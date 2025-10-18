Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Chelsea: Đội khách chiếm ưu thế (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 18/10, Ngoại hạng Anh) Chelsea hướng đến mục tiêu nối dài mạch thắng khi làm khách trên sân Nottingham đội bóng đang sa sút phong độ và chịu nhiều tổn thất về lực lượng.
Premier League | 18h30 | City Ground
Điểm
Sels
Cunha
Milenkovic
Murillo
Savona
Sangare
Anderson
Williams
Gibbs White
Hudson Odoi
Jesus
Điểm
Sanchez
James
Acheampong
Chalobah
Cucurella
Lavia
Caicedo
Estevao
Fernandez
Neto
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥 Chelsea phải phá dớp sân khách nếu muốn đua vô địch
Chelsea của HLV Enzo Maresca mới thắng 3/14 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, tỷ lệ giành điểm thấp nhất trong năm 2025. Dù vậy, phong độ sân khách đang dần cải thiện khi họ thắng 2, hòa 1 trong 4 trận xa nhà gần đây. Làm khách trước Nottingham, nơi họ thắng 2, hòa 1 trong 3 lần gần nhất, là cơ hội để "The Blues" tiếp tục đà hồi sinh.
Chelsea đang hướng tới chiến thắng tiếp theo
Maresca chào đón sự trở lại của Chalobah, Palmer và Tosin, nhưng Enzo Fernandez cùng Reece James vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Romeo Lavia và Estevao đang cạnh tranh cho suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool. Nếu giành trọn 3 điểm, Chelsea không chỉ củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn gửi lời khẳng định về tham vọng thực sự trong cuộc đua vô địch mùa này.
⚔️ Nottingham sa sút, Postecoglou đối mặt “dớp” Chelsea
Nottingham thua 4/5 vòng gần nhất, chỉ thắng 1/8 trận sân nhà gần đây. HLV Postecoglou thậm chí đã thua cả 4 lần đối đầu Chelsea tại Premier League. Với đội hình sứt mẻ và phong độ kém, đội chủ sân City Ground có nguy cơ tiếp tục trắng tay khi tiếp đón đoàn quân đang lên tinh thần của Maresca.
HLV Postecoglou mất Ola Aina vì chấn thương gân kheo, còn Zinchenko và Douglas Luiz đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân. Ibrahim Sangare có thể được trao cơ hội đá chính thay Ryan Yates. Một thất bại nữa sẽ khiến Nottingham lún sâu vào khủng hoảng, đồng thời khiến Postecoglou gia nhập danh sách HLV hiếm hoi thua cả 5 trận trước "The Blues".
Chelsea đang ôm mộng đua vô địch Ngoại hạng Anh. Thật không may, đội bóng Tây London lại tiếp tục thiếu vắng ngôi sao quan trọng Cole Palmer.
