Video bóng đá PSG - Strasbourg: Thoát hiểm hiệp 2, nguy cơ mất ngôi đầu (Ligue 1)

Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Video bóng đá PSG - Strasbourg: Thoát hiểm hiệp 2, nguy cơ mất ngôi đầu (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 8 Ligue 1) Một cơn mưa bàn thắng diễn ra tại Parc des Princes nhưng kết quả khiến PSG có nguy cơ mất ngôi đầu bảng.

  

PSG trở lại thi đấu với đội hình vẫn chưa hoàn chỉnh do chấn thương lẫn HLV Enrique cất một số cầu thủ trên ghế dự bị. Sự trở lại của Desire Doue được nhiều người chờ đợi và sao trẻ này chỉ mất 6 phút để giúp tạo nên đột biến, chuyền vào từ cánh trái cho Barcola băng vào dứt điểm mở tỷ số.

Strasbourg ngược dòng trước PSG ngay trong hiệp 1

Strasbourg ngược dòng trước PSG ngay trong hiệp 1

Strasbourg không phải đội yếu khi họ đứng thứ 3 trên BXH trước trận này. Phút 11 đội khách đã khiến Chevalier phải tung pha cứu thua kép, và tới phút 26, ông em Desire Doue kiến tạo được thì ông anh Guela Doue cũng không để em trai lu mờ mình, tạt vào từ cánh phải cho Panichelli đánh bại Zabarnyi trên không và đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Hai đội chơi khá ăn miếng trả miếng và trước khi hết hiệp 1 đã có bên vượt lên dẫn trước. Phút 41, Valentin Barco có cú bấm bóng rất hay để Moreira thoát xuống và tung cú đá chân trái đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Strasbourg.

PSG còn chưa kịp đưa sự điều chỉnh ở giờ nghỉ vào áp dụng thì đã phải nhận bàn thua thứ 3, phút 49 sai lầm của Beraldo khiến Moreira thoải mái thoát xuống cánh trái và dọn cỗ cho Panichelli ghi cú đúp. Nhưng trong lúc khó khăn, PSG được hưởng penalty phút 56, chính Beraldo chuộc lỗi với đường chuyền đưa Desire Doue thoát xuống và bị thủ môn Penders phạm lỗi.

Goncalo Ramos sút chính xác trên chấm 11m để rút ngắn 2-3 và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Lee Kang In sút dội cột ở 72, và đến phút 79 ngôi sao người Hàn Quốc thả bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Mayulu dứt điểm từ góc hẹp, Penders cản được nhưng không may cho anh là bóng bật lại cho chính Mayulu đánh đầu bồi gỡ hòa 3-3.

Mayulu cứu lại 1 điểm cho PSG

Mayulu cứu lại 1 điểm cho PSG

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ nhưng những phút căng thẳng trôi qua mà không có thêm bàn thắng. Tỷ số hòa 3-3 giúp PSG giữ được ngôi đầu bảng trước chính Strasbourg, nhưng cả Marseille và Lyon sẽ vượt lên 2 đội này để chiếm top 2 nếu cùng thắng ở vòng này.

Tỷ số trận đấu: PSG 3-3 Strasbourg (hiệp 1: 1-2).

Ghi bàn (kiến tạo)

- PSG: Barcola 6' (D. Doue), Ramos 58' (pen), Mayulu 79'

- Strasbourg: Panichelli 26' (G. Doue) 49' (Moreira), Moreira 41' (Barco)

Đội hình xuất phát: 

PSG: Chevalier, Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarnyi, Zaire-Emery, D. Doue, Lee Kang In, Mayulu, Barcola, Mbaye, Ramos.

Strasbourg: Penders, Doukoure, Hogsberg, G. Doue, Chilwell, El Mourabet, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Panichelli.

18/10/2025 02:42 AM (GMT+7)
