Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Derby nước Anh Liverpool - MU: 4 sao "Quỷ đỏ" bỏ tập, Amorim như ngồi trên đống lửa

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Ruben Amorim Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 22h30 ngày 19/10 (giờ Hà Nội), MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Liverpool. Trước thềm trận đại chiến ở Anfield, HLV Ruben Amorim phải nhận những thông tin không thực sự tích cực.

   

⚠️ Bộ tứ trụ cột nghỉ tập sát ngày đại chiến

Chỉ vài ngày trước khi bước vào trận cầu đinh với Liverpool tại Anfield, bốn ngôi sao của Manchester United gồm Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo và Casemiro đã vắng mặt trong buổi tập sáng thứ Năm (giờ địa phương) tại trung tâm Carrington.

4 cầu thủ MU là Casemiro, Fernandes, Diallo và Cunha không tập buổi tập mới nhất

4 cầu thủ MU là Casemiro, Fernandes, Diallo và Cunha không tập buổi tập mới nhất

Theo tiết lộ từ Sky Sports, không ai trong số họ góp mặt ở phần tập mở với truyền thông. Tuy nhiên, đây được cho là quyết định mang tính phòng ngừa, không liên quan đến chấn thương, khi HLV Ruben Amorim muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đội bóng của Amorim đang chuẩn bị cho một thử thách lớn, với mục tiêu giành hai chiến thắng Premier League liên tiếp lần đầu tiên dưới thời HLV Amorim. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã kịp lấy lại tinh thần bằng thắng lợi 2-0 trước Sunderland ngay trước đợt FIFA Days tháng 10.

🚑 Mazraoui tiếp tục vắng mặt, Martinez hồi phục chậm

Man United nhiều khả năng cũng sẽ thiếu vắng hậu vệ phải Noussair Mazraoui, người đã bỏ lỡ hai trận gần nhất vì chấn thương nhẹ và cũng không ra sân trong trận vòng loại World Cup của ĐT Morocco gặp Congo. Dù quá trình hồi phục tiến triển khả quan, trận gặp Liverpool được cho là vẫn quá sớm cho Mazraoui.

Trong khi đó, Lisandro Martinez vẫn đang trong quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật đầu gối nghiêm trọng. Anh đã bắt đầu trở lại với các bài tập hồi phục, nhưng khó kịp tái xuất trước loạt trận quốc tế tháng 11.

MU có nguy cơ mất Fernandes và Casemiro ở đại chiến với Liverpool

MU có nguy cơ mất Fernandes và Casemiro ở đại chiến với Liverpool

🌟 Cơ hội cho sao trẻ học viện Carrington

Để duy trì khối lượng tập luyện, Amorim đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một, bao gồm Shea Lacey, Jim Thwaites và Jack Fletcher.

Tuy nhiên, Ayden Heaven không góp mặt sau khi bị thay ra giữa trận thua của đội U20 Anh trước Thụy Sĩ tuần trước.

Nếu giành chiến thắng tại Anfield, Man United sẽ lần đầu tiên có chuỗi thắng liên tiếp ở Premier League mùa này – dấu hiệu cho thấy tập thể của Ruben Amorim đang dần tìm lại sự ổn định sau giai đoạn khởi đầu trồi sụt. Nhưng nếu không, họ sẽ lại đối diện với cuộc khủng hoảng vốn đã bám riết lấy họ suốt từ đầu mùa.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 03:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa
Xem thêm
Tin liên quan
MU - Liverpool: Rực lửa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN