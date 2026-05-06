Người mẫu làm loạn chung kết snooker thế giới

Sự cố xảy ra tối 3/5, trong phiên đầu tiên của chung kết giữa Wu Yize (Ngô Nghi Trạch) và Shaun Murphy tại nhà hát Crucible, thành phố Sheffield. Giữa ván ba, một phụ nữ bất ngờ vượt qua hàng rào ngăn cách khán đài với khu vực thi đấu rồi lao về phía bàn snooker.

Trọng tài Rob Spencer lập tức chạy tới chặn người này trước khi lực lượng an ninh áp sát và đưa cô rời khỏi Crucible. Trận đấu bị gián đoạn trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục.

Sasha Swan bị đưa ra khỏi phòng thi chung kết snooker thế giới tại Nhà hát Crucible, thành phố Sheffield, Vương quốc Anh tối 3/5/2026. Ảnh: Fox News

Theo truyền thông Anh, người gây náo loạn là Sasha Swan, người mẫu có hơn 36.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội X và hoạt động trên các nền tảng nội dung người lớn.

Trong lúc lao xuống khu vực thi đấu, cô liên tục hét lớn phản đối phí giấy phép truyền hình tại Anh, vốn là khoản bắt buộc để người dân xem các kênh và dịch vụ truyền hình trực tiếp của BBC.

Nhiều khán giả tại Crucible tỏ ra khó chịu vì sự cố. Tiếng la ó vang lên từ các khán đài trước khi đám đông vỗ tay khi lực lượng an ninh đưa người phụ nữ ra ngoài.

Sau đó ít giờ, Sasha đăng video lên mạng xã hội thừa nhận gây ra vụ việc. Cô tiếp tục công kích BBC lẫn giải đấu, đồng thời tuyên bố "không ai trả phí giấy phép truyền hình nữa".

Dù chỉ kéo dài ít phút, vụ việc vẫn tạo thêm bầu không khí hỗn loạn quanh giải snooker lớn nhất năm. Trước đó một ngày, trận bán kết giữa Wu và Mark Allen cũng bị gián đoạn bởi một khán giả nam hét lớn nhiều lần về "hồ sơ Epstein" trong ván quyết định.

Theo tờ Times, nhân viên an ninh đã phải nhanh chóng can thiệp để đưa người này rời khỏi khán đài khi MC liên tục yêu cầu bảo vệ hỗ trợ.

Giải snooker thế giới nổi tiếng với bầu không khí yên tĩnh và nghiêm ngặt. Khán giả được yêu cầu giữ im lặng tuyệt đối khi cơ thủ thực hiện cú đánh. Điện thoại đổ chuông hoặc tiếng động bất ngờ thường bị xem là hành vi phá hoại trải nghiệm thi đấu.

Ban tổ chức giải nhiều năm qua liên tục tăng cường an ninh sau hàng loạt vụ gây rối tại Crucible. Năm 2023, hai nhà hoạt động môi trường từng ném bột màu cam lên bàn thi đấu để phản đối biến đổi khí hậu, khiến trận đấu phải hoãn và bàn snooker bị thay mới.

Tại giải năm nay, ngoài các vụ khán giả lao xuống sân hoặc hét lớn từ khán đài, nhiều trận đấu còn liên tục bị ngắt quãng vì chuông điện thoại vang lên giữa lúc cơ thủ đang ngắm bi.

Sự cố lần này đặc biệt gây chú ý vì xảy ra đúng trận chung kết giữa Shaun Murphy và Wu Yize, trận đấu sau đó kết thúc bằng chiến thắng 18-17 cho cơ thủ Trung Quốc sau ván quyết định.

Wu trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong 36 năm và là cơ thủ Trung Quốc thứ hai liên tiếp đăng quang tại Crucible, sau Zhao Xintong (Triệu Tâm Đồng) năm ngoái.

Nhà hát Crucible ở Sheffield tổ chức giải vô địch snooker thế giới từ năm 1977 và được xem như thánh địa của môn thể thao này. Không gian nhỏ, khán đài áp sát bàn đấu và bầu không khí căng thẳng khiến mọi tiếng động đều dễ dàng bị chú ý. Bởi vậy, các vụ gây rối tại Crucible thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận lớn tại Anh.