HLV Amorim gây xôn xao, có thể về Bồ Đào Nha thay Mourinho hoặc tới Brazil

HLV Amorim có thể về Bồ Đào Nha thay Mourinho

HLV Ruben Amorim chia tay MU vào tháng 1 sau quãng thời gian hơn 1 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ". Dù vậy, chiến lược gia 41 tuổi nhiều khả năng sẽ không thất nghiệp lâu khi truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, ông đang là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Benfica.

Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là quyết định gây nhiều tranh cãi. Lý do là bởi Amorim từng có thời gian dài gắn bó và thành công cùng Sporting CP – đối thủ truyền kiếp của Benfica.

Khả năng Amorim cập bến Benfica xuất phát từ những bất ổn xoay quanh tương lai của HLV Jose Mourinho. Nhà cầm quân kỳ cựu trở lại Benfica đầu mùa này. Tuy nhiên, Benfica hiện đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch Primeira Liga cùng Sporting và Porto. Điều này khiến ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc thay đổi để cứu vãn mùa giải.

Amorim được săn đón ở quê nhà Bồ Đào Nha

Trong sự nghiệp huấn luyện, Amorim từng được đánh giá là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu khi dẫn dắt Sporting. Dù danh tiếng bị ảnh hưởng đáng kể sau quãng thời gian thất vọng cùng MU, Amorim vẫn được đánh giá cao tại quê nhà Bồ Đào Nha. Nhà báo Luis Rocha Rodrigues nhận định, nhà cầm quân 40 tuổi là lựa chọn phù hợp nếu Benfica quyết định chia tay Mourinho.

Khả năng thử sức tại Brazil

Dù từng gắn bó với Sporting, Amorim lại không xa lạ với Benfica. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông có 154 lần ra sân cho đội bóng này. Hiểu biết sâu sắc về CLB cùng bảng thành tích ấn tượng ở giải quốc nội cùng Braga, Sporting giúp Amorim trở thành ứng viên hấp dẫn trong mắt ban lãnh đạo Benfica.

Ngoài Benfica, CLB Vasco da Gama (Brazil) cũng được cho là quan tâm tới Amorim. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại Champions League cùng đội bóng cũ có thể là yếu tố quyết định.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cuộc chuyển giao HLV đáng chú ý nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, khi Amorim phải đối đầu trực tiếp với Sporting .

MU khởi sắc sau khi Amorim ra đi

Trong khi đó, MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh kể từ khi Amorim rời ghế. Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền và đã giúp đội cải thiện đáng kể thành tích tại giải quốc nội.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này, MU vươn lên top 3 Ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Điều này cũng làm dấy lên tranh luận về khả năng Carrick được bổ nhiệm chính thức.

Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang cân nhắc nhiều phương án như Luis Enrique, Roberto De Zerbi hay Carlo Ancelotti.