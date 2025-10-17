Derby nước Anh Liverpool - MU: 4 sao "Quỷ đỏ" bỏ tập, Amorim như ngồi trên đống lửa

⚠️ Bộ tứ trụ cột nghỉ tập sát ngày đại chiến

Chỉ vài ngày trước khi bước vào trận cầu đinh với Liverpool tại Anfield, bốn ngôi sao của Manchester United gồm Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo và Casemiro đã vắng mặt trong buổi tập sáng thứ Năm (giờ địa phương) tại trung tâm Carrington.

4 cầu thủ MU là Casemiro, Fernandes, Diallo và Cunha không tập buổi tập mới nhất

Theo tiết lộ từ Sky Sports, không ai trong số họ góp mặt ở phần tập mở với truyền thông. Tuy nhiên, đây được cho là quyết định mang tính phòng ngừa, không liên quan đến chấn thương, khi HLV Ruben Amorim muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đội bóng của Amorim đang chuẩn bị cho một thử thách lớn, với mục tiêu giành hai chiến thắng Premier League liên tiếp lần đầu tiên dưới thời HLV Amorim. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã kịp lấy lại tinh thần bằng thắng lợi 2-0 trước Sunderland ngay trước đợt FIFA Days tháng 10.

🚑 Mazraoui tiếp tục vắng mặt, Martinez hồi phục chậm

Man United nhiều khả năng cũng sẽ thiếu vắng hậu vệ phải Noussair Mazraoui, người đã bỏ lỡ hai trận gần nhất vì chấn thương nhẹ và cũng không ra sân trong trận vòng loại World Cup của ĐT Morocco gặp Congo. Dù quá trình hồi phục tiến triển khả quan, trận gặp Liverpool được cho là vẫn quá sớm cho Mazraoui.

Trong khi đó, Lisandro Martinez vẫn đang trong quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật đầu gối nghiêm trọng. Anh đã bắt đầu trở lại với các bài tập hồi phục, nhưng khó kịp tái xuất trước loạt trận quốc tế tháng 11.

MU có nguy cơ mất Fernandes và Casemiro ở đại chiến với Liverpool

🌟 Cơ hội cho sao trẻ học viện Carrington

Để duy trì khối lượng tập luyện, Amorim đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một, bao gồm Shea Lacey, Jim Thwaites và Jack Fletcher.

Tuy nhiên, Ayden Heaven không góp mặt sau khi bị thay ra giữa trận thua của đội U20 Anh trước Thụy Sĩ tuần trước.

Nếu giành chiến thắng tại Anfield, Man United sẽ lần đầu tiên có chuỗi thắng liên tiếp ở Premier League mùa này – dấu hiệu cho thấy tập thể của Ruben Amorim đang dần tìm lại sự ổn định sau giai đoạn khởi đầu trồi sụt. Nhưng nếu không, họ sẽ lại đối diện với cuộc khủng hoảng vốn đã bám riết lấy họ suốt từ đầu mùa.