Trực tiếp bóng đá Nam Định - Becamex TP HCM: Chủ nhà khát khao chiến thắng (V-League)

V-League | 18h, 18/10 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 TP HCM (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Lucas, Văn Tới, Văn Vĩ, Văn Vũ, Caio Cesar, Hoàng Anh, Văn Đạt, Brenner, Ti Phông

Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Minh Trọng, Thanh Hậu, Hugo Alves, Minh Khoa, Minh Bình, Trọng Hùng, Oduenyi

Sau hai lần liên tiếp vô địch V.League, CLB Nam Định đang có một khởi đầu không như mơ ở mùa giải 2025/2026. Với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3 sau 6 trận, đội bóng thành Nam hiện đang bị các đối thủ như Ninh Bình hay Công an Hà Nội bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Bởi vậy, chủ nhà rất muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Phía bên kia chiến tuyến, Becamex TP HCM thậm chí còn tệ hơn khi thua tới 4 và hòa 1 trong 6 vòng đầu tiên. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng phản ánh rõ vấn đề của đội bóng này. HLV Đặng Trần Chỉnh giúp TP HCM thoát chuỗi 4 trận thua liên tiếp nhưng đội bóng này vẫn cần thay đổi nhiều hơn nữa để tìm kiếm chiến thắng thứ hai trong mùa giải.