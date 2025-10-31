Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Hà Nội: Quyết đấu vì 3 điểm, hướng tới top đầu (V-League)

V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Tĩnh vs Hà Nội Hà Nội Điểm Thanh Tùng Mạnh Hưng Duy Thường Helerson Viết Triều Tấn Tài Trọng Hoàng Lê Viktor Trung Nguyên Onoja Atshimene Điểm Văn Chuẩn Xuân Mạnh Thành Chung Adriel Tadue Willian Marlon Công Nhật Hùng Dũng Hoàng Hên Hai Long Tuấn Hải Floro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Tĩnh Hà Tĩnh Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thanh Tùng, Mạnh Hưng, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Trung Nguyên, Onoja, Atshimene Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadue, Willian Marlon, Công Nhật, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải, Floro

Hà Tĩnh nối dài chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng khi vừa nhận thất bại 1-2 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 8 V-League. Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh tiếp tục tụt sâu trên BXH, khi chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm. Nỗi lo càng lớn hơn khi vòng tới, Hà Tĩnh phải tiếp đón Hà Nội - đối thủ vốn rất khó chịu, dù chính đội bóng thủ đô cũng đang trải qua giai đoạn không mấy suôn sẻ.

Hà Nội khởi đầu mùa giải 2025/26 khá chật vật, buộc ban lãnh đạo phải thay tướng. Tân HLV Harry Kewell vừa có chiến thắng đầu tay trên sân Gò Đậu trước Becamex TP.HCM và chắc chắn muốn duy trì đà hưng phấn này. Trong khi đó, mục tiêu của Hà Tĩnh là ít nhất có điểm để chấm dứt chuỗi trận đáng quên. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi lực lượng của đội bóng Hà Tĩnh bị đánh giá yếu hơn hẳn so với đội khách.

Hà Tĩnh đang chơi quyết tâm trên sân nhà, nhưng với dàn sao của Hà Nội cùng quyết tâm bám đuổi nhóm đầu, nếu đội chủ sân Hà Tĩnh giành được 1 điểm đó đã là thành công. Về phần mình, HLV Harry Kewell cần thêm những chiến thắng để đưa Hà Nội trở lại đúng vị thế ứng viên vô địch, sau 3 trận thắng, 2 hòa và 3 thua - tạm đứng thứ 6 với 11 điểm.

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 9 V-League hứa hẹn nhiều kịch tính, khi cả hai đều “khát” chiến thắng để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.