giải tỏa áp lực và ổn định tinh thần toàn đội. Chuyến làm khách trên sân của Alaves được xem là cơ hội không thể tốt hơn.

Lịch sử đối đầu và bản lĩnh sân khách

Tại La Liga 2025/26, Real đang đứng thứ 2 với 36 điểm, bỏ xa Alaves - đội chỉ xếp thứ 11 và mới có 18 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của cả hai không quá chênh lệch khi cùng chỉ thắng 2/5 trận gần nhất. Alaves còn có lợi thế sân nhà và chỉ thua 1/5 trận gần đây, cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu.

Dẫu vậy, Real Madrid vẫn nắm trong tay nhiều lợi thế quan trọng. "Đội bóng Hoàng gia" đang có chuỗi trận sân khách khá ấn tượng khi bất bại trong cùng giai đoạn. Đặc biệt, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Real, với 9 chiến thắng trong 10 lần chạm trán Alaves gần nhất, chưa kể sự vượt trội rõ rệt về chất lượng đội hình.