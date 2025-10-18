Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - Ninh Bình: HLV Kewell & Hoàng Hên ra mắt (V-League)

19h15, 18/10 | Hà Nội 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Nội vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Văn Hoàng Xuân Mạnh Thành Chung Duy Mạnh Công Nhật Hoàng Hên (Hendrio) Williams Luiz Fernando Tuấn Hải Văn Quyết Passira Điểm Văn Lâm Thanh Thịnh Patrick Marcelino Quang Nho Ngọc Bảo Bảo Toàn Đức Chiến Hoàng Đức Quốc Việt Gustavo Henrique Daniel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Nội Hà Nội Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Hoàng Hên (Hendrio), Williams, Luiz Fernando, Tuấn Hải, Văn Quyết, Passira Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gustavo Henrique, Daniel

Lễ ra mắt của HLV Harry Kewell

Đây sẽ là trận đầu tiên của HLV Harry Kewell cho CLB Hà Nội. Cựu danh thủ người Australia, người đã từng khoác áo Leeds và Liverpool tại Anh, có sự nghiệp huấn luyện không quá khởi sắc. Thành công lớn nhất của ông là đưa CLB Yokohama Marinos (Nhật Bản) lọt vào chung kết AFC Champions League 2024, nhưng sau đó Kewell bị sa thải chỉ sau hơn 6 tháng dẫn dắt do thành tích yếu kém tại J-League.

Harry Kewell trong lễ ra mắt CLB Hà Nội

Niềm vui mới của Hoàng Hên

Sau nhiều năm chinh chiến tại V-League, Hendrio giờ đã trở thành công dân Việt Nam trong tuần này sau khi đủ điều kiện nhập tịch. Dưới tên mới Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao 31 tuổi này giờ sẽ được tính là một nội binh cho Hà Nội và đảm nhiệm khâu sáng tạo ở tuyến giữa của đội bóng Thủ đô, hỗ trợ cho Tuấn Hải, Văn Quyết cùng 2 đồng hương Luiz Fernando và Daniel Passira.

Đỗ Hoàng Hên giờ là công dân Việt Nam và sẽ ra sân cho Hà Nội FC với tư cách cầu thủ nội

Ninh Bình sắp đứt chuỗi bất bại?

Ninh Bình đã có sự khởi đầu tốt tại V-League sau khi thăng hạng, bất bại cả 6 vòng đầu tiên và để lại dấu ấn trong các trận gặp những đội mạnh như Nam Định. Dù vậy 2 vòng gần nhất họ đều bị cầm hòa (trước Hải Phòng & Thể Công Viettel) trong thế trận tốt hơn (và thậm chí hơn người). Giới chuyên môn dự đoán lối chơi của đội bóng này đang bắt đầu bị nghiên cứu kỹ.

CLB Ninh Bình đã khởi đầu tốt tại V-League, nhưng khó khăn đang chờ phía trước

Khó khăn cho Ninh Bình ở trận này là 2 ngôi sao chủ lực ở khâu kiến thiết, Geovane và Hoàng Đức, đều đã bị chấn thương và chỉ Hoàng Đức có thể kịp trở lại. Tiền vệ Châu Ngọc Quang vừa phải phẫu thuật đầu gối và sẽ ngồi ngoài mà chưa rõ khi nào bình phục.