HLV Amorim gây xôn xao, có thể về Bồ Đào Nha thay Mourinho hoặc tới Brazil

Argentina vs Guatemala
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Guatemala - GUA Guatemala
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Milan vs Torino
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

HLV Amorim gây xôn xao, có thể về Bồ Đào Nha thay Mourinho hoặc tới Brazil

HLV Ruben Amorim đang trở thành tâm điểm của truyền thông Bồ Đào Nha trước những đồn đoán về bến đỗ tương lai, sau khi nhà cầm quân 40 tuổi chia tay MU.

HLV Amorim có thể về Bồ Đào Nha thay Mourinho

HLV Ruben Amorim chia tay MU vào tháng 1 sau quãng thời gian hơn 1 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ". Dù vậy, chiến lược gia 41 tuổi nhiều khả năng sẽ không thất nghiệp lâu khi truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, ông đang là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Benfica.

Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là quyết định gây nhiều tranh cãi. Lý do là bởi Amorim từng có thời gian dài gắn bó và thành công cùng Sporting CP – đối thủ truyền kiếp của Benfica.

Khả năng Amorim cập bến Benfica xuất phát từ những bất ổn xoay quanh tương lai của HLV Jose Mourinho. Nhà cầm quân kỳ cựu trở lại Benfica đầu mùa này. Tuy nhiên, Benfica hiện đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch Primeira Liga cùng Sporting và Porto. Điều này khiến ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc thay đổi để cứu vãn mùa giải.

Amorim được săn đón ở quê nhà Bồ Đào Nha

Amorim được săn đón ở quê nhà Bồ Đào Nha

Trong sự nghiệp huấn luyện, Amorim từng được đánh giá là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu khi dẫn dắt Sporting. Dù danh tiếng bị ảnh hưởng đáng kể sau quãng thời gian thất vọng cùng MU, Amorim vẫn được đánh giá cao tại quê nhà Bồ Đào Nha. Nhà báo Luis Rocha Rodrigues nhận định, nhà cầm quân 40 tuổi là lựa chọn phù hợp nếu Benfica quyết định chia tay Mourinho. 

Khả năng thử sức tại Brazil

Dù từng gắn bó với Sporting, Amorim lại không xa lạ với Benfica. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông có 154 lần ra sân cho đội bóng này. Hiểu biết sâu sắc về CLB cùng bảng thành tích ấn tượng ở giải quốc nội cùng Braga, Sporting giúp Amorim trở thành ứng viên hấp dẫn trong mắt ban lãnh đạo Benfica.

Ngoài Benfica, CLB Vasco da Gama (Brazil) cũng được cho là quan tâm tới Amorim. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại Champions League cùng đội bóng cũ có thể là yếu tố quyết định.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cuộc chuyển giao HLV đáng chú ý nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, khi Amorim phải đối đầu trực tiếp với Sporting .

MU khởi sắc sau khi Amorim ra đi

Trong khi đó, MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh kể từ khi Amorim rời ghế. Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền và đã giúp đội cải thiện đáng kể thành tích tại giải quốc nội.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này, MU vươn lên top 3 Ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Điều này cũng làm dấy lên tranh luận về khả năng Carrick được bổ nhiệm chính thức.

Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang cân nhắc nhiều phương án như Luis Enrique, Roberto De Zerbi hay Carlo Ancelotti.

