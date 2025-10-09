Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell nói gì về việc chơi bóng như Man City hay Liverpool?

Sự kiện: Hà Nội FC V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngày 9/10/2025, CLB bóng đá Hà Nội đã chính thức ra mắt HLV tên tuổi người Australia, Harry Kewell, với tham vọng tạo bước ngoặt cho chiến lược phát triển dài hạn, cũng như lấy lại vị thế trong làng bóng đá Việt Nam.

   

Tham vọng lớn của Hà Nội FC

Với việc mời cựu danh thủ một thời tên tuổi ở Ngoại hạng Anh như Harry Kewell về dẫn dắt đội nhà, ban lãnh đạo Hà Nội FC đặt niềm tin lớn về tầm nhìn chiến lược sắp tới, phản ánh khát vọng vươn lên của CLB bóng đá Hà Nội.

HLV Harry Kewell ra mắt CLB Hà Nội

HLV Harry Kewell ra mắt CLB Hà Nội

Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell nói gì về việc chơi bóng như Man City hay Liverpool? - 2

Mùa trước, Hà Nội FC bị thất thế so với Nam Định trong cuộc đua giành ngôi vô địch và đánh chấp nhận về nhì. Kể từ lần gần nhất vô địch V-League năm 2022, đội bóng nhà bầu Hiển vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui đăng quang ở sân chơi mà họ đang là đội bóng giàu truyền thống nhất của sân chơi bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Chính vì vậy, việc “thay tướng” trên băng ghế huấn luyện và tìm kiếm một HLV ngoại tên tuổi, được xem là bước đi chiến lược để đội bóng nhà bầu Hiển “làm lại”, tạo đột phá trong cuộc đua với các đối thủ mạnh như Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình…

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội đã nhấn mạnh: “Việc bổ nhiệm ông Harry Kewell là một phần trong chiến lược dài hạn để CLB chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nền móng bền vững, giúp CLB Hà Nội có thể cạnh tranh sòng phẳng ở khu vực và châu lục trong tương lai. Bên cạnh đó, góp phần đưa bóng đá Việt Nam phát triển khi chứng minh một CLB của bóng đá Việt Nam đủ tiềm năng, đủ hấp dẫn để mời gọi những tên tuổi lớn của thế giới”.

Nhà cựu vô địch Champions League hào hứng dẫn dắt Hà Nội FC

Trong khi đó, HLV Harry Kewell cho biết: “Khi làm việc với CLB Hà Nội, tôi nhận thấy tham vọng của họ, đây là đội bóng có bản sắc, có sự tự hào. Điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích khi nhận lời đến Việt Nam làm việc và dẫn dắt HLV đội bóng này.

HLV Kewell đánh giá cao tham vọng của đội bóng mới

HLV Kewell đánh giá cao tham vọng của đội bóng mới

Hà Nội FC đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập, điều này tạo ra áp lực lớn cho các thành viên của đội bóng. Tuy nhiên, bóng đá luôn đi kèm với áp lực, điều đó cũng mang đến sự hứng khởi đối với tôi. Tôi đã có sự chuẩn bị trước khi dẫn dắt CLB Hà Nội và đặt mục tiêu làm tốt từng ngày".

Trước sự quan tâm của người hâm mộ, giới truyền thông về việc liệu chiến lược gia người Australia có đủ khả năng để giúp Hà Nội FC “lột xác”, chơi bóng như các CLB ở giải Ngoại hạng Anh mà Harry Kewell từng một thời tung hoành, tân HLV đội bóng nhà bầu Hiển chia sẻ: “Triết lý bóng đá của tôi tùy thuộc vào chất lượng cầu thủ đội bóng đang có, cách chúng tôi làm việc với nhau mỗi ngày. Muốn chơi như Liverpool, Man City thì đòi hỏi phải có con người, thời gian. Tôi là một HLV luôn tìm cách thích ứng, tìm cách để thực hiện mục tiêu mình đề ra”.

Theo Tuấn Anh

09/10/2025 19:00 PM (GMT+7)
