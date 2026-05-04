Trực tiếp bóng đá Everton - Man City: Chờ bước ngoặt đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 5/5 | SVĐ Everton 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Man City Man City Điểm Pickford O'Brien Tarkowski Keane Mykolenko Garner Gueye McNeil Dewsbury-Hall Ndiaye Beto Điểm Donnarumma Nunes Khusanov Guehi Ait-Nouri O'Reilly Silva Semenyo Cherki Haaland Doku Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, O'Reilly, Silva, Semenyo, Cherki, Haaland, Doku

Thầy trò Guardiola không được phép sảy chân

Lúc này, cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Man City đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ cùng bản lĩnh của một kẻ chinh phục. Họ đánh bại Liverpool, lấy 3 điểm của Arsenal để san bằng khoảng cách với đối thủ.

Nhưng 2 vòng gần nhất, Arsenal đều thắng. Việc đối thủ trực tiếp Arsenal vừa giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm trước Fulham đã tạo ra áp lực không nhỏ lên đôi vai của các cầu thủ Man City. Nó đồng nghĩa với việc họ không được phép sẩy chân.

Phong độ của The Citizens thời gian qua là không thể cản phá. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại đấu trường quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Sức mạnh tấn công vũ bão với trung bình 2 bàn/trận, kết hợp với bản lĩnh đá sân khách cực tốt (chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League) giúp họ tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm.

Chủ nhà hoàn toàn lép vế

Đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 17 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Manchester City tại đấu trường số 1 xứ sương mù. Không những vậy, trong 8 lần gần nhất hành quân đến làm khách trước Everton, The Citizens đã thiết lập thành tích toàn thắng. Về mặt cá nhân, HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích cực kỳ lép vế trước Pep Guardiola khi không thắng trong 15 lần chạm trán gần nhất (thua tới 12 trận).

Điểm tựa duy nhất của Everton lúc này là sân nhà Hill Dickinson, nơi họ đã có 6 chiến thắng từ đầu mùa giải. Nhưng Man City cũng đá sân khách cực tốt, chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League. Hôm nay, có lẽ Everton sẽ không thể cưỡng lại được sức công phá của Man City.