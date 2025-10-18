Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Chelsea: Đội khách chiếm ưu thế (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30 | City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Chelsea Chelsea Điểm Sels Cunha Milenkovic Murillo Savona Sangare Anderson Williams Gibbs White Hudson Odoi Jesus Điểm Sanchez James Acheampong Chalobah Cucurella Lavia Caicedo Estevao Fernandez Neto Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Savona, Sangare, Anderson, Williams, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Estevao, Fernandez, Neto, Pedro

🔥 Chelsea phải phá dớp sân khách nếu muốn đua vô địch

Chelsea của HLV Enzo Maresca mới thắng 3/14 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, tỷ lệ giành điểm thấp nhất trong năm 2025. Dù vậy, phong độ sân khách đang dần cải thiện khi họ thắng 2, hòa 1 trong 4 trận xa nhà gần đây. Làm khách trước Nottingham, nơi họ thắng 2, hòa 1 trong 3 lần gần nhất, là cơ hội để "The Blues" tiếp tục đà hồi sinh.

Chelsea đang hướng tới chiến thắng tiếp theo

Maresca chào đón sự trở lại của Chalobah, Palmer và Tosin, nhưng Enzo Fernandez cùng Reece James vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Romeo Lavia và Estevao đang cạnh tranh cho suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool. Nếu giành trọn 3 điểm, Chelsea không chỉ củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn gửi lời khẳng định về tham vọng thực sự trong cuộc đua vô địch mùa này.

⚔️ Nottingham sa sút, Postecoglou đối mặt “dớp” Chelsea

Nottingham thua 4/5 vòng gần nhất, chỉ thắng 1/8 trận sân nhà gần đây. HLV Postecoglou thậm chí đã thua cả 4 lần đối đầu Chelsea tại Premier League. Với đội hình sứt mẻ và phong độ kém, đội chủ sân City Ground có nguy cơ tiếp tục trắng tay khi tiếp đón đoàn quân đang lên tinh thần của Maresca.

HLV Postecoglou mất Ola Aina vì chấn thương gân kheo, còn Zinchenko và Douglas Luiz đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân. Ibrahim Sangare có thể được trao cơ hội đá chính thay Ryan Yates. Một thất bại nữa sẽ khiến Nottingham lún sâu vào khủng hoảng, đồng thời khiến Postecoglou gia nhập danh sách HLV hiếm hoi thua cả 5 trận trước "The Blues".