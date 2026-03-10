Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City "ém hàng" Haaland, chờ cỗ máy săn bàn tỏa sáng trước Real ở Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Vào lúc 3h ngày 12/3 (giờ Hà Nội), Man City sẽ đối đầu Real Madrid trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha nhiều bất trắc. Trước thềm cuộc thư hùng đỉnh cao, tiền đạo Erling Haaland đang chạy đua với thời gian để đạt thể trạng tốt nhất.

  

Haaland ở lại Manchester để hồi phục

Erling Haaland không góp mặt trong danh sách thi đấu của Man City ở chiến thắng 3-1 trước Newcastle tại St James' Park trong khuôn khổ FA Cup cuối tuần qua.

HLV Guardiola vẫn đang cho Haaland thời gian hồi phục

HLV Guardiola vẫn đang cho Haaland thời gian hồi phục

Ban huấn luyện đội bóng thành Manchester cho rằng việc để tiền đạo người Na Uy ở lại tập luyện sẽ có lợi hơn so với việc di chuyển cùng đội tới Newcastle, khi anh vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương từng khiến anh vắng mặt ở chiến thắng 1-0 trước Leeds United hôm 28/2.

Guardiola: “Sau chấn thương, cậu ấy luôn khó đạt tốc độ tối đa”

Theo kế hoạch, Haaland sẽ cùng đội bay sang Madrid vào thứ Ba để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Santiago Bernabeu.

Haaland cần tìm lại tốc độ và khả năng ghi bàn ấn tượng

Haaland cần tìm lại tốc độ và khả năng ghi bàn ấn tượng

HLV Guardiola cho biết: “Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc để cậu ấy ra sân. Tôi muốn Haaland tập luyện để lấy lại nhịp độ”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Sau chấn thương, mỗi khi thể lực bị giảm, cậu ấy thường gặp khó khăn để tìm lại tốc độ thực sự của mình”.

Man City bất bại trước chuyến đi Bernabeu

Man City bước vào chuyến làm khách trước Real Madrid với chuỗi 11 trận bất bại kể từ thất bại 0-2 trước FK Bodo/Glimt hồi tháng 1.

Chiến dịch Champions League của đội bóng Anh cũng được tiếp thêm lực lượng khi các tân binh tháng 1 như Antoine Semenyo và Marc Guehi đủ điều kiện thi đấu, cùng sự trở lại của hàng loạt cầu thủ sau chấn thương.

Haaland có cơ hội so tài với Vinicius và dàn sao Real Madrid

Haaland có cơ hội so tài với Vinicius và dàn sao Real Madrid

Ở trận thắng Newcastle, các cầu thủ như Jeremy Doku, Savinho, Nico Gonzalez, John Stones và Nathan Ake đều ra sân ngay từ đầu sau thời gian vắng mặt.

HLV Guardiola nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm từ mùa giải giành cú ăn ba. Điều quan trọng là bước vào giai đoạn quyết định với lực lượng đầy đủ”.

Ông khẳng định thêm rằng khi đối đầu những đội bóng lớn trên sân khấu lớn như Real Madrid, điều quan trọng nhất không chỉ là thắng hay thua, mà là thể hiện đúng bản sắc của Man City ở cả cấp độ cá nhân lẫn tập thể.

10/03/2026 09:10 AM (GMT+7)
