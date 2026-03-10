Guardiola và duyên nợ với Real Madrid: Thắng nhiều, nhưng vẫn lép vế ở Cúp C1

Kỳ phùng địch thủ

Real Madrid đang ở giai đoạn rất khó khăn về lực lượng lẫn phong độ, do đó họ bị đánh giá thấp hơn trước thềm trận gặp Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League (3h, 12/3). Tuy nhiên nếu có một đối thủ nào Real Madrid không ngán khi ra sân chơi châu Âu, đó hẳn phải là cá nhân HLV Pep Guardiola.

Real Madrid đã gặp Man City của Pep Guardiola trong 5 mùa giải liên tiếp

Mặc dù đã rời Tây Ban Nha để làm việc ở nước ngoài từ 2012, Pep Guardiola vẫn gặp Real Madrid thường xuyên. Trên thực tế chỉ có Arsenal, Chelsea và MU là 3 đội đã đối đầu các CLB của Pep nhiều hơn Real trong sự nghiệp cầm quân của ông, con số hiện tại của Pep với Real Madrid là 28 trận.

Bảng thành tích của Pep trước Real không tệ: 14 trận thắng, 6 hòa, 8 thua, ghi 59 bàn và lọt lưới 44 bàn. Nói “không tệ” là một cách nói giảm vì thực tế không nhiều HLV có được thành tích tốt như vậy trước đội bóng thủ đô TBN. Có điều khi tách thành tích của Barcelona ra thì khác: Pep thua cả 2 trận khi dẫn dắt Bayern Munich (lọt lưới 5 bàn không gỡ), và thắng 5 – hòa 2 – thua 4 khi dẫn dắt Man City (ghi 26 bàn, lọt 24 bàn).

Việc Pep vẫn có số trận thắng nhiều hơn thua khi gặp Real Madrid trên cương vị HLV Man City đã cho thấy ông đủ đáng sợ thế nào cho “Los Blancos”, nhưng về số cặp đấu knock-out thì Real Madrid vẫn thắng Man City của Pep nhiều hơn: Real Madrid loại Man City ở bán kết Cúp C1 mùa 2021/22, tứ kết mùa 2023/24 và vòng playoff mùa 2024/25; trong khi Man City thắng Real ở vòng 1/8 mùa 2019/20 và bán kết mùa 2022/23.

Thách thức thường trực

Đã trở thành một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng Pep Guardiola vẫn phải nể phục truyền thống đá cúp châu Âu của Real Madrid. Mặc dù thắng 2-1 trước Man City ở vòng bảng mùa này, Pep sau trận đã phát biểu rằng càng gặp những đội bóng mạnh nhất thế giới như Real Madrid thì ông lại càng học hỏi và tiến bộ thêm trong tương lai.

Guardiola - Arbeloa, cuộc đấu giữa bậc thầy HLV và "tay mơ"

Điều khiến Real Madrid trở nên rất khó chơi cho các đội bóng của Pep, đó là việc khi đá ở các trận knock-out, Real sẵn sàng chơi phòng ngự chặt chẽ và dựa vào những khoảnh khắc phản công để tạo ra khác biệt. Real Madrid lúc này vẫn có một Vinicius rất nguy hiểm khi có cơ hội thoát xuống, còn khi phòng ngự họ luôn có Thibaut Courtois cứu thua.

Trong khi lượt đi đối thủ của Pep là Xabi Alonso có lối chơi bài bản, Alvaro Arbeloa sẽ là một thách thức khác cho ông. Arbeloa chưa nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng chính vì thế vị HLV trưởng 43 tuổi này sẽ chấp nhận một lối đá thụ động, rình rập hơn thay vì cố chơi ép sân. Real sẽ kiên nhẫn chống đỡ và chờ thời cơ phản đòn, đặc biệt là ở hiệp 2, thời điểm Man City trở nên mong manh từ đầu mùa này.