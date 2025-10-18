Sốc tay đua bị tố "làm bậy" nữ y tá đang chăm sóc huyền thoại Schumacher

Giới đua xe thế giới rúng động khi một tay đua chuyên nghiệp bị cáo buộc đã làm bậy với nữ y tá của huyền thoại đua xe F1, Michael Schumacher ngay tại nhà riêng của gia đình ông ở Thụy Sĩ.

Vụ việc được cho là xảy ra bên trong nhà của Schumacher

📍 Bi kịch xảy ra trong dinh thự chăm sóc Schumacher

Theo cáo trạng từ các công tố viên Thụy Sĩ, vụ việc xảy ra vào đêm 23/11/2019 tại biệt thự “Villa La Reserve” ở Gland, nơi Schumacher được chăm sóc đặc biệt kể từ sau tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng năm 2013.

Nghi phạm là một tay đua (giấu tên) ở độ tuổi cuối 30. Anh ta là bạn của Mick Schumacher, con trai của huyền thoại F1. Trong thời gian được mời đến lưu trú tại biệt thự, người này bị cáo buộc đã tấn công tình dục một nữ y tá chăm sóc trực tiếp cho Schumacher.

Công tố viên cho biết sau một buổi tối uống cocktail vodka tại phòng bi-a của biệt thự cùng nhóm bạn, nạn nhân bắt đầu cảm thấy không khỏe. Các đồng nghiệp đã dìu cô về phòng nghỉ. Không lâu sau, nghi phạm bị cho là đã lẻn vào phòng và cưỡng hiếp cô khi nạn nhân đang trong tình trạng mất ý thức.

“Hắn đã quan hệ với nạn nhân hai lần trong lúc cô ấy bất tỉnh”, cáo trạng nêu rõ. Hai đồng nghiệp đưa nữ y tá về phòng khai rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào trong thời điểm xảy ra vụ việc.

🧾 Vụ việc bị phơi bày sau 3 năm

Nạn nhân đã chính thức nộp đơn tố cáo vào tháng 1/2022, hơn hai năm sau vụ việc. Phiên tòa xét xử nghi phạm được lên lịch khởi động trong tuần này tại Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình Schumacher bị liên đới đến vụ việc. Tuy nhiên, việc vụ án xảy ra ngay trong nhà riêng của gia đình huyền thoại khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

🏎️ Tình trạng sức khỏe của Schumacher vẫn được giữ kín

Michael Schumacher, người từng 7 lần vô địch thế giới F1 đã sống trong tình trạng chăm sóc đặc biệt suốt 11 năm qua sau tai nạn trượt tuyết tại Pháp năm 2013.

Gia đình, đặc biệt là vợ ông, Corinna Schumacher, luôn giữ kín mọi thông tin về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, gần đây có tín hiệu hiếm hoi khiến người hâm mộ hy vọng, Schumacher được cho là đã ký một chiếc mũ bảo hiểm trong một sự kiện từ thiện, được xem là “dấu hiệu tích cực đầu tiên sau nhiều năm”.

Nhà báo Stefan L'Hermitt của tờ L’Equipe nhận định: “Chúng ta không có thông tin chính thức, nhưng đây là tín hiệu đầu tiên mang ý nghĩa tích cực. Dù ông ấy không hoàn toàn hồi phục, có thể đã có tiến triển nào đó”.