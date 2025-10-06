Báo chí phương Tây bất ngờ khi Harry Kewell sang V-League làm HLV

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Báo chí phương Tây bất ngờ khi Harry Kewell sang V-League làm HLV

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hà Nội FC
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Quyết định bổ nhiệm Harry Kewell làm HLV trưởng Hà Nội FC khiến giới truyền thông quốc tế xôn xao. Cựu danh thủ từng khoác áo Leeds United và Liverpool bất ngờ trở thành người dẫn dắt đội bóng Thủ đô - bước ngoặt khiến nhiều tờ báo từ châu Âu ngỡ ngàng.

Hà Nội FC vừa chính thức công bố bản hợp đồng với HLV người Australia. Đây là HLV thứ 10 của CLB kể từ năm 2021 - bao gồm cả tạm quyền và chính thức. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của Kewell sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp Hà Nội FC nâng tầm ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục.

Harry Kewell (phải) khi còn khoác áo Liverpool cùng Xabi Alonso, nay là HLV Real Madrid

Harry Kewell (phải) khi còn khoác áo Liverpool cùng Xabi Alonso, nay là HLV Real Madrid

Harry Kewell không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, với những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Leeds và Liverpool. Mang phẩm chất ngôi sao Ngoại hạng Anh nên rất nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Kewell chấp nhận sang V-League làm công tác huấn luyện.

Tờ Sun Sport của Anh cho rằng Việt Nam là điểm đến "không ngờ tới" trong hành trình sự nghiệp cầm quân của cựu cầu thủ người Úc.

Trong khi đó, tờ The Standard quê nhà Kewell cũng không khỏi ngạc nhiên: "Harry Kewell có chương mới trong sự nghiệp, khi cầu thủ vĩ đại của Socceroos được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Hà Nội FC của Việt Nam".

Trang Glasgow World của Scotland bình luận: “Harry Kewell tái xuất với điểm đến ít ai ngờ".

Ở Đông Nam Á, tờ Bola (Indonesia) mô tả đây là "động thái lớn" của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.

Dù sở hữu sự nghiệp thi đấu đáng nể với 79 bàn trong 381 trận cho Leeds và Liverpool, có 56 lần khoác áo tuyển Australia (ghi 17 bàn), dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010 nhưng quãng thời gian cầm quân của Harry Kewell không hề êm đẹp.

Trước khi đến Việt Nam, Kewell từng dẫn dắt Yokohama F. Marinos (J-League 1) từ tháng 12-2023 đến tháng 7-2024 với thành tích thắng 13 trận, hòa 8 và thua 12 rồi bị sa thải.

Trước đó, Kewell khá lận đận tại Anh khi lần lượt dẫn dắt Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet (đều ở giải hạng Tư), bị sa thải tới 4 lần.

CLB Hà Nội chào đón nhà vô địch UEFA Champions League
CLB Hà Nội chào đón nhà vô địch UEFA Champions League

(PLO)- Cựu vô địch V-League, CLB Hà Nội đã chính thức công bố tân thuyền trưởng mới là Harry Kewell và hào hứng chào đón cựu danh thủ Úc từng khoác áo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 10:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN