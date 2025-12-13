Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay, HLV Slot vì sao nhượng bộ?

HLV Arne Slot sẽ đưa Salah trở lại đội hình Liverpool tối nay mặc dù Salah đã chỉ trích ông sau trận hòa Leeds.

   

Salah gây xáo trộn nội bộ

Mohamed Salah sẽ trở lại đội hình Liverpool vào tối nay (22h, 13/12), khi Liverpool có trận gặp Brighton tại Anfield. Quyết định đã được đưa ra bởi HLV Arne Slot sau khi Slot có cuộc nói chuyện trực tiếp với Salah.

Mối quan hệ giữa Salah với HLV Slot đã rạn nứt sau khi Salah quyết định đi tìm đội quân phóng viên sau trận hòa 3-3 giữa Liverpool và Leeds để chỉ trích việc Slot để anh ngồi dự bị 3 trận liên tiếp. Kể từ đó cho tới trước ngày thứ Sáu, chỉ có những cuộc nói chuyện giữa người đại diện của Salah với ban lãnh đạo Liverpool.

Trong tuần này, những phát ngôn của Salah đã tạo ra làn sóng phản ứng tiêu cực. HLV Slot bày tỏ sự ngạc nhiên trước những gì Salah nói với báo chí, và vị trí của HLV người Hà Lan thì lại có vẻ chắc chắn hơn sau khi ông được các trụ cột Virgil Van Dijk & Alisson bày tỏ sự ủng hộ. Không những vậy, Liverpool đã có trận thứ 4 liên tiếp bất bại mà không có Salah đá chính, đánh bại Inter Milan 1-0 ngay tại San Siro ở vòng bảng Cúp C1.

Slot không gay gắt

Mặc dù hành động của Salah không làm hài lòng nhiều người ở CLB, Slot vẫn mở rộng cánh cửa cho một sự hòa giải và ông đã chọn làm như vậy sau khi nói chuyện với Salah trong ngày thứ Sáu, rằng Salah còn không phải đưa ra lời xin lỗi nào cho ông hay các đồng đội. Tuy nhiên theo tờ Telegraph (Anh), Slot chưa khẳng định việc Salah có đá chính hay không ở trận này.

Cũng theo Telegraph, đây sẽ là trận cuối của Salah cho Liverpool trước khi anh trở về ĐT Ai Cập thi đấu tại giải Vô địch châu Phi (CAN). Trong lúc Salah đá tuyển, ban lãnh đạo Liverpool sẽ làm việc với người đại diện của Salah để giải quyết tương lai cầu thủ này, giữa tin đồn đã có một lời mời dành cho anh tới từ Saudi Arabia.

Tối nay sẽ rất thú vị bởi trận gặp Brighton diễn ra tại Anfield và các khán giả Liverpool sẽ cho Salah biết họ nghĩ gì về anh. Và những gì xảy ra trên sân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cả Slot và Salah: Nếu Salah đá dở, anh đã tự đá mình khỏi CLB. Nếu Slot làm cho Liverpool đá tốt mà không cần Salah, vấn đề xem như đã được giải quyết, còn nếu không, vấn đề cũng sẽ được giải quyết nhưng theo một chiều hướng khác.

