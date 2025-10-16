Tiền vệ Hendrio có quốc tịch Việt Nam

Lễ trao quốc tịch sẽ diễn ra vào sáng mai 17/10, tại Sở Tư pháp TP Hà Nội.

Hendrio tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh ngày 16/5/1994 tại Sao Paulo, Brazil. Anh từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia (Barcelona), Real Betis, Recreativo de Huelva, và thi đấu cho nhiều CLB ở châu Âu, Nam Mỹ trước khi đến Việt Nam cuối 2020 ký hợp đồng với Bình Định ngày 12/1/2021 rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải.

Hendrio trong màu áo CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Dân

Tiền vệ này gia nhập Nam Định từ tháng 1/2023. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn để góp công vào chức vô địch V-League 2023-2024. Đến mùa 2024-2025, Hendrio không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng thành Nam, nên không được đăng ký thi đấu.

Đến mùa này, anh khoác áo CLB Hà Nội với hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2027-2028. Dù vậy, đầu mùa này anh chưa được ra sân vì chờ nhập quốc tịch.

Sau khi nhập tịch cho Hendrio thành công, Hà Nội FC sẽ sử dụng suất cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Hendrio mang họ Đỗ, có thể là theo họ của ông chủ CLB - Đỗ Quang Hiển. Tương tự trường hợp Nguyễn Xuân Son theo họ của ông chủ CLB Nam Định là Nguyễn Văn Thiện.

Sau khi nhận quốc tịch, Hên có thể ra sân thi đấu ngay trận Hà Nội gặp Ninh Bình vòng 7 V-League 2025-2026 chiều 18/10. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2025. Do phải đến tháng 12/2025, anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam - điều kiện bắt buộc để được triệu tập lên đội tuyển quốc gia theo diện nhập tịch. Đây cũng là mốc thời gian LĐBĐ thế giới FIFA yêu cầu để một cầu thủ không có gốc gác như anh có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tương tự Nguyễn Xuân Son.

"Tôi biết đây không phải việc dễ dàng. Tất cả những người có khả năng đều đã giúp đỡ. Tôi háo hức chờ nhận quốc tịch Việt Nam", Hendrio nói hồi tháng 7.

Trong năm 2025, tuyển Việt Nam chỉ còn trận gặp Lào ở lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đến tháng 3/2026, Việt Nam có trận đấu quan trọng với Malaysia để tranh ngôi nhất bảng F. Do đó, việc Hendrio nhập tịch sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn nhân sự ở tuyến giữa, nhằm gia tăng sức tấn công cho đội tuyển.