Báo chí phương Tây bất ngờ khi Harry Kewell sang V-League làm HLV

Hà Nội FC vừa chính thức công bố bản hợp đồng với HLV người Australia. Đây là HLV thứ 10 của CLB kể từ năm 2021 - bao gồm cả tạm quyền và chính thức. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của Kewell sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp Hà Nội FC nâng tầm ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục.

Harry Kewell (phải) khi còn khoác áo Liverpool cùng Xabi Alonso, nay là HLV Real Madrid

Harry Kewell không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, với những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Leeds và Liverpool. Mang phẩm chất ngôi sao Ngoại hạng Anh nên rất nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Kewell chấp nhận sang V-League làm công tác huấn luyện.

Tờ Sun Sport của Anh cho rằng Việt Nam là điểm đến "không ngờ tới" trong hành trình sự nghiệp cầm quân của cựu cầu thủ người Úc.

Trong khi đó, tờ The Standard quê nhà Kewell cũng không khỏi ngạc nhiên: "Harry Kewell có chương mới trong sự nghiệp, khi cầu thủ vĩ đại của Socceroos được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Hà Nội FC của Việt Nam".

Trang Glasgow World của Scotland bình luận: “Harry Kewell tái xuất với điểm đến ít ai ngờ".

Ở Đông Nam Á, tờ Bola (Indonesia) mô tả đây là "động thái lớn" của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.

Dù sở hữu sự nghiệp thi đấu đáng nể với 79 bàn trong 381 trận cho Leeds và Liverpool, có 56 lần khoác áo tuyển Australia (ghi 17 bàn), dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010 nhưng quãng thời gian cầm quân của Harry Kewell không hề êm đẹp.

Trước khi đến Việt Nam, Kewell từng dẫn dắt Yokohama F. Marinos (J-League 1) từ tháng 12-2023 đến tháng 7-2024 với thành tích thắng 13 trận, hòa 8 và thua 12 rồi bị sa thải.

Trước đó, Kewell khá lận đận tại Anh khi lần lượt dẫn dắt Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet (đều ở giải hạng Tư), bị sa thải tới 4 lần.