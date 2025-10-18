Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - Ninh Bình: HLV Kewell & Hoàng Hên ra mắt (V-League)
(19h15, 18/10, vòng 7 V-League) HLV Kewell và Hoàng Hên sẽ ra mắt CLB Hà Nội trong trận đấu trước một Ninh Bình chưa thua từ đầu mùa.
19h15, 18/10 |
Điểm
Văn Hoàng
Xuân Mạnh
Thành Chung
Duy Mạnh
Công Nhật
Hoàng Hên (Hendrio)
Williams
Luiz Fernando
Tuấn Hải
Văn Quyết
Passira
Điểm
Văn Lâm
Thanh Thịnh
Patrick Marcelino
Quang Nho
Ngọc Bảo
Bảo Toàn
Đức Chiến
Hoàng Đức
Quốc Việt
Gustavo Henrique
Daniel
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lễ ra mắt của HLV Harry Kewell
Đây sẽ là trận đầu tiên của HLV Harry Kewell cho CLB Hà Nội. Cựu danh thủ người Australia, người đã từng khoác áo Leeds và Liverpool tại Anh, có sự nghiệp huấn luyện không quá khởi sắc. Thành công lớn nhất của ông là đưa CLB Yokohama Marinos (Nhật Bản) lọt vào chung kết AFC Champions League 2024, nhưng sau đó Kewell bị sa thải chỉ sau hơn 6 tháng dẫn dắt do thành tích yếu kém tại J-League.
Harry Kewell trong lễ ra mắt CLB Hà Nội
Niềm vui mới của Hoàng Hên
Sau nhiều năm chinh chiến tại V-League, Hendrio giờ đã trở thành công dân Việt Nam trong tuần này sau khi đủ điều kiện nhập tịch. Dưới tên mới Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao 31 tuổi này giờ sẽ được tính là một nội binh cho Hà Nội và đảm nhiệm khâu sáng tạo ở tuyến giữa của đội bóng Thủ đô, hỗ trợ cho Tuấn Hải, Văn Quyết cùng 2 đồng hương Luiz Fernando và Daniel Passira.
Đỗ Hoàng Hên giờ là công dân Việt Nam và sẽ ra sân cho Hà Nội FC với tư cách cầu thủ nội
Ninh Bình sắp đứt chuỗi bất bại?
Ninh Bình đã có sự khởi đầu tốt tại V-League sau khi thăng hạng, bất bại cả 6 vòng đầu tiên và để lại dấu ấn trong các trận gặp những đội mạnh như Nam Định. Dù vậy 2 vòng gần nhất họ đều bị cầm hòa (trước Hải Phòng & Thể Công Viettel) trong thế trận tốt hơn (và thậm chí hơn người). Giới chuyên môn dự đoán lối chơi của đội bóng này đang bắt đầu bị nghiên cứu kỹ.
CLB Ninh Bình đã khởi đầu tốt tại V-League, nhưng khó khăn đang chờ phía trước
Khó khăn cho Ninh Bình ở trận này là 2 ngôi sao chủ lực ở khâu kiến thiết, Geovane và Hoàng Đức, đều đã bị chấn thương và chỉ Hoàng Đức có thể kịp trở lại. Tiền vệ Châu Ngọc Quang vừa phải phẫu thuật đầu gối và sẽ ngồi ngoài mà chưa rõ khi nào bình phục.
Ngày 9/10/2025, CLB bóng đá Hà Nội đã chính thức ra mắt HLV tên tuổi người Australia, Harry Kewell, với tham vọng tạo bước ngoặt cho chiến lược phát...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2025 12:03 PM (GMT+7)