Argentina vs Guatemala
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Bayern Munich vs Union Berlin
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Fulham vs Burnley
Milan vs Torino
Everton vs Chelsea
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Juventus vs Sassuolo
Leeds United vs Brentford
Nice vs Paris Saint-Germain
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Carrick “lộ mặt” ở MU: Điềm tĩnh ngoài sân, bùng nổ trong phòng thay đồ

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, Michael Carrick đang cho thấy một khía cạnh khác tại MU nơi cảm xúc được kiểm soát chặt chẽ, nhưng sẵn sàng bùng nổ đúng thời điểm.

   

Điềm tĩnh là “thương hiệu”, nhưng không phải tất cả

Kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại MU, Michael Carrick nhanh chóng tạo dấu ấn bằng phong thái điềm đạm và cách tiếp cận đầy lý trí. Trên đường biên sân Old Trafford, ông gần như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, giữ sự tập trung tối đa cho diễn biến trận đấu.

Chuỗi thành tích ấn tượng với 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 10 trận (1 thất bại) cho thấy hiệu quả từ phong cách này. Trận hòa 2-2 mới nhất của "Quỷ đỏ" trước Bournemouth ở vòng 31 Ngoại hạng Anh cũng không thể xóa nhòa ấn tượng mà Carrick tạo ra.

Cựu tiền vệ này mang lại sự ổn định cần thiết cho một tập thể từng nhiều biến động, đồng thời xây dựng hình ảnh một HLV kín kẽ, ít khi để lộ nội tâm trước truyền thông.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài “lạnh” đó, các cầu thủ MU hiểu rằng ông không hề vô cảm. Khi mọi thứ vượt khỏi giới hạn, Carrick sẵn sàng thể hiện một phiên bản hoàn toàn khác.

Cơn giận hiếm hoi sau thất bại tại Newcastle

Trận thua trước Newcastle tại St James’ Park trở thành bước ngoặt, khi Michael Carrick lần đầu để lộ sự tức giận rõ rệt. Dù chơi hơn người trong hiệp hai, MU vẫn đánh mất lợi thế và nhận bàn thua muộn từ William Osula.

Sau trận đấu, thay vì ở lại trao đổi, Carrick chỉ vỗ tay cảm ơn CĐV rồi lặng lẽ tiến thẳng vào đường hầm. Đó là dấu hiệu cho thấy sự thất vọng lớn đang được dồn nén.

Chia sẻ trước trận gặp Bournemouth, ông thừa nhận: “Tôi sẽ không ngồi đây và nổi giận với bạn vào lúc này nếu đó là điều bạn đang hỏi. Tôi nghĩ cần có thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để thể hiện cảm xúc. Rõ ràng, đôi khi chúng ta thất vọng cảm xúc là điều dễ hiểu”.

Ông nói thêm: “Đây là môn thể thao đỉnh cao. Bạn phải chơi với cảm xúc đôi khi điều đó mãnh liệt hơn, vì vậy bạn phải kiểm soát được. Nếu tôi không kiểm soát được, bạn không thể mong đợi các cầu thủ tạo ra được cảm xúc phù hợp”.

Cảm xúc là bản năng, không phải “chiêu trò”

Dù có những thời điểm bộc phát, Michael Carrick khẳng định ông không hề “diễn” để tạo tác động tâm lý. Mọi phản ứng đều xuất phát từ động lực nội tại, thứ mà ông tin rằng tồn tại trong mỗi cầu thủ ở đẳng cấp cao.

Carrick chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là động lực tiềm ẩn bên trong mỗi người. Nó thể hiện ra theo nhiều cách khác nhau. Một số cầu thủ trầm lặng hơn, nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Có một động lực, đôi khi là sự bướng bỉnh, muốn chứng tỏ bản thân với chính mình. Để chơi ở đẳng cấp này, bạn phải có sự tự tin và niềm tin rằng mình sẽ thành công”.

Khép lại, Carrick khẳng định: “Cảm xúc là một phần của bóng đá. Tôi không nói rằng mình đang diễn xuất. Tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình vào thời điểm đó”.

Chính sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc ấy đang giúp Carrick định hình bản sắc riêng tại MU một HLV tưởng chừng điềm tĩnh, nhưng luôn sẵn sàng “bùng nổ” khi cần thiết.

