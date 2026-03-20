MU "xâu xé" Newcastle lấy Tonali - Guimaraes, nâng cấp toàn diện tuyến giữa

Giữ người sẽ khó hơn bao giờ hết

Việc giữ chân Tonali và Bruno Guimaraes trong mùa hè này được dự báo là thử thách lớn với Newcastle. Cả hai đều xứng đáng thi đấu ở sân chơi đỉnh cao châu Âu, và câu hỏi đặt ra là liệu đội bóng có thể đáp ứng tham vọng đó hay không.

Bộ đôi Bruno Guimaraes và Tonali choi cực kỳ ăn ý

Họ chính là “trái tim” nơi tuyến giữa, góp phần quan trọng vào thành công của CLB trong những năm gần đây. Trong số này, Bruno Guimaraes được đánh giá có khả năng gắn bó lâu dài hơn: anh lớn tuổi hơn (28), là đội trưởng và có sự gắn kết sâu sắc với đội bóng.

Những giọt nước mắt tại Wembley hồi tháng 3 năm ngoái cho thấy tình cảm của Bruno Guimaraes với CLB là rất lớn. Việc rời đi sẽ là quyết định đầy cảm xúc với tiền vệ người Brazil, người gần như đã trở thành “biểu tượng” tại Newcastle cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tonali – “món hàng hot” trên thị trường

Khác với Bruno Guimaraes, tương lai của Tonali lại trở nên khó đoán hơn sau những phát biểu đáng chú ý từ người đại diện Giuseppe Riso. Theo tay cò người Italia, Newcastle chỉ là “bước đệm” và thân chủ của ông xứng đáng chơi Champions League mỗi mùa.

Tonali có thể rời Newcastle hè này

Theo nhiều nguồn tin, hàng loạt CLB lớn đang xếp hàng để chiêu mộ tiền vệ người Italia. Điều này khiến Newcastle có thể phải đối mặt với một quyết định lớn trong mùa hè.

Tonali đã chứng minh được năng lực tại môi trường bóng đá Anh, và bản thân CLB cũng thừa nhận cần cải thiện khả năng bán cầu thủ đúng thời điểm. Với mức định giá hiện tại khoảng 100 triệu bảng và hợp đồng còn tới 4 năm, Newcastle vẫn đang nắm lợi thế.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11, Tonali từng úp mở sẽ chờ đến mùa hè để cân nhắc tương lai. Đây dĩ nhiên là tín hiệu không mấy dễ chịu với người hâm mộ, nhưng ít nhất cho thấy sự thẳng thắn.

MU nhắm “song sát” tuyến giữa, sẵn sàng tạo bom tấn hè

Trong bối cảnh cần tái thiết khu trung tuyến, Manchester United được cho là đang nuôi tham vọng chiêu mộ cả Sandro Tonali lẫn Bruno Guimaraes. Động thái này càng trở nên rõ ràng khi Casemiro sẽ rời Old Trafford ngay trong mùa hè, khép lại giai đoạn trụ cột nơi tuyến giữa.

MU rất muốn chiêu mộ bộ đôi của Newcastle

Nếu thành công trong việc đưa về bộ đôi của Newcastle, “Quỷ đỏ” không chỉ giải quyết bài toán nhân sự mà còn nâng cấp toàn diện chất lượng đội hình. Sự kết hợp giữa khả năng điều tiết, tranh chấp của Bruno Guimaraes cùng tư duy chơi bóng hiện đại của Tonali hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho tuyến giữa MU trong hành trình trở lại đỉnh cao.

Mùa hè 2025, MU đã thành công khi chiêu mộ 2 cầu thủ thuộc biên chế 2 CLB giải Ngoại hạng Anh là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu "Quỷ đỏ" tìm đến Newcastle và ngỏ ý muốn chiêu mộ nhân sự của đối thủ. Dù vậy, khả năng thành công của những thương vụ đặc biệt lớn này đến đâu còn là dấu hỏi, bởi Newcastle coi MU là đối thủ trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mỗi mùa.