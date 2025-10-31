Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Hà Nội: Quyết đấu vì 3 điểm, hướng tới top đầu (V-League)
(18h, 31/10, Vòng 9 V-League) Hà Tĩnh đang rơi vào chuỗi 5 trận không thắng và chịu nhiều áp lực khi tiếp đón Hà Nội - đội bóng vừa “thay tướng đổi vận” dưới thời HLV Harry Kewell. Cả hai đều khát điểm, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy căng thẳng trên sân Hà Tĩnh.
V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Hà Tĩnh
Điểm
Thanh Tùng
Mạnh Hưng
Duy Thường
Helerson
Viết Triều
Tấn Tài
Trọng Hoàng
Lê Viktor
Trung Nguyên
Onoja
Atshimene
Điểm
Văn Chuẩn
Xuân Mạnh
Thành Chung
Adriel Tadue
Willian Marlon
Công Nhật
Hùng Dũng
Hoàng Hên
Hai Long
Tuấn Hải
Floro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hà Tĩnh nối dài chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng khi vừa nhận thất bại 1-2 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 8 V-League. Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh tiếp tục tụt sâu trên BXH, khi chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm. Nỗi lo càng lớn hơn khi vòng tới, Hà Tĩnh phải tiếp đón Hà Nội - đối thủ vốn rất khó chịu, dù chính đội bóng thủ đô cũng đang trải qua giai đoạn không mấy suôn sẻ.
Hà Nội khởi đầu mùa giải 2025/26 khá chật vật, buộc ban lãnh đạo phải thay tướng. Tân HLV Harry Kewell vừa có chiến thắng đầu tay trên sân Gò Đậu trước Becamex TP.HCM và chắc chắn muốn duy trì đà hưng phấn này. Trong khi đó, mục tiêu của Hà Tĩnh là ít nhất có điểm để chấm dứt chuỗi trận đáng quên. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi lực lượng của đội bóng Hà Tĩnh bị đánh giá yếu hơn hẳn so với đội khách.
Hà Tĩnh đang chơi quyết tâm trên sân nhà, nhưng với dàn sao của Hà Nội cùng quyết tâm bám đuổi nhóm đầu, nếu đội chủ sân Hà Tĩnh giành được 1 điểm đó đã là thành công. Về phần mình, HLV Harry Kewell cần thêm những chiến thắng để đưa Hà Nội trở lại đúng vị thế ứng viên vô địch, sau 3 trận thắng, 2 hòa và 3 thua - tạm đứng thứ 6 với 11 điểm.
Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 9 V-League hứa hẹn nhiều kịch tính, khi cả hai đều “khát” chiến thắng để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/10/2025 12:20 PM (GMT+7)