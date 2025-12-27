"Cơn lốc đường biên" của ĐT Việt Nam: Chiều cao khiêm tốn, "no nê" danh hiệu ở tuổi 25

Nguyễn Hai Long sinh năm 2000 tại Quảng Ninh trong một gia đình không theo nghiệp bóng đá. Từ nhỏ, Nguyễn Hai Long đã đam mê bóng đá. Năm 2011, anh gia nhập lò đào tạo CLB Viettel. Ảnh: FBNV - ĐT Việt Nam.

Năm 2015, Nguyễn Hai Long hồi hương khoác áo đội trẻ Than Quảng Ninh. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Hai Long được đôn lên đội một Than Quảng Ninh vào năm 2020. Ảnh: FBNV - ĐT Việt Nam.

Tháng 10/2021, Nguyễn Hai Long đầu quân cho Hà Nội FC theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Hai Long từng cùng Hà Nội FC vô địch V.League 2022. Ảnh: FBNV - ĐT Việt Nam.

Tháng 5/2021, Nguyễn Hai Long lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Việt Nam và có trận ra mắt ở trận giao hữu với Jordan vào ngày 1/6/2021. Ảnh: FBNV - ĐT Việt Nam.

Nguyễn Hai Long từng khoác áo U16 và U23 Việt Nam và cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Hà Nội FC.

Nguyễn Hai Long sở hữu chiều cao 1m68. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ cánh, cầu thủ 25 tuổi cũng có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ trung tâm. Ảnh: Hà Nội FC.

Nguyễn Hai Long được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro. Ảnh: Hà Nội FC.

Mùa giải này, Nguyễn Hai Long có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 560 phút), thực hiện 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: Hà Nội FC.

Nguyễn Hai Long được đánh giá cao ở lối chơi tốc độ, kỹ thuật, tạt cánh tốt. Ảnh: Hà Nội FC.