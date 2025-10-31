Đội tuyển futsal Việt Nam triệu tập đội hình mạnh nhất đấu SEA Games 33

Trong đợt tập trung này, HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực ở đấu trường quốc tế. Các trụ cột như thủ môn Phạm Văn Tú, fixo Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, ala Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải tiếp tục góp mặt, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển.

Đáng chú ý, futsal Việt Nam chào đón sự trở lại của hai ala kỳ cựu Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn, những cầu thủ từng góp công lớn trong hành trình lịch sử đưa futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016. Sự trở lại của bộ đôi này không chỉ tăng cường sức mạnh chuyên môn mà còn giúp truyền cảm hứng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, HLV Giustozzi cũng trao cơ hội cho ala trẻ Nguyễn Tiến Hùng - tài năng trưởng thành từ lò Thái Sơn Nam TP.HCM, vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal U20 TP.HCM mở rộng 2025. Sự góp mặt của Tiến Hùng được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và tăng tính cạnh tranh trong đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập huấn tại TP.HCM từ ngày 10/11 đến 10/12, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Nội dung futsal nam của kỳ Đại hội năm nay có 5 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu.