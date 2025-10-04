Hà Nội FC nhà bầu Hiển gây sốc, bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Harry Kewell làm HLV

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Hà Nội FC nhà bầu Hiển gây sốc, bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Harry Kewell làm HLV

Sự kiện: Hà Nội FC V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đội bóng nhà bầu Hiển vừa gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huyền thoại bóng đá người Úc làm thuyền trưởng mới của Hà Nội FC tại V-League 2025/26.

   

🌍 Huyền thoại Ngoại hạng Anh cập bến V-League

Sáng ngày 4/10, CLB bóng đá Hà Nội vừa tạo cú sốc lớn trên thị trường huấn luyện viên khi chính thức bổ nhiệm Harry Kewell, cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch UEFA Champions League làm HLV trưởng đội bóng Thủ đô. Đây được xem là bước đi táo bạo của đội chủ sân Hàng Đẫy, khẳng định quyết tâm nâng tầm cả ở sân chơi quốc nội lẫn châu lục.

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell.

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell.

Harry Kewell sinh năm 1978 tại Australia, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Úc từng chơi bóng ở châu Âu. Trong sự nghiệp, ông có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Australia, ghi 17 bàn thắng và góp mặt tại hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Ở cấp CLB, Kewell từng tỏa sáng trong màu áo Leeds United trước khi đầu quân cho Liverpool. Tại Anfield, ông cùng “Lữ đoàn đỏ” giành Champions League mùa giải 2004/2005 và FA Cup 2005/2006, trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

🏆 Từ cầu thủ đẳng cấp đến HLV nhiều trải nghiệm

Giải nghệ ở tuổi 36, Kewell lập tức theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Năm 2017, ông khởi đầu tại Anh khi dẫn dắt Crawley Town, rồi lần lượt kinh qua Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Đến năm 2022, ông trở thành trợ lý cho HLV Ange Postecoglou tại Celtic (Scotland), nơi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ môi trường bóng đá châu Âu đỉnh cao.

Huyền thoại của CLB Liverpool chính thức làm HLV trưởng Hà Nội FC.

Huyền thoại của CLB Liverpool chính thức làm HLV trưởng Hà Nội FC.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Kewell nhận lời dẫn dắt Yokohama F. Marinos (Nhật Bản). Ngay mùa giải đầu tiên, ông đưa đội bóng này vào đến trận chung kết AFC Champions League 2023/2024, chỉ chịu dừng bước ở ngôi Á quân. Thành tích ấy chứng minh dấu ấn chiến thuật hiện đại và bản lĩnh cầm quân ngày càng vững vàng của cựu huyền thoại Liverpool.

🔥 Hà Nội FC phát đi thông điệp tham vọng

Sự hiện diện của một cái tên từng vô địch Champions League, từng chinh chiến ở World Cup, chắc chắn sẽ nâng tầm giá trị thương hiệu của Hà Nội FC, đồng thời khẳng định sức hút của V-League trên bản đồ bóng đá quốc tế. Trong giai đoạn chuyển giao, HLV người Nhật Bản Yusuke Adachi đã tạm quyền dẫn dắt Hà Nội FC ở ba trận đấu.

Sau khi Kewell chính thức nhậm chức, Adachi sẽ quay lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục xây dựng nền tảng phát triển dài hạn cho đội bóng, đặc biệt là hệ thống đào tạo trẻ. Sự phối hợp giữa Harry Kewell ở đội một và Adachi ở mảng kỹ thuật được kỳ vọng sẽ mang đến cho Hà Nội FC một hướng đi bài bản và bền vững.

Sau 6 vòng đấu V-League 2025/26, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 8 điểm. Ngày 18/10 tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Harry Kewell trên cương vị HLV trưởng Hà Nội FC.

Video bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 2 đòn cuối hiệp 1, vận may song hành (V-League)
Video bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 2 đòn cuối hiệp 1, vận may song hành (V-League)

(Vòng 6 V-League) Hai đội vừa thắng vòng trước nhưng Đà Nẵng đá sân nhà khá dở trong khi Hà Nội có vấn đề trên sân khách.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 10:47 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Hà Nội FC Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN