Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: Thầy Kim đánh giá màn trình diễn toàn đội

🔥ĐT Việt Nam giành chiến thắng vất vả trước Nepal

ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Nepal khi bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của Suman Shrestha. Ở trận này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik bỏ lỡ nhiều cơ hội, ngoài ra còn mắc sai lầm. May cho ĐT Việt Nam khi Nepal không tận dụng được.

🚀ĐT Việt Nam quyết tâm hướng đến chiến thắng thứ 2 trước Nepal

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đánh bại Nepal với tỷ số 3-1. Đến trận lượt về, với việc tiếp tục được chơi ở sân nhà, HLV Kim Sang Sik muốn các học trò tập trung để giành thêm chiến thắng nữa trước Nepal.

HLV Kim Sang Sik mong muốn ĐT Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Nepal

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Để có thể giành chiến thắng đậm, tôi mong Tiến Linh có thể ghi nhiều bàn thắng. Ở trận trước, theo thống kê chúng tôi có 20 cơ hội, nhưng chỉ ghi 3 bàn thắng. Để trận tới ghi bàn nhiều hơn, khâu dứt điểm cần bình tĩnh, chính xác hơn".

Toàn đội cố gắng chơi tự tin. Tôi nghĩ đối phương sẽ lùi sâu phòng ngự, nên tôi yêu cầu các cầu thủ tấn công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và cần dứt điểm chính xác hơn. Tôi mong các cầu thủ chơi một trận cống hiến".