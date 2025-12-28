Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel, HAGL vô địch giải tứ hùng Thái Nguyên 2025

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hà Nội FC CLB LPBank HAGL

Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel 2-2, HAGL vô địch giải tứ húng Thái Nguyên 2025 theo cách khó tin.

Trận đấu Thể Công Viettel gặp Hà Nội FC là trận đấu cuối cùng của giải bóng đá tứ húng Thái Nguyên 2025. Đội bóng nào giành chiến thắng trận này sẽ lên ngôi vô địch. 

Ảnh: Hà Nội FC.&nbsp;

Ảnh: Hà Nội FC. 

Với tính chất của màn so tài này, đôi bên khởi đầu trận đấu khá hứng khởi với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội khiến cả hai đội không thể sớm có bàn mở tỷ số. 

Trong thế trận cân bằng, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 37. Ngoại binh Paulinho Curua mở bóng sang cánh trái để Hoàng Khanh tung ra cú dứt điểm mẫu mực, tung lưới Hà Nội FC. 

Bị dẫn bàn sau khi kết thúc hiệp 1, Hà Nội FC dồn lên tấn công và tạo nên sức ép lớn lên khung thành Thể Công Viettel. Sau nhiều nỗ lực, Hà Nội FC đã có bàn gỡ hòa ở phút 65. Từ tình huống phạt góc, bóng bật ra tuyến hai đến đúng vị trí của Nguyễn Hà Anh Tuấn, tiền đạo này khống chế rồi tung ra cú cứa lòng chính xác, quân bình tỷ số 1-1. 

Hà Nội FC sau đó còn tạo ra thêm những cơ hội nhưng hết Văn Tùng rồi đến các gương mặt trẻ bỏ lỡ thời cơ. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Hà Nội FC đã để thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 76. Danh Trung tạt bóng như đặt để Hữu Thắng băng lên dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel. 

Không chấp nhận thất bại, Hà Nội FC lại dồn lên. Phút 80, Văn Tùng tận dụng thời cơ từ sai lầm của hậu vệ Thể Công Viettel trước khi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu một lần nữa về thế xuất phát. 

Những phút cuối, trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Phút 87, Anh Tiệp của Hà Nội FC vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Hữu Thắng. Tiền vệ bên phía Thể Công Viettel đánh nguội trả đũa và cả hai phải nhận thẻ đỏ. Trong những phút cuối cùng, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. 

Với kết quả này, HAGL, Hà Nội FC và PVF-CAND đều có 4 điểm sau 3 trận nhưng HAGL là đội vô địch do có chỉ số phụ tốt hơn. PVF-CAND giành ngôi á quân, Hà Nội FC xếp hạng ba và Thể Công Viettel xếp cuối. 

Thể Công Viettel đang trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, hành quân đến sân Pleiku chưa bao giờ là điều dễ dàng với đội bóng áo lính.

Theo PV/VOV.VN

27/12/2025 20:22 PM (GMT+7)
