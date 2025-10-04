Hà Nội FC nhà bầu Hiển gây sốc, bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Harry Kewell làm HLV

🌍 Huyền thoại Ngoại hạng Anh cập bến V-League

Sáng ngày 4/10, CLB bóng đá Hà Nội vừa tạo cú sốc lớn trên thị trường huấn luyện viên khi chính thức bổ nhiệm Harry Kewell, cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch UEFA Champions League làm HLV trưởng đội bóng Thủ đô. Đây được xem là bước đi táo bạo của đội chủ sân Hàng Đẫy, khẳng định quyết tâm nâng tầm cả ở sân chơi quốc nội lẫn châu lục.

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell.

Harry Kewell sinh năm 1978 tại Australia, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Úc từng chơi bóng ở châu Âu. Trong sự nghiệp, ông có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Australia, ghi 17 bàn thắng và góp mặt tại hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Ở cấp CLB, Kewell từng tỏa sáng trong màu áo Leeds United trước khi đầu quân cho Liverpool. Tại Anfield, ông cùng “Lữ đoàn đỏ” giành Champions League mùa giải 2004/2005 và FA Cup 2005/2006, trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

🏆 Từ cầu thủ đẳng cấp đến HLV nhiều trải nghiệm

Giải nghệ ở tuổi 36, Kewell lập tức theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Năm 2017, ông khởi đầu tại Anh khi dẫn dắt Crawley Town, rồi lần lượt kinh qua Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Đến năm 2022, ông trở thành trợ lý cho HLV Ange Postecoglou tại Celtic (Scotland), nơi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ môi trường bóng đá châu Âu đỉnh cao.

Huyền thoại của CLB Liverpool chính thức làm HLV trưởng Hà Nội FC.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Kewell nhận lời dẫn dắt Yokohama F. Marinos (Nhật Bản). Ngay mùa giải đầu tiên, ông đưa đội bóng này vào đến trận chung kết AFC Champions League 2023/2024, chỉ chịu dừng bước ở ngôi Á quân. Thành tích ấy chứng minh dấu ấn chiến thuật hiện đại và bản lĩnh cầm quân ngày càng vững vàng của cựu huyền thoại Liverpool.

🔥 Hà Nội FC phát đi thông điệp tham vọng

Sự hiện diện của một cái tên từng vô địch Champions League, từng chinh chiến ở World Cup, chắc chắn sẽ nâng tầm giá trị thương hiệu của Hà Nội FC, đồng thời khẳng định sức hút của V-League trên bản đồ bóng đá quốc tế. Trong giai đoạn chuyển giao, HLV người Nhật Bản Yusuke Adachi đã tạm quyền dẫn dắt Hà Nội FC ở ba trận đấu.

Sau khi Kewell chính thức nhậm chức, Adachi sẽ quay lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục xây dựng nền tảng phát triển dài hạn cho đội bóng, đặc biệt là hệ thống đào tạo trẻ. Sự phối hợp giữa Harry Kewell ở đội một và Adachi ở mảng kỹ thuật được kỳ vọng sẽ mang đến cho Hà Nội FC một hướng đi bài bản và bền vững.

Sau 6 vòng đấu V-League 2025/26, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 8 điểm. Ngày 18/10 tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Harry Kewell trên cương vị HLV trưởng Hà Nội FC.