Trực tiếp bóng đá Nam Định - Becamex TP HCM: Chủ nhà khát khao chiến thắng (V-League)
(18h, 18/10, vòng 7 V-League) Chủ nhà đang rất khát điểm để có thể trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vương tại V-League.
V-League | 18h, 18/10 | Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Hồng Duy
Lucas
Văn Tới
Văn Vĩ
Văn Vũ
Caio Cesar
Hoàng Anh
Văn Đạt
Brenner
Ti Phông
Điểm
Minh Toàn
Tùng Quốc
Milos
Đình Khương
Minh Trọng
Thanh Hậu
Hugo Alves
Minh Khoa
Minh Bình
Trọng Hùng
Oduenyi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sau hai lần liên tiếp vô địch V.League, CLB Nam Định đang có một khởi đầu không như mơ ở mùa giải 2025/2026. Với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3 sau 6 trận, đội bóng thành Nam hiện đang bị các đối thủ như Ninh Bình hay Công an Hà Nội bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Bởi vậy, chủ nhà rất muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.
Phía bên kia chiến tuyến, Becamex TP HCM thậm chí còn tệ hơn khi thua tới 4 và hòa 1 trong 6 vòng đầu tiên. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng phản ánh rõ vấn đề của đội bóng này. HLV Đặng Trần Chỉnh giúp TP HCM thoát chuỗi 4 trận thua liên tiếp nhưng đội bóng này vẫn cần thay đổi nhiều hơn nữa để tìm kiếm chiến thắng thứ hai trong mùa giải.
(Vòng 6) Thanh Hóa trải qua 90 phút đầy khó nhọc dù được tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2025 12:03 PM (GMT+7)