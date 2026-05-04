Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Everton - Man City: Chờ bước ngoặt đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

(2h, 5/5, vòng 35) Chỉ cần một cú sảy chân trên sân Hill Dickinson vào đêm nay, Man City sẽ gặp bất lợi cực lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Everton
0 - 0
Man City
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, O'Reilly, Silva, Semenyo, Cherki, Haaland, Doku

Thầy trò Guardiola không được phép sảy chân

Lúc này, cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Man City đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ cùng bản lĩnh của một kẻ chinh phục. Họ đánh bại Liverpool, lấy 3 điểm của Arsenal để san bằng khoảng cách với đối thủ.

Nhưng 2 vòng gần nhất, Arsenal đều thắng. Việc đối thủ trực tiếp Arsenal vừa giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm trước Fulham đã tạo ra áp lực không nhỏ lên đôi vai của các cầu thủ Man City. Nó đồng nghĩa với việc họ không được phép sẩy chân.

Phong độ của The Citizens thời gian qua là không thể cản phá. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại đấu trường quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Sức mạnh tấn công vũ bão với trung bình 2 bàn/trận, kết hợp với bản lĩnh đá sân khách cực tốt (chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League) giúp họ tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm.

Chủ nhà hoàn toàn lép vế

Đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 17 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Manchester City tại đấu trường số 1 xứ sương mù. Không những vậy, trong 8 lần gần nhất hành quân đến làm khách trước Everton, The Citizens đã thiết lập thành tích toàn thắng. Về mặt cá nhân, HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích cực kỳ lép vế trước Pep Guardiola khi không thắng trong 15 lần chạm trán gần nhất (thua tới 12 trận).

Điểm tựa duy nhất của Everton lúc này là sân nhà Hill Dickinson, nơi họ đã có 6 chiến thắng từ đầu mùa giải. Nhưng Man City cũng đá sân khách cực tốt, chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League. Hôm nay, có lẽ Everton sẽ không thể cưỡng lại được sức công phá của Man City.

-04/05/2026 17:25 PM (GMT+7)
