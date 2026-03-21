Trực tiếp bóng đá Brighton - Liverpool: Cơ hội tìm lại niềm vui (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 21/3 | American Express Brighton 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brighton vs Liverpool Liverpool Điểm Verbruggen Wieffer Dunk Van Hecke Kadioglu Ayari Baleba Gomez Gross Minteh Welbeck Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Robertson Mac Allister Gravenberch Gakpo Szoboszlai Wirtz Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Ayari, Baleba, Gomez, Gross, Minteh, Welbeck Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Liverpool có lợi thế về mặt đối đầu

Theo thống kê, Liverpool đang thắng cả 2 lần gặp Brighton trong mùa giải này, ghi được 5 bàn và không để lọt lưới lần nào. Một lần là tại FA Cup trong khi trận lượt đi, "The Kop" thắng 3-0. Nhìn rộng ra, Brighton đang thua 5/6 lần đối đầu gần nhất với Liverpool. Một điểm đáng chú ý là Liverpool thua trong cả 2 trận làm khách gần nhất.

Salah vắng mặt

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Arne Slot thừa nhận Salah sẽ không thi đấu với Brighton do gặp phải chấn thương nhỏ. Trước đó, cầu thủ người Ai Cập tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Galatasaray tại đấu trường cúp C1. Khả năng Salah cũng lỡ luôn đợt tập trung ĐTQG tháng 3.