Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chính thức có tân binh từ châu Âu

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, Hà Nội FC chính thức có tân binh từ châu Âu là cầu thủ tiền đạo David Fisher.

Ảnh: Belfast Telegraph

David Fisher sinh năm 2001, có bố người Anh, mẹ người CH Czech, và từng thi đấu trong màu áo AFC Wimbledon thuộc giải Hạng 4 Anh trước khi tới Bắc Ireland khoác áo Glentoran.

Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ này theo đề nghị từ phía trợ lý HLV Warren Feeney do Fisher từng là học trò của HLV này khi còn thi đấu tại Bắc Ireland.

David Fisher sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng, có thể ghi bàn bằng cả hai chân và chọn vị trí thông minh trong vòng cấm. Ngoài ra, chân sút 24 tuổi này đặc biệt giỏi trong việc đọc tình huống. Anh luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ trong vòng cấm để kết thúc các đường chuyền của đồng đội. Thêm vào đó, David Fisher cũng rất thích dạt cánh để kéo dãn hàng thủ, tạo khoảng trống cho đồng đội hoặc tự mình bứt tốc từ biên vào trung lộ.

Trước khi chiêu mộ Fisher, Hà Nội FC đã chia tay tiền vệ Willian Maranhão trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải của V-League.