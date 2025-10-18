Đua xe F1, US GP: Verstappen tiếp tục ‘thách thức’ bộ đôi McLaren, Ferrari chìm sâu ‘khủng hoảng’

FP1: Hulkenberg bất ngờ nằm trong top 2

Với thể thức Sprint trở lại lần thứ 4 mùa giải này, các tay đua và đội đua chỉ có một giờ duy nhất để tinh chỉnh chiếc xe trước khi bước vào vòng phân hạng Sprint diễn ra chiều thứ 6 giờ địa phương. Phần lớn các tay đua khởi đầu với bộ lốp Hard C1, trong khi hai tay đua Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll chọn lốp Medium C3.

Điều kiện tương đối lý tưởng trong ngày thứ 6 ở COTA

Một tình huống thú vị, gây nhầm lẫn nhỏ xảy ra với Isack Hadjar khi kỹ sư đường đua của anh trên radio nhắc đến “Bottas”, dường như đã nhầm với Valtteri Bottas, cựu tay đua Kick Sauber và sắp tới sẽ thi đấu cho Cadillac. Ngay sau đó, Hadjar có một pha cua rộng, than phiền về ‘mật độ giao thông’ trên đường đua.

15 phút trôi qua, Verstappen thiết lập mốc thời gian chuẩn đầu tiên: 1 phút 35,426 giây, nhanh hơn 0,132 giây so với người thắng chặng Singapore, George Russell.

Cờ đỏ được phất lên khi còn khoảng 40 phút do có mảnh vỡ trên đường ở cua 19, sau tình huống Stroll cua rộng. Sau vài phút tạm dừng, phiên chạy trở lại, với Lewis Hamilton vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 34,857 giây trên chiếc Ferrari.

Trong khi đó, Williams gặp vấn đề khi Carlos Sainz được gọi trở lại garage vì nghi ngờ vấn đề hộp số, khiến tay đua người Tây Ban Nha phải ngồi ngoài quan sát khi đội kỹ thuật kiểm tra chiếc xe. Esteban Ocon (Haas) có pha trượt ra bãi sỏi, phàn nàn “phanh bị kẹt 100% suốt đoạn đó”. Haas cũng là một trong 6 đội đua mang màu sơn vỏ xe đặc biệt cho chặng đua tại Austin.

6 đội đua có thiết kế đặc biệt cho chặng đua này

Hamilton cũng phàn nàn về “bàn đạp ga rất trơn vì lý do nào đó” nhưng vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng khi còn 20 phút. 10 phút cuối, nhiều tay đua chuyển sang lốp Soft C4 để mô phỏng vòng phân hạng, trong khi số khác chọn lốp Medium. Top đầu liên tục thay đổi khi mặt đường được cải thiện, trong khi Charles Leclerc báo cáo có “mùi dầu” trước khi đưa ra quay lại garage.

Alonso lập thời gian nhanh nhất 1 phút 33,639 giây, chỉ hơn 0,009 giây so với Verstappen, trong khi Hulkenberg cũng gây ấn tượng khi vươn lên thứ 3. Tuy nhiên, Alonso không giữ vị trí dẫn đầu được lâu, khi Norris vượt qua với 1 phút 33,294 giây. Hulkenberg cũng vươn lên thứ hai, kém 0,255 giây so với Norris, còn Piastri theo sau với 0,279 giây chậm hơn đồng đội.

Chiếc Williams của Sainz gặp vấn đề

Alonso xếp thứ tư, theo sau là Verstappen, Alex Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Hamilton, Hadjar và Ollie Bearman (Haas) hoàn thành top 10.

Ocon đứng thứ 11, tiếp theo là Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull), Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls), Franco Colapinto và Pierre Gasly (Alpine) lần lượt thứ 16 và 17, còn Kimi Antonelli (Mercedes) đứng thứ 18.

Hai tay đua Ferrari Sainz và Leclerc phải xếp cuối bảng do đều gặp vấn đề kỹ thuật khiến buổi chạy của họ bị gián đoạn.

Phân hạng Sprint: Verstappen tiếp tục đánh bại Norris và Piastri

Lando Norris là người nắm thế chủ động trong phần lớn buổi chạy, khi anh dẫn đầu ở cả SQ1 và SQ2, và tiếp tục duy trì phong độ đó ở SQ3. Tuy nhiên, Verstappen đã vượt lên đúng vào thời điểm quyết định, thiết lập vòng chạy 1 phút 32,143 giây, nhanh hơn Norris chỉ 0,071 giây.

Norris đứng đầu hầu hết lượt chạy, ngoại trừ SQ3

Người đồng đội của Norris, Oscar Piastri, kém Verstappen hơn 0,3s, xếp thứ ba, trong khi Nico Hulkenberg gây ấn tượng mạnh khi đưa chiếc Kick Sauber xuất phát P4. George Russell (Mercedes) đứng thứ năm, theo sau là Fernando Alonso (Aston Martin).

Carlos Sainz (Williams) trở lại mạnh mẽ sau FP1 bị hạn chế để giành vị trí xuất phát thứ bảy, còn Alex Albon xếp hạng 9. Xen giữa họ là Lewis Hamilton trong một ngày khó khăn cho Ferrari, với Charles Leclerc khép lại top 10.

Ngay sau khi được xác nhận sẽ tiếp tục gắn bó với Mercedes năm 2026, Kimi Antonelli dừng bước ở P11, chỉ cách Q3 0,006 giây. Isack Hadjar (Racing Bulls) và Pierre Gasly (Alpine) lần lượt xếp P12 và P13. Lance Stroll và Liam Lawson đều bị hủy thành tích do vi phạm giới hạn đường đua, phải chấp nhận P14 và P15.

Ollie Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) và Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) không kịp hoàn thành vòng chạy cuối cùng trong SQ1, thậm chí Bortoleto không có thành tích hợp lệ sau khi bị xóa vòng đầu tiên. Franco Colapinto (Alpine) xếp P17 và cũng dừng bước sớm.

Các tay đua không thể hoàn thành vòng cuối của SQ1

SQ1 – Norris nhanh nhất, nhiều tay đua bị loại vì hết giờ

Khi lượt chạy bắt đầu lúc 16h30, các tay đua bắt đầu với lốp Medium bắt buộc. Verstappen là người đầu tiên đặt mốc 1 phút 34,140 giây, trong khi Hamilton tạm đứng thứ hai. Trong khi đó Leclerc suýt bị loại ở P16, nhưng cải thiện lên P13 ở vòng cuối để lọt vào SQ2. Nhiều tay đua, trong đó có Tsunoda, Ocon và Bearman, đã có tính toán không chính xác, dẫn đến việc không kịp bắt đầu vòng chạy cuối trước khi đồng hồ trở về 0. Norris dẫn đầu lượt chạy với 1 phút 33,224 giây, nhanh hơn Verstappen 0,139 giây.

Bị loại: Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon, Bortoleto.

SQ2 – Norris lại dẫn đầu, Antonelli bị loại sát nút

SQ2 kéo dài 10 phút, tiếp tục dùng lốp Medium. Norris duy trì phong độ với 1 phút 33,033 giây, nhanh hơn Verstappen 0,130 giây. Trong khi đó, Ferrari tiếp tục gặp khó, có những thời điểm trong nhóm bị loại, nhưng cả Hamilton và Leclerc lọt vào SQ3 ở hai vị trí P8–P10. Antonelli bị đẩy xuống P11, kém Hamilton chỉ 0,006 giây, phải dừng bước cùng Hadjar, Gasly, Stroll và Lawson, hầu hết chỉ có đúng 1 vòng chạy tính thành tích.

Hulkenberg xuất phát P4 tại cuộc đua Sprint

Bị loại: Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll, Lawson.

SQ3 – Verstappen vượt Norris đúng vào khoảnh khắc cuối cùng

Phần phân hạng cuối cùng diễn ra trong 8 phút, với lốp Soft sử dụng. Russell mở màn với 1 phút 32,888 giây, nhưng Norris nhanh chóng vượt qua với 1 phút 32,214 giây. Piastri lên thứ hai, còn Hulkenberg tiếp tục phong độ ấn tượng với P4. Tuy nhiên, Verstappen – người cuối cùng thực hiện vòng chạy – đã tung cú đòn quyết định, đạt kết quả 1 phút 32,143 giây, giành pole Sprint chỉ hơn Norris 0,071 giây.

Kết quả chi tiết các lượt chạy ngày thứ 6 chặng US GP 2025:

FP1

Phân hạng Sprint