Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Buổi lễ trao quyết định nhập quốc tịch cho Đỗ Hoàng Hên có sự hiện diện của đại diện Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội, Cục TDTT Việt Nam, VFF, lãnh đạo CLB Hà Nội cùng người thân của cầu thủ. Trong chiếc áo dài truyền thống, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam trước khi chính thức nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam.

Khi cầm tờ quyết định trên tay, cầu thủ 29 tuổi không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bằng tiếng Việt khá trôi chảy, anh xúc động nói: “Tôi rất vui và tự hào vì đã trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người và văn hóa nơi đây. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho tôi, cống hiến hết mình cho CLB Hà Nội và cho bóng đá Việt Nam”. Chia sẻ của Đỗ Hoàng Hên nhận được tràng pháo tay dài từ các đại biểu có mặt trong khán phòng, như một lời chào mừng dành cho tân công dân Việt Nam đặc biệt.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu đã gửi lời chúc mừng cầu thủ mới nhập tịch: “Chúng tôi vui mừng khi bóng đá Việt Nam có thêm một thành viên chất lượng. Chúc Đỗ Hoàng Hên có một khởi đầu mới thật ý nghĩa trong hành trình sắp tới, với tình yêu của người hâm mộ và tinh thần chuyên nghiệp mà anh luôn thể hiện. Hy vọng rằng anh sẽ sớm đóng góp cho CLB và đội tuyển quốc gia, trở thành một phần của sự phát triển bóng đá nước nhà”.

Lễ trao quyết định nhập tịch cho cầu thủ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: CCT.

Phía CLB Hà Nội cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc này. Đại diện đội bóng thủ đô chia sẻ, việc Hendrio trở thành công dân Việt Nam là phần thưởng cho những nỗ lực của anh trong suốt thời gian thi đấu tại V-League với khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên vốn là một trong những ngoại binh được đánh giá cao nhất V-League trong vài mùa giải gần đây. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ Las Palmas (Tây Ban Nha), anh từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở châu Âu trước khi cập bến Việt Nam. Tại Hà Nội FC, cầu thủ này nhanh chóng chiếm được niềm tin nhờ kỹ thuật cá nhân tinh tế, tư duy tổ chức lối chơi sáng tạo và khả năng tạo đột biến trong các tình huống quyết định. Anh là mẫu “số 10” hiện đại mà đội tuyển Việt Nam đang thiếu, người có thể chơi giữa tuyến giữa và hỗ trợ tấn công, giúp đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn trước các đối thủ mạnh.

Theo kế hoạch, Đỗ Hoàng Hên có trận ra mắt chính thức với tư cách công dân Việt Nam khi CLB Hà Nội tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V-League vào ngày 18-10.

HLV Kim Sang-sik có nhiều chọn lựa nhân sự tốt cho tuyển Việt Nam khi có thêm cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: CCT.

Về phía đội tuyển quốc gia, việc có thêm Đỗ Hoàng Hên là một tin vui đáng kể cho HLV Kim Sang-sik. Trong lúc đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm những nhân tố giàu sáng tạo ở tuyến giữa, sự xuất hiện của anh mở ra nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện. Với khả năng xử lý bóng khéo léo, chuyền dài chính xác và tầm nhìn chiến thuật tốt, Đỗ Hoàng Hên có thể trở thành “nhạc trưởng” mới. Việc anh đã quen với môi trường bóng đá Việt Nam giúp quá trình hòa nhập gần như không mất thời gian, khác hẳn với nhiều cầu thủ nhập tịch trước đây cần vài năm để thích nghi.

Giới chuyên môn cho rằng sự bổ sung của Đỗ Hoàng Hên có thể tạo ra hiệu ứng tích cực, giống như trường hợp Nguyễn Xuân Son, góp phần nâng tầm sức mạnh đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 29, anh đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và nếu được triệu tập, Đỗ Hoàng Hên sẽ trở thành cầu thủ “hai dòng máu” có thể tạo nên sự khác biệt cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Từ một cậu bé Brazil yêu bóng đá, Hendrio Araujo Da Silva đã tạo nên một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của mình tại Việt Nam, với cái tên đầy ý nghĩa Đỗ Hoàng Hên mang đến nhiều sự may mắn.