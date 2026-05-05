Kết quả bóng đá Everton - Man City: 11 phút thảm họa, cú cứa lòng cứu cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

HLV David Moyes nói riêng và Everton nói chung đang có thành tích khá kém khi đối đầu Man City. Do đó dù đang nhắm đến vé dự cúp châu Âu, đội chủ nhà vẫn chơi phòng ngự phản công và chấp nhận bị hãm thành, dùng số lượng ở sân nhà để bịt mọi góc sút.

Doku tạo ra đột biến trong thế trận bế tắc cho Man City

Cách đá này khiến Man City rất chật vật và họ chủ yếu dựa vào các pha bóng của 2 cặp Doku - O'Reilly và Semenyo - Cherki để tạo đột biến. Semenyo đã tạo ra 2 cơ hội như vậy chỉ ở phút 18, anh đưa Cherki thoát xuống nhưng cú đá góc hẹp không thắng được Pickford, và sau đó Semenyo có pha đưa bóng cắt mặt cầu môn Everton nhưng không đồng đội nào tận dụng được.

Everton hiếm khi lên bóng nhưng ở phút 32 thiếu chút nữa họ đã mở tỷ số, Rohl băng xuống như gió bên cánh phải nhưng quả căng ngang vào cho Beto đã bị Donnarumma làm đổi hướng kịp thời, và Khusanov sau đó cản cú sút bồi của Beto. Thoát được nguy biến, Man City đến phút 43 đã vượt lên khi Doku dạt sang khu vực bên phải khu chữ D, thực hiện cú cứa lòng chân trái quá hiểm khiến Pickford bó tay dù bay hết cỡ.

Everton phải dâng lên tấn công đầu hiệp 2 nhưng 15 phút đầu không có dấu hiệu cho thấy họ có thể làm điều đó. Nói chính xác 15 phút là bởi tình hình đột ngột thay đổi từ phút 60: Donnarumma 2 lần phải cản phá Ndiaye trong đó có một pha đối mặt, và đến phút 68 Guehi đã lơ đễnh chuyền về không thể hiểu nổi, khiến trung phong dự bị Barry cướp được và lần này Donnarumma không thể cứu nổi Man City.

Sai lầm của Guehi là khởi đầu cho 11 phút thảm họa của Man City

Chưa dừng ở đó, tới phút 73 O'Brien đã đánh đầu tung lưới Man City từ một quả phạt góc, dù hơn 70 phút trước đó anh chỉ dành để cho Doku hành hạ mình. Sững sờ, Pep Guardiola thay người nhưng chưa kịp phát tác thì bàn thua thứ 3 đã tới, Rohl thoát xuống ở phút 81 và cú sút chạm chân Khusanov vô tình thành đường chuyền cho Barry đệm dễ dàng vào lưới trống ghi cú đúp.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại, chỉ 2 phút sau Haaland đã rút ngắn 2-3 sau khi thoát xuống từ quả chọc khe của Kovacic. Đội khách tràn lên tìm bàn gỡ và dù Everton đã chống đỡ thành công trong cả 6 phút bù giờ hiệp 2 được cho thêm, họ đánh mất chiến thắng ở phút 90+7 khi Doku đón bóng bật ra từ quả phạt góc và lần thứ 2 hạ Pickford với một cú cứa lòng.

Tỷ số trận đấu: Everton 3-3 Man City (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Everton: Barry 68' 81', O'Brien 73' (Garner)

- Man City: Doku 43' (Cherki), Haaland 83' (Kovacic), Doku 90'+7 (Guehi)

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford: O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Iroegbunam, Garner, Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Everton Man City Sút khung thành 14(6) 21(4) Thời gian kiểm soát bóng 25% 75% Phạm lỗi 15 5 Thẻ vàng 4 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 1 3

Everton vs Man City Điểm Pickford 6.4 O'Brien 6.7 Tarkowski 6.8 Keane 7.0 Mykolenko 5.8 Garner 6.8 Iroegbunam 6.9 Rohl 6.2 Dewsbury-Hall 6.4 Ndiaye 6.8 Beto 6.5 Điểm 6.5Donnarumma 6.4Nunes 6.6Khusanov 6.6Guehi 6.0O'Reilly 6.4Nico Gonzalez 6.9Bernardo Silva 6.7Semenyo 6.4Cherki 9.8Doku 7.5Haaland Thay người Barry 8.9 Patterson Alcaraz Amstrong Thay người 6.5Foden 7.0Kovacic 6.4Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

