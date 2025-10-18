Dự đoán tennis "Siêu Grand Slam": Alcaraz tranh 6 triệu USD với Sinner, Djokovic gặp Fritz

🎾 Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Khoảng 1h, 19/10 (chung kết Six Kings Slam)

Trận chung kết giải đấu giao lưu, biểu diễn có tiền thưởng lên tới 6 triệu USD cho nhà vô địch, Six Kings Slam 2025 sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia vào 19/10/2025. Đây là màn chạn trán đỉnh cao giữa hai siêu sao đương đại, Alcaraz (Tây Ban Nha, ATP số 1) và Sinner (Italia, ATP số 2).

Alcaraz và Sinner hứa hẹn tạo ra trận chung kết rực lửa ở Saudi Arabia

2025 đang là mùa giải cực kỳ thành công của "Carlitos" khi anh góp mặt trong 10 trận chung kết và đoạt 8 danh hiệu trên cả 3 mặt sân, trong đó có 2 Grand Slam là Roland Garros và US Open. Trên mặt sân cứng, Alcaraz chơi vô cùng ấn tượng với 34 chiến thắng sau 39 trận và giành được 4 danh hiệu.

Sinner cũng không kém cạnh với 3 chức vô địch Australian Open, Wimbledon, China Open. Sau khoảng thời gian bị tạm đình chỉ vì doping, Sinner trở lại với phong độ cao, không thua set nào tại giải đấu đang diễn ra và gây tiếng vang khi hạ Djokovic tại bán kết.

Về đối đầu, Alcaraz đang dẫn trước Sinner với tỉ số 11-6. Tuy nhiên, đại diện Ý đã giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất tại US Open 2025. Trong năm 2025, họ đã 6 lần so tài, trong đó Alcaraz thắng 5 và Sinner thắng 1. Trận chung kết Wimbledon 2025 là lần duy nhất mùa giải này Sinner hạ được Alcaraz.

Đây là trận đấu nhiều duyên nợ giữa hai ngôi sao đương đại, người thắng sẽ nắm giữ 6 triệu đô la. Alcaraz được nhìn nhận là tay vợt có sức bền, khả năng tấn công đa dạng và bùng nổ trên sân cứng, còn Sinner sở hữu cú giao bóng nặng, thể lực dẻo dai cùng sự bình tĩnh trong các tình huống áp lực.

Thành tích tại Riyadh cho thấy Sinner đang có phong độ rất cao với những chiến thắng dễ dàng, còn Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn khi có nhiều kinh nghiệm và thành tích ổn định ở các trận đánh lớn.

📝 Dự đoán kết quả: Dựa trên phong độ hiện tại, thành tích đối đầu và kinh nghiệm, dự đoán trận đấu sẽ kéo dài 3 set và kết quả nghiêng về Alcaraz.

🎾 Novak Djokovic - Taylor Fritz: Khoảng 23h30, 18/10 (tranh hạng ba Six Kings Slam)

Trận tranh hạng Ba giải Six Kings Slam là cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic (Serbia, ATP số 5) và Taylor Fritz (Mỹ, ATP số 4). Ở tuổi 38, Djokovic đang thể hiện không đến nỗi nào dù thua Jannik Sinner sau 2 set 4-6, 2-6 ở trận bán kết vừa qua. Djokovic có thể xem là bậc thầy kinh nghiệm với 24 Grand Slam và khi đối đầu Fritz, người toàn thua ở 11 lần đối đầu trước đó, Nole lại càng có lý do để tự tin.

Djokovic (bên trái) chưa bao giờ thua Fritz

Fritz đang có phong độ ổn định với cú giao bóng uy lực và khả năng bao sân tốt. Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu, Fritz chưa từng thắng Djokovic, gần nhất là thua 1-3 ở US Open 2025.

Dù Fritz có lợi thế thể lực và phong độ, Djokovic vẫn là ứng cử viên sáng giá cho giải ba. Fritz sẽ cần tận dụng tối đa khả năng giao bóng và sự nhanh nhẹn để gây áp lực, nhưng có thể khó xuyên phá lối chơi chắc chắn của Djokovic trong những pha bóng kéo dài.

📝 Dự đoán kết quả: Dự đoán trận đấu sẽ rất hấp dẫn với điểm số chênh lệch không lớn. Djokovic có thể thắng với tỉ số 2-1 để đứng hạng ba chung cuộc.