Video bóng đá PSG - Strasbourg: Thoát hiểm hiệp 2, nguy cơ mất ngôi đầu (Ligue 1)

PSG trở lại thi đấu với đội hình vẫn chưa hoàn chỉnh do chấn thương lẫn HLV Enrique cất một số cầu thủ trên ghế dự bị. Sự trở lại của Desire Doue được nhiều người chờ đợi và sao trẻ này chỉ mất 6 phút để giúp tạo nên đột biến, chuyền vào từ cánh trái cho Barcola băng vào dứt điểm mở tỷ số.

Strasbourg ngược dòng trước PSG ngay trong hiệp 1

Strasbourg không phải đội yếu khi họ đứng thứ 3 trên BXH trước trận này. Phút 11 đội khách đã khiến Chevalier phải tung pha cứu thua kép, và tới phút 26, ông em Desire Doue kiến tạo được thì ông anh Guela Doue cũng không để em trai lu mờ mình, tạt vào từ cánh phải cho Panichelli đánh bại Zabarnyi trên không và đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Hai đội chơi khá ăn miếng trả miếng và trước khi hết hiệp 1 đã có bên vượt lên dẫn trước. Phút 41, Valentin Barco có cú bấm bóng rất hay để Moreira thoát xuống và tung cú đá chân trái đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Strasbourg.

PSG còn chưa kịp đưa sự điều chỉnh ở giờ nghỉ vào áp dụng thì đã phải nhận bàn thua thứ 3, phút 49 sai lầm của Beraldo khiến Moreira thoải mái thoát xuống cánh trái và dọn cỗ cho Panichelli ghi cú đúp. Nhưng trong lúc khó khăn, PSG được hưởng penalty phút 56, chính Beraldo chuộc lỗi với đường chuyền đưa Desire Doue thoát xuống và bị thủ môn Penders phạm lỗi.

Goncalo Ramos sút chính xác trên chấm 11m để rút ngắn 2-3 và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Lee Kang In sút dội cột ở 72, và đến phút 79 ngôi sao người Hàn Quốc thả bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Mayulu dứt điểm từ góc hẹp, Penders cản được nhưng không may cho anh là bóng bật lại cho chính Mayulu đánh đầu bồi gỡ hòa 3-3.

Mayulu cứu lại 1 điểm cho PSG

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ nhưng những phút căng thẳng trôi qua mà không có thêm bàn thắng. Tỷ số hòa 3-3 giúp PSG giữ được ngôi đầu bảng trước chính Strasbourg, nhưng cả Marseille và Lyon sẽ vượt lên 2 đội này để chiếm top 2 nếu cùng thắng ở vòng này.

Tỷ số trận đấu: PSG 3-3 Strasbourg (hiệp 1: 1-2).

Ghi bàn (kiến tạo):

- PSG: Barcola 6' (D. Doue), Ramos 58' (pen), Mayulu 79'

- Strasbourg: Panichelli 26' (G. Doue) 49' (Moreira), Moreira 41' (Barco)

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarnyi, Zaire-Emery, D. Doue, Lee Kang In, Mayulu, Barcola, Mbaye, Ramos.

Strasbourg: Penders, Doukoure, Hogsberg, G. Doue, Chilwell, El Mourabet, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Panichelli.